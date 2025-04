Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] La Nintendo Switch 2 est disponible en précommande depuis le début du mois d’avril. Vous la trouverez chez plusieurs revendeurs à des prix parfois inférieurs au prix conseillé par Nintendo, avec en plus quelques promotions qui viennent se rajouter, comme ici chez Cdiscount.

La Nintendo Switch 2 vient prendre le relais de la première Switch, qui fête cette année ses 8 ans. Après une déclinaison Lite plus compacte et uniquement portable, et un modèle OLED au meilleur écran, Nintendo a officiellement dévoilé la digne successeure de sa première console hybride. Les précommandes sont ouvertes depuis le début du mois d’avril 2025, avec quelques promotions bienvenues.

La Nintendo Switch 2 est prévue pour le 05 juin 2025 au tarif de 469,99 €. Vous pouvez la trouver au prix de 439,99 € sur le site de Cdiscount. Et grâce au code promo HELLO10 à rentrer dans le panier, son prix baisse de 10 € et passe à 429,99 €.

C’est quoi, cette nouvelle console de Nintendo ?

La Switch 2 conserve le principal gimmick de sa grande sœur, à savoir, la possibilité d’en faire une console de salon autant qu’une console portable.

Vous pourrez la brancher à son dock pour y jouer sur votre TV, ou l’emmener avec vous en mode nomade. Elle embarque un écran plus grand que celui de la Switch originale, avec une dalle LCD de 7,9 pouces. Même si Nintendo fait l’impasse sur l’OLED, l’écran de la Switch 2 supporte le HDR10 avec une luminosité élevée, et propose du 120 Hz et du 1080p. Le stockage passe d’un petit 32 Go à 256 Go.

Les Joy-Con augmentent aussi leur taille et intègrent une nouvelle attache magnétique, qui remplacent les rails sur la première Switch. Nintendo ajoute un capteur optique sur leur tranche, afin de les utiliser comme une souris d’ordinateur. Un nouveau bouton « C » fait son apparition pour lancer un GameChat, pour interagir avec d’autres joueuses et joueurs pendant vos parties.

À ce prix, la Switch 2 vaut-elle le coup d’être précommandée ?

Si vous l’attendez avec impatience, c’est le bon moment de la précommander à moins de 430 €. Durant son Nintendo Direct, la firme de Kyoto en a profité pour annoncer Mario Kart World, qui s’annonce comme un excellent titre pour découvrir la console. De nombreux autres jeux ont été dévoilés, dont des titres AAA comme Elden Ring ou Cyberpunk 2077, qui viennent confirmer la montée en puissance de la console par rapport à son aînée.

Les points à retenir sur la Switch 2 :

Un écran de 7,9″ pour jouer en 2160p à 60 fps ou 1440p/1080p à 120 fps

256 Go de stockage

Mario Kart World disponible à la sortie

