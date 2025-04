Lecture Zen Résumer l'article



On le savait depuis le début de l’année : pour accompagner la sortie de sa future console Switch 2, Nintendo préparait un nouveau jeu vidéo Mario Kart. Après un premier teasing en janvier, on en sait désormais beaucoup plus sur le prochain hit, Mario Kart World, qui devrait se vendre à des millions d’exemplaires dans le monde.

C’est l’autre grande annonce du jour, avec la présentation plus détaillée de la Nintendo Switch 2 : ce mercredi 2 avril 2025, le géant du divertissement japonais a officialisé un nouveau jeu vidéo de la franchise Mario Kart pour sa future console hybride, qui sera également disponible dès sa sortie dans le commerce. Son nom ? Mario Kart World.

On se doutait bien qu’un nouvel opus était en préparation. Lorsque Nintendo a confirmé la Switch 2, à la mi-janvier, l’entreprise nipponne a utilisé des visuels de Mario Kart pour montrer la console en fonctionnement — un choix interprété comme un indice d’un nouveau Mario Kart, et étudié sous toutes ses coutures.

Les principales nouveautés de Mario Kart World sur Switch 2

D’entrée de jeu, Nintendo a ouvert la présentation de la Nintendo Switch 2 par une bande-annonce de Mario Kart World, avec la promesse d’une assez grande carte. « Les courses de kart s’y déroulent à travers les nombreuses régions qui le composent », indique l’entreprise, avec des décors variés (en ville, dans le désert ou à la campagne).

Particularité de ce nouveau Mario Kart World : la possibilité de rouler où l’on veut, ce qui devrait rendre l’obligation de suivre le tracé du circuit un peu moins contraignant — c’est en tout cas la promesse suggérée par Nintendo dans sa présentation. Il faudra voir en détail, puisque les scènes montrent surtout les pilotes suivrent les itinéraires.

Le monde de Mario Kart World. // Source : Capture d’écran

Comme on pouvait s’y attendre, ce Mario Kart World élargit franchement les possibilités de multijoueur. Les internautes l’avaient deviné en janvier quand ils avaient ausculté le premier teasing de la Switch 2. Ainsi, les parties sont susceptibles d’accueillir jusqu’à 24 joueurs. Un bond notable, car la limite précédente était fixée à 12. Et, qui deux fois plus de monde dit aussi deux fois plus de menaces et d’obstacles sur la piste !

Mario Kart est une saga qui s’efforce d’apporter un gameplay renouvelé à chaque occasion. Dans Mario Kart 8, la nouveauté était centrée sur des karts capables de supporter l’antigravité, pour rouler au plafond ou sur les murs.

Mario Kart World ne déroge pas à cette règle. Il faut désormais compter sur le mode survie, avec des check points à franchir parmi les premiers. Si vous êtes trop en retard, vous serez progressivement éliminé de la course. Il y a aussi le mode balade, qui consiste basiquement à se promener dans le monde de Mario Kart, sans aucun autre enjeu que le plaisir de la conduite.

Avec un tel titre au lancement, Mario Kart x assure clairement à la Switch 2 le carburant nécessaire pour réussir un excellent démarrage (surtout si le jeu est exclusif à la console, à checker/exclu temporaire ?). Historiquement, la licence MK a toujours porté les consoles de Nintendo. C’était vrai aussi pour Mario Kart 8, jeu le plus vendu de la Switch avec sa version Deluxe.

Un Nintendo Direct sur Mario Kart est attendu le 17 avril.

(actualité en cours de développement)

