[Deal du jour] Les événements promotionnels sont souvent le bon moment pour s’équiper à moindre coût. Les ventes Flash de Printemps d’Amazon permettent par exemple de trouver des téléviseurs moins chers que d’habitude. Voilà une sélection de modèles en promotion qui valent le coup.

Quels téléviseurs 4K acheter durant les Ventes Flash de Printemps d’Amazon

LG OLED 55 »

LG OLED55B4E // Source : LG

Le téléviseur LG OLED55B4E est normalement vendu 999 €. Il est proposé pendant les Ventes Flash de Printemps Amazon au prix de 899 €. Sa dalle OLED de 55 pouces à la définition 4K affiche un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. Elle est compatible HDR10, pour profiter d’une image détaillée et correctement calibrée pour le cinéma, ainsi que des fonctions AMD FreeSync Premium et G-Sync pour optimiser vos sessions gaming. Vous retrouverez aussi quatre ports HDMI 2.1 pour brancher vos consoles. Le téléviseur est aussi compatible Dolby Atmos pour la partie audio, même si une barre de son ne sera pas de trop.

Le téléviseur tourne sous WebOS 24 et propose des menus fluides et bien organisés. Les assistants vocaux Google Assistant et Alexa d’Amazon sont disponibles via l’interface.

Philips Ambilight 55PUS8109

Philips ambilight 55PUS8109 // Source : Philips

Le téléviseur Philips Ambilight 55PUS8109 est vendu à sa sortie 559 €. Il est proposé par Amazon au prix de 420 €. Sa dalle LED 4K de 55 pouces assure une bonne qualité d’image, sans égaler l’OLED ou le QLED. Toujours est-il que le contraste est au point et la luminosité suffisante pour se plonger dans un film. Attention toutefois aux légers reflets en pleine journée. Avec une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz, il assure une fluidité suffisante pour les gamers, en plus de la connectivité HDMI 2.1. Le TV est compatible avec les normes Dolby Vision et HDR10+ pour l’image, ainsi que Dolby Atmos pour le son.

La technologie Ambilight dispose de LED intégrées à l’arrière du téléviseur, afin de projeter sur vos murs une lumière synchronisée avec l’image. L’effet est vraiment sympa pour les jeux vidéo et un peu plus anecdotique pour le cinéma. Dans ce cas, l’Ambilight peut aussi simplement projeter une lumière d’ambiance de la couleur et de l’intensité de votre choix, pour créer une ambiance chaleureuse pendant votre soirée cinéma. Cette Smart TV tourne sous l’interface Titan OS, un nouvel OS fluide et ergonomique, compatible avec les assistants vocaux Alexa d’Amazon et Google Assistant.

LG OLED 55LX1Q

LG 55LX1Q // Source : LG

Le téléviseur LG 55LX1Q 55″ est commercialisé 1 999 € à sa sortie en 2022. Les Ventes Flash de Printemps d’Amazon permettent de le trouver au prix de 899 €. Tout comme The Frame de Samsung, bien connu des amateurs de téléviseurs épurés, le LG 55LX1Q est un modèle qui ressemble à un tableau. Il s’accompagne de quatre pieds, afin d’en faire une simple œuvre d’art qui peut trouver facilement sa place dans un salon. La dalle OLED de 55 offre une qualité d’image remarquable et une grande luminosité. Le TV est compatible avec les normes vidéos HDR, HDR10, Dolby Vision IQ, et Dolby Atmos pour l’audio. Ses ports HDMI 2.1 et le taux de rafraîchissement à 100 Hz permettent de jouer en 4K à 120 images par seconde sur les consoles actuelles.

Enfin, webOS habille le téléviseur avec une interface propre et fluide qui propose régulièrement des suggestions en fonction de vos visionnages.

TCL 65PF650 65″

TCL 65PF650 // Source : TCL

Le grand téléviseur TCL 65PF650 de 65″ est lancé à 645 €. Pendant les Ventes Flash d’Amazon, il passe au prix de 465 €. Si vous cherchez un grand téléviseur, ce modèle d’une diagonale de 65 pouces, soit 165 centimètres, est idéal. L’immersion est clairement au rendez-vous, malgré la simple dalle 4K LCD. L’image est toutefois suffisante, grâce notamment à une compatibilité HDR10 et Dolby Vision, pour un niveau de détails élevé. Les haut-parleurs compatibles Dolby Atmos se remplaceront volontiers par une bonne barre de son. Malgré la présence d’un port HDMI 2.1, son taux de rafraîchissement à 50 Hz n’en fait pas le modèle parfait pour les joueuses et les joueurs à la recherche d’un écran pour les jeux vidéo.

Le téléviseur tourne sous le système d’exploitation Fire TV, avec une interface intuitive et des recommandations personnalisées. L’assistant Alexa est présent pour le contrôle vocal.

