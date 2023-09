[Deal du jour] Samsung propose une gamme de téléviseurs QLED pour tous les budgets, dont le 55Q60C, idéal pour le cinéma et les séries. En promotion, il profite d’un très bon rapport qualité prix.

C’est quoi, la promotion sur le TV QLED 4K de Samsung ?

Ce téléviseur Samsung QLED 55 pouces de 2023 est normalement vendu autour de 750 € sur les sites revendeurs. Il est en ce moment sur Rue du Commerce au prix de 589 €

C’est quoi, ce TV QLED 4K de Samsung ?

Le téléviseur Q60C de Samsung est un modèle de 2023. Sa dalle QLED de 55 pouces, soit une diagonale de 140 cm, occupe presque tout l’écran, ce qui favorise grandement l’immersion. Bien que le design de ce téléviseur soit banal, ses pieds sont ajustables en hauteur, ce qui n’est pas commun à tous les modèles de Samsung. La résolution de 3 840 x 2 160 pixels offre une excellente qualité d’image, même si la luminosité n’atteint pas le niveau de l’OLED. La technologie Quantum HDR permet un contrôle du rétroéclairage, afin d’obtenir une image optimisée.

Le Q60C est de plus compatible HDR et HDR 10+. Des préréglages sont disponibles, en fonction du type de contenu, pour profiter de la meilleure luminosité et colorimétrie possible. Le mode cinéma est par exemple adapté aux films et séries, et se rapproche de l’expérience cinéma, grâce au HDR 10+. Dommage que les contrastes perdent en profondeur et en intensité lorsque la luminosité ambiante est trop forte. Le soir en faible luminosité, vous n’aurez toutefois aucun soucis d’image. Niveau audio, vous ne pourrez pas spécialement compter sur les deux haut-parleurs intégrés, qui ne délivrent pas une énorme puissance. Profitez des économies faites avec promotion pour investir dans une barre de son.

Tizen OS // Source : Samsung

Le 55Q60C est-il une bonne affaire à ce prix ?

Moins de 600 €, c’est une bonne affaire, si vous cherchez un bon modèle à l’excellent rapport qualité prix. Consultez notre guide des meilleurs téléviseurs 4K de 2023 pour le comparer à des modèles plus haut de gamme. Parfaitement adapté au cinéma et aux séries, son taux de rafraîchissement de 50 Hz seulement ne conviendra pas aux joueuses et aux joueurs à la recherche d’une expérience gaming. Votre PlayStation 5 et votre Xbox Series tourneront bien sûr sans problème, mais l’absence de port HDMI 2.1 et le taux de rafraîchissement limité ne tirera pas le meilleur de vos consoles.

Tizen habille les menus du téléviseur de Samsung. L’ergonomie est au rendez-vous, et les menus sont fluides et agréables à parcourir. Les plateformes de SVOD classiques sont présentes et l’OS de Samsung répond bien. Le Q60C est compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa, afin de le commander au son de votre voix. Enfin, trois ports HDMI, deux ports USB 2.0, et une sortie optique composent la connectique. Notez que le Q60C est compatible Bluetooth 5.2 et Wi-Fi 5.

