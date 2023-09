[Deal du Jour] La plateforme de streaming Molotov profite de l’évènement pour proposer une offre intéressante. L’abonnement Moloto Extra est en effet à moitié prix, les quatre premiers mois. Parfait pour regarder la Coupe du Monde de rugby sur sa tablette.

C’est quoi, cette offre Molotov Extra ?

Molotov Extra est un abonnement du service de streaming Molotov, au prix de 5,99 € par mois. En ce moment, et jusqu’au 11 janvier 2024, l’abonnement à Molotov Extra est au prix de 2,99 € par mois, sans engagement, pendant les quatre premiers mois. Il repasse ensuite à son prix habituel de 5,99 € par mois, mais vous pourrez résilier.

C’est quoi Molotov ?

Molotov.tv est une plateforme vidéo de streaming qui permet de regarder les chaînes de la TNT sur l’ensemble de vos appareils : téléviseur, ordinateur (PC et Mac), smartphone et tablette. Molotov réunit les chaînes de la TNT et d’autres programmes, dans une seule application, à l’interface simple et intuitive. L’offre de base de Molotov est gratuite, mais ne comprend qu’une quarantaine de chaînes de la TNT, sans TF1 ni M6. L’offre Molotov Extra comprend, elle, plus de 90 chaînes, dont TF1 et M6, et est disponible sur quatre écrans Full HD en simultané. La fonction Replay est présente et, si vous résidez à l’étranger, l’application est accessible depuis toute l’Union Européenne. Pratique pour suivre les matchs commentés dans la langue de Molière.

L’interface est simple à utiliser et de nombreuses fonctionnalités sont présentes, comme la liste de chaînes favorites. Vous pourrez filtrer les programmes en cours ou ceux en replay, et chercher du contenu facilement sur l’ensemble des chaînes, comme sur une plateforme de SVOD classique. Même si les box et Smart TV proposent ces fonctions, Molotov est une alternative intéressante et moins chaotique. Vous avez la main sur les programmes en cours, et pouvez mettre en pause un contenu en cours, ou le rependre depuis le début. Vous pourrez aussi enregistrer des programmes dans le cloud.

L’interface de Molotov est ergonomique // Source : Molotov

Est-ce que Molotov Extra vaut le coup avec cette promo ?

C’est une offre intéressante si votre téléviseur ou boitier TNT ne vous convient plus. L’application Molotov est de plus disponible sur PC, Mac, smartphone et tablette, et console de salon, via l’App Store, Google Play ou l’Amazon Store. Notez qu’il existe un abonnement Molotov Extended au prix de 9,99 € par mois, avec le premier mois à 0,99 €, qui comprend 130 chaînes, dont des chaînes thématiques cinéma et jeux vidéo.

La coupe du monde de rugby est une excellente occasion d’essayer l’application Molotov. Elle vous permet de regarder les matchs sur votre téléviseur, mais aussi sur tous vos appareils. Cela peut s’avérer pratique si vous n’êtes pas chez vous, ou si vous regardez d’un œil les retransmissions sur votre tablette, en faisant la cuisine. Tous les matchs seront diffusés sur Molotov Extra, répartis entre TF1, France 2 et M6.

Le prochain match de l’équipe de France est prévu pour ce jeudi 14 septembre, contre l’Uruguay. La rencontre se déroulera à 21 h heure française, sur TF1. Voici le calendrier des matchs :

15 septembre 2023 : 21 h : Nouvelle-Zélande – Namibie (TF1) 16 septembre 2023 : 15 h : Samoa – Chili (M6)

17 h 45 : Pays de Galles – Portugal (M6)

21 h : Irlande – Tonga (TF1) 17 septembre 2023 : 15 h : Afrique du Sud – Roumanie (France 2)

17 h 45 : Australie – Fidji (France 2)

21 h : Angleterre – Japon (TF1) 20 septembre 2023 : 17 h 45 : Italie – Uruguay (M6) 21 septembre 2023 : 21 h : France – Namibie (TF1) 22 septembre 2023 : 17 h 45 : Argentine – Samoa (M6) 23 septembre 2023 : 14 h : Géorgie – Portugal (M6)

17 h 45 : Angleterre – Chili (M6)

21 h : Afrique du Sud – Irlande (TF1) 24 septembre 2023 : 17 h 45 : Écosse – Tonga (France 2)

21 h : Pays de Galles – Australie (TF1) 27 septembre 2023 : 17 h 45 : Uruguay – Namibie (M6) 28 septembre 2023 : 21 h : Japon – Samoa (M6) 29 septembre 2023 : 21 h : Nouvelle-Zélande – Italie (TF1) 30 septembre 2023 : 15 h : Argentine – Chili (M6)

17 h 45 : Fidji – Géorgie (M6)

21 h : Écosse – Roumanie (M6) 1 octobre 2023 : 17 h 45 : Australie – Portugal (France 2)

21 h : Afrique du Sud – Tonga (TF1) 5 octobre 2023 : 21 h : Nouvelle-Zélande – Uruguay (TF1) 6 octobre 2023 : 21 h : France – Italie (TF1) 7 octobre 2023 : 15 h : Pays de Galles – Géorgie (France 2)

17 h 45 : Angleterre – Samoa (France 2)

21 h : Irlande – Écosse (TF1) 8 octobre 2023 : 13 h : Japon – Argentine (M6)

17 h 45 : Tonga – Roumanie (M6)

21 h : Fidji – Portugal (M6)

Les Quarts de finale se dérouleront les 14 et 15 octobre, les Demi-finales les 20 et 21 octobre, et le Final aura lieu de 28 octobre à 21 h, sur TF1.

