À peine le Black Friday est-il passé qu’Amazon lance une nouvelle vente flash à l’occasion des fêtes de Noël. C’est le meilleur moment pour économiser sur les cadeaux qui seront aux pieds du sapin. Pour l’occasion, Numerama a sélectionné les meilleures affaires à dénicher sur la grande marketplace.

Noël a désormais lieu dans un peu moins de deux semaines. Pour les achats de cadeaux en ligne, et pour espérer les recevoir avant les fêtes, il vaut mieux dorénavant ne plus trop tergiverser. Pour sa part, Amazon brade des tonnes de produits via ses ventes flash de Noël.

On a repéré pour vous les meilleures offres sur les smartphones, Lego, montre connectées, écouteurs et bien d’autres produits — de quoi réaliser de bonnes économies, et par ailleurs des idées de cadeaux aux plus indécis.

Ventes flash d’Amazon : les meilleures offres pour Noël

Apple AirPods 4

Des écouteurs Apple AirPods 4. // Source : Numerama

On vous l’accorde, une paire d’AirPods pour Noël n’est forcément le cadeau le plus original qui soit. Toutefois, ces derniers peuvent vraiment changer la vie d’un proche qui écoute encore de la musique via des écouteurs filaires. En ce moment, le dernier modèle d’Apple est en promotion à 129 € au lieu de 149 €. À la différence des AirPods Pro, cette version est non intraauriculaire, ce qui signifie que l’embout de l’écouteur ne s’insère pas dans l’oreille — un vrai plus pour ce qui aime avoir des écouteurs moins intrusifs.

Ces AirPods 4 ne proposent pas de réduction active, à la différence du modèle avec ANC et des AirPods Pro 2 (qui sont, eux aussi, en promotion à 199 € sur Amazon). L’immersion est donc réduite, mais la qualité sonore reste au rendez-vous.

La PS5 Standard et digital

La PS5 Slim. // Source : Thomas Ancelle pour Numerama

Depuis le Black Friday, le prix de la PS5 n’est pas remonté, ce qui est une bonne chose avant les fêtes. En effet, on suppose que cette dernière sera encore un des cadeaux bien représentés sous les sapins. Amazon propose les deux versions avec 100 € de réduction.

Certains critères peuvent aider à faire votre choix, au-delà du prix. Ainsi, l’édition digitale ne permet pas de jouer aux jeux physiques, à moins d’ajouter un lecteur CD par la suite (en rupture de stock actuellement). Si vous disposez d’une collection de jeux en CD, faites une croix sur cette option. De plus, on vous conseille d’avoir une bonne connexion Internet (en fibre optique par exemple) pour éviter d’attendre une journée entière avant que le jeu ne se télécharge entièrement sur la console. Enfin, il faut noter que le stockage de l’édition digitale (822 Go) est rapidement rempli avec les jeux vidéo les plus récents et les plus volumineux, ce qui nécessite parfois l’ajout d’un SSD avec un dissipateur à un peu moins de 100 €.

Google Pixel Watch 3

La Google Pixel Watch 3. // Source : Google

Sortie en septembre dernier, la Pixel Watch 3 est la dernière montre connectée au catalogue de Google. En ce moment, la montre connectée se trouve à 479 € pour les ventes flash de Noël. Avec sa forme arrondie, elle conserve la même recette que les précédents modèles tout en améliorant son autonomie et ses fonctions. Cette dernière accueille notamment un gyroscope pour la captation des mouvements musculaires, entre autres.

Elle peut donc combler un sportif de votre entourage pour Noël, qui souhaite régulièrement analyser ses données de santé. À noter qu’il s’agit du modèle LTE, un vrai plus pour ceux qui veulent se connecter à Internet via la montre et pouvoir envoyer des messages ou même passer des appels à l’extérieur, sans leur téléphone.

Logitech G502 Lighspeed

La Logitech G502 Lighspeed. // Source : Numerama

Cette Logitech G502 fait partie des meilleures références de souris pour ce qui est du rapport qualité prix. Elle est idéale pour gâter un gamer PC de votre entourage. En ce moment, elle se trouve à 65 € au lieu de 159 € (prix catalogue). Avec 11 boutons programmables, elle est adaptée au MOBA comme League of Legends ou encore aux MMORPG et aux RPG qui nécessitent plusieurs raccourcis à disposition.

Polyvalente et légère, elle peut aussi très bien faire l’affaire pour jouer à un FPS grâce à son capteur HERO 25K, assurant une réactivité sous les 1 ms. Attention toutefois, la souris est adaptée uniquement aux droitiers. Pour un modèle ambidextre, tournez-vous plutôt vers la Logitech G Pro, disponible à 69 € sur la Fnac.

Xiaomi Redmi Watch 4

La Xiaomi Redmi Watch 4. // Source : Numerama

Comme sur le marché des Smartphones, Xiaomi propose des modèles pour les montres connectées. La Xiaomi Redmi Watch 4 propose un panel de fonctionnalités plutôt convaincantes avec des données de santé essentielles à un prix inférieur à 100 €. Pour les ventes flash de Noël, elle se trouve à 79 € sur Amazon. Pour ce prix, on ne retrouve pas une machine de guerre au niveau des performances et le système d’exploitation est quelques fois capricieux — mais la Redmi Watch 4 s’avère particulièrement adaptée à la pratique sportive avec bon nombre d’entrainements pris en compte et en raison de capteurs de santé précis. L’autonomie est aussi au rendez-vous avec deux semaines maximum d’utilisation sans passer par la case recharge.

Set LEGO Art La Voie lactée

Le set de loin Le set dans les détails

Commercialisé à 200 € à sa sortie, ce magnifique set de Lego représentant la Voie lactée se trouve à seulement 165 € pour les ventes flash de Noël d’Amazon. Comme un véritable tableau, une fois les 3 091 pièces assemblées, le set peut être exposé au mur pour embellir la décoration d’une pièce. De loin, aucun doute : c’est bel et bien une Voie lactée remplie d’étoiles, y compris celle de notre système solaire. De plus près, le tableau prend une tout autre dimension avec une multitude de détails. On peut notamment y retrouver des éléments étonnants, comme des cupcakes, des fleurs ou même des pièces précieuses.

TV 4K Philips Ambilight 65PUS8109

Le Philips Ambilight 65PUS8109. // Source : Philips

Pour épater la galerie et avoir le plus gros cadeau au pied du sapin, vous êtes au bon endroit. Avec une dalle de 65″ pouces (165 cm), cette TV 4K grand format pourrait bien être une bonne idée de cadeau pour les fans de séries et de films qui veulent profiter d’une bonne qualité d’image. Ce modèle 2024 propose une belle dalle LED avec des bords fins. L’écran est déjà impressionnant par sa taille, mais grâce à la technologie Ambilight, il semble encore plus grand. Les LED projetant les couleurs de l’image sur le mur créent une expérience très immersive.

Les joueurs sur console (PS5 et Xbox) y trouveront leur compte grâce aux ports HDMI 2.1, bien que son taux de rafraîchissement de 60 Hz ne soit pas idéal pour les performances gaming les plus exigeantes, notamment celles de la récente PS5 Pro.

Combien de temps durent les ventes flash de Noël Amazon ?

Les ventes flash de Noël d’Amazon ont commencé le 9 décembre et se terminent le 22 décembre.

Quand commander ses cadeaux de Noël en ligne au plus tard ?

Pour recevoir ses colis à temps, il vaut mieux ne pas trop tarder, car les 48 heures de délai promis ne sont pas toujours respectées en cette période de forte sollicitation.

Jusqu’à quand peut-on retourner un cadeau de Noël commandé sur Amazon ?

Habituellement, la période de rétractation légale pour la plupart des achats en ligne est de 14 jours à compter de la réception du colis. Mais, pour cette période de Noël, comme à l’accoutumée, ce délai est rallongé significativement. Pour les colis vendus et expédiés par Amazon, la date de retour limite pour les produits achetés entre le 1ᵉʳ novembre et le 25 décembre est fixée au 31 janvier.

