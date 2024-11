Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] La série S.T.A.L.K.E.R revient avec un nouvel épisode, disponible le 20 novembre 2024. Voici où trouver le titre du studio ukrainien GSC Game World en précommande.

Où précommander S.T.A.L.K.E.R.2 au meilleur prix ?

S.T.A.L.K.E.R.2: Heart of Chornobyl est prévu pour le 20 novembre 2024 sur PC et Xbox Series, au prix de 59,99 €. Si vous jouez sur PC, vous pouvez acquérir le jeu en version dématérialisée sur le site de GamesPlanet, au prix de 47,99 €, grâce au code promo NUMERAMA à rentrer dans le panier. GamesPlanet est le distributeur officiel du jeu et rétribue l’éditeur directement. Une alternative à Steam utile pour le studio GSC Game World, au vu du contexte.

S.T.A.L.K.E.R.2: Heart of Chornobyl à -20% // Source : Numerama

Pour Xbox, vous le trouverez en précommande en version physique au prix de 49,99 € sur Amazon. Notez aussi que S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl sera disponible dans le Xbox Game Pass dès le jour de son lancement.

C’est quoi, cette suite de S.T.A.L.K.E.R ?

S.T.A.L.K.E.R. 2 est un jeu vidéo développé et édité par le studio ukrainien GSC Game World. Le jeu se déroule dans la zone d’exclusion ukrainienne de Tchernobyl, ravagée par une catastrophe nucléaire en 1986. Vous partez découvrir cet immense territoire en constante évolution, qui abrite des mutants, des factions en guerre et des artefacts d’une grande valeur.

En tant que stalker solitaire, vous explorez ce monde post-apocalyptique et décidez d’aider les PNJ rencontrés, ou l’inverse. Sachez que la plupart de vos choix et actions auront en théorie des conséquences. Les joueuses et les joueurs auront donc la possibilité d’explorer la zone d’exclusion dans un monde ouvert à l’histoire non linéaire, qui propose un système de survie et de gestion d’inventaire poussé.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix Gameplay Stalker 2

À ce prix, S.T.A.L.K.E.R. 2 est-il une bonne affaire ?

Moins de 12 € que sur le Microsoft Store, c’est une bonne affaire. Avec le moteur d’Unreal Engine 5, S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chornobyl a l’air juste splendide et très immersif. Un nouveau système d’intelligence vous obligera à développer des tactiques d’approche différentes selon les ennemis. Le jeu incorpore aussi un système de simulation de vie, afin de proposer un environnement en temps réel. Bref, le nouvel opus promet de belles choses sur le papier pour les amateurs de FPS en monde ouvert.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez-nous sur WhatsApp !