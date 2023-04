« En mai, regardez ce qu’il vous plaît », annonce Netflix au moment de présenter sa sélection du mois de mai 2023. Vive les contenus originaux.

Comme tous les mois, Netflix dévoile la sélection de films et séries qui viendront garnir le catalogue de la plateforme de SVOD ces prochains jours. Les contenus originaux sont clairement à l’honneur en mai 2023, notamment du côté des séries.

La Reine Charlotte : Un chapitre Bridgerton. // Source : Netflix

Les séries qui arrivent en mai 2023 sur Netflix France

2 mai : Le Tailleur

Un tailleur doit s’occuper de la robe de mariée pour le mariage de son meilleur ami. C’était sans compter les secrets que cache ce trio.

4 mai : La Reine Charlotte : Un chapitre Bridgerton

Un spin-off de la série La Chronique de Bridgerton, centré sur la jeunesse de la Reine Charlotte alors qu’elle est promise au Roi d’Angleterre.

4 mai : Sanctuary

Si l’univers des sumos vous intéresse…

12 mai : Black Knight

Dans un futur où la pollution de l’air menace l’humanité, des livreurs assurent la survie des autres. On les appelle les chevaliers noirs.

18 mai : Xo, Kitty

Une jeune femme pensait tout savoir sur l’amour, jusqu’à ce qu’elle accepte de partir au bout du monde pour retrouver son petit ami.

25 mai : Fubar

Arnold Schwarzenegger est éternel. Il incarne un espion de la CIA qui découvre que sa fille travaille aussi pour l’agence… Et, bien sûr, ils vont devoir faire équipe après avoir vécu dans le mensonge pendant des années.

Les films qui arrivent en mai 2023 sur Netflix France

1er mai : Kung Fu Panda 3

Le meilleur héros des films d’animation. Car : quoi de mieux qu’un panda qui fait des arts martiaux ?

2 mai : The Lighthouse

L’histoire hypnotique et hallucinatoire de deux gardiens de phare sur une île mystérieuse et reculée de Nouvelle-Angleterre dans les années 1890. Avec Robert Pattinson et Willem Dafoe en noir et blanc.

12 mai : The Mother

Jennifer Lopez incarne une assassine qui va tout faire pour protéger sa fille, qu’elle a auparavant abandonnée. Wonder Woman.

15 mai : Fantastic Mr. Fox

Un renard rusé doit voler des poules chez trois odieux fermiers. Un excellent film signé Wes Anderson.

18 mai : Trilogie Shrek

Vous aimez rigoler ?

24 mai : Les filles du docteur March

Énième adaptation du classique de Louisa May Alcott, avec un gros casting (Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh).

25 mai : Collection Pedro Almodovar

Tout sur ma mère

Parle avec elle

Volver

La Piel que habito

Douleur et gloire

