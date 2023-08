On connaît désormais le programme de Netflix pour le mois d’août. S’il fait moche, on aura de quoi regarder.

Si on se fie à la météo des derniers jours de juillet, alors peut-être qu’il ne fera pas beau non plus en août. Fort heureusement, on pourra toujours rester chez soi à enchaîner les films et les séries sur Netflix. On connaît la programmation du service SVOD pour les semaines à venir, et elle s’annonce très copieuse et variée.

La saison 2 de Heartstopper se passe en grande partie à Paris. // Source : Netflix

Les séries qui arrivent en août 2023 sur Netflix France

3 août : Heartstopper, saison 2

Adaptée des romans graphiques d’Alice Oseman, la série Heartstopper est l’un des événements du mois sur Netflix. Nombre de fans ont hâte de retrouver Nick et Charlie, pour cette saison 2 composée de 8 épisodes.

3 août : The Lincoln Lawyer, saison 2 partie 2

C’est la suite de la partie 1, tirée du roman La Défense Lincoln de Michael Connelly. Elle est toujours centrée sur l’avocat Michael Haller.

3 août : Zom 100: La liste de la mort

Un employé séquestré par son patron va renaître le jour où une invasion de zombies se déclare.

4 août : Fatal Seduction, volume 2

Une professeure mariée succombe à la tentation d’une relation passionnée avec un homme plus jeune.

24 août : Ragnarok, saison finale

Les héros vont-ils éviter la fin des temps ?

31 août : One Piece

Les images parlent d’elles-mêmes pour cette adaptation risquée de One Piece, l’un des mangas les plus populaires du monde.

Les films qui arrivent en août 2023 sur Netflix France

1er août : Collection Mission: Impossible

Le septième opus est actuellement diffusé dans les salles obscures. Netflix vous propose les épisodes 4, 5 et 6 (soit les trois meilleurs de la saga).

1er août : Troie

Brad Pitt ultra musclé dans le rôle d’Achille. Le film est bien… en version longue.

1er août : Midnight Express

Un homme condamné à perpétuité découvre l’enfer des prisons.

7 août : Ami-ami

Vous connaissez Jonathan Cohen ?

11 août : Agent Stone

Casting 100 % sexy avec Gal Gadot et Jamie Dornan pour ce film d’espionnage.

15 août : Daredevil

Le saviez-vous ? Avant d’incarner Batman, Ben Affleck a enfilé le costume de Daredevil au cinéma. Le résultat est… ridicule.

15 août : Hellboy

Hellboy par Guillermo Del Toro est un mariage de raison. Un bon film de super-héros.

15 août : Jurassic World: Fallen Kingdom

Chris Pratt et des dinosaures.

27 août : Tenet

Si vous avez tout compris au film la première fois que vous le voyez, bravo !

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2023 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !