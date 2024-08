Lecture Zen Résumer l'article

Compatible avec Matter, les clés de domicile Apple (technologie qui utilise le NFC de l’iPhone et de l’Apple Watch), le déverrouillage par empreinte digitale et l’insertion de codes numériques, la serrure connectée Aqara Smart Lock U200 a tout du produit parfait pour les personnes en quête d’une porte intelligente. Numerama l’a testée pendant un mois.

Tous les ans, de plus en plus de personnes se mettent à la maison connectée. Les débutants commencent généralement par des ampoules qui changent de couleur ou des enceintes parlantes, puis atteignent un stade plus avancé qui les amène à connecter plus d’objets. Chauffage, climatisation, volets roulants… Il y a toujours des choses à faire en domotique. Le standard Matter, qui permet à tous les appareils de communiquer entre eux, rend progressivement l’adoption de la maison connectée plus simple, même si du chemin reste à faire.

Un des produits les plus désirables pour les fans de domotique est la serrure connectée, qui peut prendre diverses formes (un remplacement du cylindre ou un simple boîtier qui se pose sur la porte, avec une clé à l’intérieur). Ses arguments sont multiples (ne plus craindre d’oublier ses clés, pouvoir générer des clés virtuelles en illimité, garder un historique des ouvertures, se faire livrer un colis en son absence…), mais des incertitudes amènent généralement la plupart des clients potentiels à décaler leur projet.

Début 2024, le constructeur chinois Aqara (qui travaille étroitement avec Xiaomi et qui propose un écosystème domotique très complet) a annoncé la serrure connectée Aqara Smart Lock U200 sous la forme d’un projet Kickstarter. Lancée en juillet 2024 au tarif de 269 euros (avec une promo de lancement autour de 200 euros), l’Aqara U200 est en test chez Numerama depuis la fin du mois de juin. Elle est, de loin, la serrure connectée la plus « geek » du marché, ce qui a des avantages et des inconvénients.

8/10 Aqara Smart Lock U200 269,99 € sur Amazon Points forts Compatible avec toutes les technologies modernes (dont Apple Home Key)

Pas de hub nécessaire

Design réussi avec clavier inclus dans la boîte

Adapté à la plupart des portes françaises Points faibles Peut être difficile à installer

Beaucoup trop de bugs

Matter, Apple, accessoires inclus… Pourquoi la Aqara U200 est au-dessus des autres

Compatible avec la plupart des portes européennes et américaines (il y a une page pour vérifier sa compatibilité), la serrure Aqara U200 est un produit qui se pose sur la porte. Il n’y a pas besoin de changer de cylindre, il s’agit d’un boîtier qui se fixe côté intérieur, avec une clé dans la serrure. Grâce à un moteur, le boîtier peut faire tourner votre clé dans les deux sens, pour ouvrir ou fermer la porte. Sa proposition est assez semblable à ce que propose le constructeur Nuki, même si le produit d’Aqara est plus avancé technologiquement.

Côté intérieur, la serrure prend cette forme. La clé est à l’intérieur. // Source : Numerama

La force de la serrure Aqara U200 est sa compatibilité avec la quasi-totalité des normes du marché, ainsi que sa (relative) discrétion par rapport à ses concurrents.

Là où les constructeurs de smart lock misent généralement sur leurs propres applications, avec des accessoires vendus en option, Aqara fait le pari de tout inclure dans un seul produit. Le client qui veut se contenter d’un déverrouillage en Bluetooth peut le faire, avec la possibilité d’utiliser le clavier inclus pour entrer chez lui avec un code ou l’empreinte digitale. Celui qui veut aller plus loin peut connecter la serrure à un HomePod ou une Apple TV pour l’ajouter à son iPhone, pour déverrouiller la porte en posant son iPhone ou son Apple Watch sur le clavier (Apple appelle cette technologie « home key »), le peut aussi. Les utilisateurs des écosystèmes Google Home, Amazon Alexa et Samsung SmartThings ne sont pas oubliés, avec la possibilité d’ajouter la serrure à leur application préférée grâce à Matter.

Avantage de l’utilisation de Matter : il n’y a pas besoin d’acheter un hub Aqara pour profiter de cette connexion à Internet. Tout passe par le hub Matter (HomePod, Google Home, etc.), qui sécurise tout avec une connexion locale sans ajouter un énième boîtier à son foyer.

Le clavier s’accroche sur la porte. Il a des piles, ce qui facilite son rechargement. // Source : Numerama

Le plus étonnant avec le Aqara U200, d’après le serrurier avec qui nous avons travaillé, est que tout est inclus dans la boîte. Les concurrents d’Aqara se contentent généralement de vendre le moteur qui tourne la clé à votre place, en misant tout sur le déverrouillage par smartphone. Le constructeur chinois, lui, fournit un clavier numérique/NFC qui se colle sur le côté extérieur de la porte avec du scotch, pour que tout le monde puisse en profiter. Son rapport qualité-prix est imbattable, avec bien sûr la possibilité de continuer d’utiliser une vraie clé côté extérieur ou de tourner la molette manuellement à l’intérieur.

Clés de domicile Apple (home key) : la fonction qui tue

Soyons honnêtes, ce n’est pas tellement le Bluetooth ou la possibilité de taper un code qui nous ont donné envie de tester la serrure Aqara U200. L’argument phare du produit est sa compatibilité avec la technologie Apple Clé de domicile, ou Apple home key en anglais, que seules quelques rares serrures (et voitures) proposent aux États-Unis. L’idée est de générer une carte virtuelle dans Apple Wallet, à côté des cartes Apple Pay, qui peut se déclencher automatiquement, sans avoir à taper de code, quand on pose son téléphone ou sa montre sur un lecteur NFC comme celui fourni avec la serrure d’Aqara.

Quand on pose son iPhone sur le clavier, il y a une petite animation très amusante. // Source : Numerama

Dès le premier essai, Apple home key est un grand oui. L’animation sur l’écran, la légère vibration pour confirmer l’ouverture, le bruit de la porte qui s’ouvre seule… C’est tout bête, mais terriblement efficace. L’implémentation du NFC par Apple donne l’impression de faire un bond dans le futur, alors que son fonctionnement est en réalité élémentaire. La réalité est qu’Apple home key est sans doute plus lent que l’empreinte digitale, mais que sa « coolitude » donne envie de n’utiliser plus que sa montre pour rentrer chez soi. Surtout en présence d’invités.

L’ajout d’une clé de domicile sur iPhone. Le pass arrive ensuite dans Apple Wallet. // Source : Numerama

Quand Apple home key est utilisé, tous les appareils Apple connectés au compte iCloud du propriétaire de la maison connectée reçoivent une notification, y compris sur la télé (si on a une Apple TV). Il est aussi possible d’utiliser l’application Apple Maison (avec la technologie HomeKit, à ne pas confondre avec home key), pour ouvrir ou fermer la porte manuellement. Nous l’avons notamment fait pour ouvrir la porte à un livreur, ce qui était assez effrayant au départ. Il lui a suffi de claquer la porte après l’avoir ouverte pour qu’elle se reverrouille automatiquement. Apple Maison permet aussi de générer autant de cartes que nécessaires pour ses proches ainsi que des codes provisoires pour des invités ou des livreurs. Plus besoin d’utiliser l’application Aqara.

Et Siri dans tout ça ? Lors d’une séance de questions/réponses sur Twitter, plusieurs lecteurs de Numerama nous ont demandé si l’assistant vocal pouvait ouvrir la porte. La réponse est non. Siri va envoyer une notification à l’iPhone pour ouvrir la porte, mais il faut s’authentifier pour le faire. En revanche, depuis l’intérieur, Siri peut fermer la porte. Ce comportement est rassurant pour éviter des problèmes de sécurité, mais rend l’ouverture de la porte assez énervant (il faut tourner la roue à l’ancienne ou prendre son téléphone).

Quelles sont les protections en cas de panne ?

Y a-t-il un risque d’être cambriolé avec une serrure Aqara U200 ? Pas plus qu’à l’ordinaire. Des voleurs peuvent toujours dérober le clavier numérique collé sur la porte, mais pour quoi faire ? Il ne sert à rien tout seul. Le seul risque qui nous vient en tête est l’hypothèse qu’un voleur entre dans un appartement par la fenêtre. Grâce à l’Aqara U200, il pourrait ressortir par la porte normalement, en l’ouvrant.

Le support à accrocher à la porte. La clé doit ensuite être mise dans la porte. // Source : Numerama

Techniquement, l’Aqara U200 peut fonctionner sur n’importe quel type de serrure (à condition d’avoir une porte compatible). Nous préférons tout de même ajouter une recommandation : ne l’installez pas si votre serrure n’est pas débrayable (c’est-à-dire qu’elle marche dans les deux sens, pour pouvoir l’ouvrir de l’extérieur avec la clé insérée de l’intérieur). Le système peut marcher dans un seul sens, mais toute panne serait alors fatale.

Justement, quid des risques de panne ? Puisque Matter fonctionne localement et que la serrure fonctionne sur batterie, en Bluetooth ou en Wi-Fi, il n’y en pas beaucoup. L’Aqara U200 a l’intelligence de se recharger en USB-C (une fois tous les 6 mois), ce qui permet d’éventuellement suspendre une batterie externe quelques heures pour ne pas être embêté. En cas de panne totale, utiliser la clé reste la solution. Il faut juste penser à en conserver une dans un endroit de confiance, chez un proche ou au fond d’un sac, au cas où.

L’Aqara U200 se recharge par USB-C. // Source : Numerama

Enfin, dernier conseil, faites attention avec le code choisi. C’est bête, mais Aqara ne permet pas de le désactiver. Choisissez donc un code difficile et notez-le quelque part, plutôt qu’une date de naissance. Les 99 % du temps, vous utiliserez votre empreinte ou votre smartphone.

Une configuration compliquée et des dizaines de bugs… Les défauts de la Aqara U200

Vous l’avez probablement compris, nous avons beaucoup aimé l’Aqara U200. Cette serrure connectée est exactement ce que nous attendons de cette catégorie de produits, avec une compatibilité avec tous les appareils du marché. Cependant, cet excès de « geekerie » vient aussi avec ses points négatifs.

L’installation délicate de la Aqara U200 : prenez un serrurier

Comme les autres serrures de son genre, l’Aqara U200 n’est pas toujours simple à installer. Aqara met en avant un scénario idéal, où tout fonctionne en quelques secondes, mais c’est rarement le cas (la faute à la complexité des portes françaises). Dans le cas de notre test, nous avons dû faire découper une clé par un serrurier professionnel, qui s’est chargé de l’installation. Autrement, impossible de coller le boîtier contre la porte, il dépassait forcément. En revanche, la serrure a pu être accrochée avec des vis sans besoin de scotch, ce qui est un bon point. D’autres modèles, comme la Nuki, peuvent manquer de stabilité.

Pour mettre ma clé dans la porte, il a fallu la découper à la scie. // Source : Numerama

Au niveau de la compatibilité, Aqara peut mieux faire, malgré son grand effort d’adaptation à la complexité européenne. La serrure U200 fonctionne avec un grand nombre de portes, y compris ceux avec un loquet plutôt qu’une clé, mais ne supporte pas les portes qui obligent à remonter la poignée. Dans ce cas, des travaux de rénovation de la porte seront nécessaires, ce qui va forcément faire grimper le budget.

Des bugs à gogo : la Aqara U200 est encore un produit pour les geeks

Enfin, les plus grands problèmes de la Aqara U200, du moins au moment de la sortie de ce test, sont logiciels. Si la configuration a été relativement simple (l’application est bien faite), la procédure d’ajout à Matter, pour connecter la serrure à l’écosystème Apple, a été un enfer. Il nous a fallu retirer la batterie une vingtaine de fois pour réussir à aller au bout de la procédure de jumelage. Autrement, plus rien ne fonctionnait. Interrogé par Numerama, Aqara reconnaît l’existence d’un bug, mais indique l’avoir corrigé. L’entreprise promet que son application indiquera prochainement comment configurer Matter, pour éviter les arrachages de cheveux.

L’interface de l’appplication Aqara. Elle n’est pas très belle, mais on peut s’en passer une fois la serrure ajoutée à Matter. // Source : Numerama

Malheureusement, les bugs avec Matter ne s’arrêtent pas là. Tous les 2-3 jours, pour une raison qui nous dépasse, la fermeture automatique de la porte au bout de X minutes se désactive, voire disparaît des réglages. La clé de domicile, qui est la fonction la plus intéressante de la U200, a aussi la fâcheuse tendance à se désactiver toute seule, ce qui nous force à la reconfigurer devant la porte en rentrant à la maison. Impossible de savoir si le bug vient d’Aqara ou d’Apple, mais il existe bien. Heureusement, l’empreinte, elle, fonctionne tout le temps.

Parmi les autres bugs frustrants, il y a aussi l’étonnant comportement de la serrure de ne pas fermer la porte jusqu’au bout. Pour une raison étrange, la fermeture diminue avec le temps. Une semaine après un étalonnage, la porte ne se ferme plus qu’à 60 %. C’est suffisant, mais pourquoi ne pas aller au bout ? Là encore, Aqara peut faire mieux, peut-être en rééquilibrant son algorithme.

Quand la serrure est utilisée, on reçoit cette notification partout. // Source : Numerama

Bref, comme indiqué en introduction, la Aqara U200 est une serrure connectée pour geeks. Elle offre tout ce qui se fait de mieux, mais incite au bricolage et au bidouillage. Vivement les futures mises à jour qui, espérons-le, la rendront plus stable. La bonne nouvelle est qu’elle ne nous a jamais enfermé dehors.

Le verdict 8/10 Aqara Smart Lock U200 Voir la fiche 269,99 € sur Amazon On a aimé Compatible avec toutes les technologies modernes (dont Apple Home Key)

Pas de hub nécessaire

Design réussi avec clavier inclus dans la boîte

Adapté à la plupart des portes françaises On a moins aimé Peut être difficile à installer

Beaucoup trop de bugs La serrure connectée Aqara U200 est le produit que nous attendions depuis des années pour connecter nos portes européennes. Compatible avec les clés de domicile Apple, le protocole Matter et le déverrouillage par empreinte digitale, elle rend terriblement ringarde l’utilisation d’une clé pour rentrer chez soi. L’essayer revient à l’adopter, le produit est vraiment plaisant à utiliser. Plus silencieuse que ses concurrents, livrée avec un clavier polyvalent et toujours compatible avec une clé, en cas de problème, l’Aqara U200 est un produit rassurant. Elle peut aussi bien servir à un usage quotidien qu’à un usage locatif, pour dématérialiser l’accès à un appartement. Cela dit, tout n’est pas parfait. Encore difficile à installer soi-même, incompatible avec toutes les portes françaises et pleine de bugs de jeunesse (il y en a vraiment beaucoup), elle n’est pas encore la serrure qui convaincra le grand public de connecter sa porte. Pour les geeks, elle s’impose malgré tout comme le produit idéal.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !