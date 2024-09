Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] La Nintendo Switch Lite est la version entièrement portable de la console de Nintendo, plus compacte et idéale pour jouer partout. Le modèle aux couleurs de la saga Zelda est déjà en précommande, pour une sortie le 26 septembre 2024.

Où précommander la Switch Lite édition Hyrule ?

La Nintendo Switch Lite édition Hyrule est prévue pour le 26 septembre 2024 au prix de 229,99 €. Elle est disponible en précommande au prix de 219,99 € sur Amazon.

C’est quoi, cette Switch ?

La Nintendo Switch Lite est une version portable non hybride de la Switch classique. Ses Joy-Con ne sont donc pas détachables, et il n’y a pas de dock pour jouer sur votre téléviseur. Avec ses dimensions de 20,8 × 1,39 × 9,11 cm et son poids de 275 g, elle est bien plus compacte et facile à prendre en main que la Switch normale, et convient parfaitement aux jeunes joueuses et joueurs. Sa dalle LCD de 5,5 pouces et d’une définition HD de 1280 × 720 pixels offre une bonne qualité d’image, malgré un léger manque de luminosité.

Elle possède une autonomie de 6 h environ, si vous ne poussez pas la luminosité au maximum, et d’un espace de stockage de 32 Go. Cette Switch Lite à la particularité d’aborder un design de couleur or, inspiré de la série The Legend of Zelda. Vous retrouverez l’emblème Hylien iconique à l’arrière de la console.

Le dos de cette Switch Lite aborde le symbole Hylien // Source : Nintendo

À ce prix, cette Switch est-elle une bonne affaire ?

10 € de réduction, c’est toujours bon à prendre, si une Switch 100 % portable vous convient. La sortie de la Switch Lite édition Hyrule est prévue le 26 septembre 2024, le même jour que The Legends of Zelda: Echoes of Wisdom. Si vous souhaitez faire d’une pierre deux coups, le jeu est disponible en précommande sur Amazon au prix de 44,49 €, au lieu de 59,99 €.

