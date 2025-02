Lecture Zen Résumer l'article

Après des mois d’attente et de rumeurs, Apple a levé le voile sur son nouvel iPhone. Au programme : design retravaillé, plus de puissance, et un prix plutôt surprenant. Si votre iPhone d’ancienne génération commence à faiblir, voici tout ce qu’il faut savoir sur les précommandes du nouvel iPhone 16e.

Voilà trois ans qu’Apple n’avait pas renouvelé sa gamme de smartphone SE. Mais ce 19 février, Apple a finalement présenté son petit nouveau : l’iPhone 16e. Bien qu’il ne porte pas l’appellation « SE » ce dernier vient logiquement remplacer le modèle sorti en 2022 dans le catalogue des iPhone. Où et quand le précommander ? À quel prix ? On fait le point.

Où, quand et à quel prix précommander le nouvel iPhone 16e ?

Quand sort l’iPhone 16e 2025 ?

Apple a officialisé l’iPhone 16e ce 19 février 2025. Les précommandes ouvriront le 28 février à 14 heures, et les premières livraisons devraient débuter dans la foulée. Comme d’habitude, Apple proposera son nouveau modèle en avant-première sur son site web, avant d’élargir la disponibilité aux autres revendeurs.

À quel prix acheter l’iPhone 16e ?

Côté tarification, Apple propose une grille plus élevée que l’ancienne génération de SE. Le smartphone est proposé en trois déclinaisons de stockage.

Apple fait le choix de se tourner vers une tarification bien plus élevée que les anciennes générations de SE. Alors que les précédents modèles étaient commercialisés de 489 € et 529 €, l’iPhone 16e l’est à 719 €, soit tout de même 250 € de moins que l’iPhone 16 (commercialisé à 969 €). À ce tarif, il se présente plutôt comme une alternative iOS solide face aux smartphones Android de Samsung, Honor ou encore Xiaomi situés dans cette fourchette tarifaire.

iPhone 16e en 128 Go : 719 € ;

; iPhone 16e en 256 Go : 849 € ;

; iPhone 16e en 512 Go : 1 099 €.

Cette nouvelle génération amène aussi une différence notable avec l’ancien modèle qui démarrait à 64 Go, avec des options à 128 Go et 256 Go. Ce changement s’imposait pour répondre aux standards actuels, d’autant plus que la qualité des photos est rehaussée avec un capteur 48 Mpix, ce qui aura pour effet de produire des photos et des vidéos plus détaillées, et donc un peu plus lourdes.

Apple iPhone 16e : les offres à venir Il n’y a pas d’offres pour le moment

Qu’est-ce qui change sur ce nouvel iPhone ?

Si le prix peut étonner, l’iPhone 16e reprend le principe des SE. Son objectif : être à la hauteur de la réputation des smartphones de la marque, mais en proposant un prix plus compétitif dans le segment milieu/haut de gamme. Le prix est, de ce fait, un point clé. En la matière, le modèle de 2022 ne répondait pas forcément aux attentes face à l’iPhone 13 et au 14 — et encore moins face aux générations d’après.

Pour cette nouvelle génération, Apple propose un smartphone assez complet et moderne avec un écran OLED de 6,1 pouces bord à bord qui tranche vraiment avec le modèle SE 2022 (celui-ci avait encore les grandes bordures noires en bas et en haut de l’écran de téléphone). D’apparence, il parait bien plus moderne et ne dénote pas avec le reste des iPhone.

L’iPhone 16e. // Source : Apple

En outre, il apporte une configuration renouvelée grâce à la puce A18, que l’on retrouve sur les iPhone 16. Le modèle bénéficie des mêmes avancés que les autres : on voit ainsi l’arrivée d’Apple Intelligence à bord — qui est enfin disponible en France depuis la mise à jour iOS 18.1. Autre surprise, il embarque le bouton Action pour paramétrer un raccourci accessible rapidement depuis les tranches du smartphone.

L’iPhone 16e mise aussi sur l’autonomie, avec jusqu’à 26 heures de lecture vidéo, selon Apple. Il se recharge via un port USB-C, abandonnant enfin le Lightning, une condition essentielle pour sa commercialisation en Europe.

C’est au niveau de la photo que le modèle vient faire les plus importantes concessions. On retrouve un seul capteur à l’arrière, à 48 Mpix, soit le même capteur principal que l’iPhone 16.

Apple iPhone 16e : les caractéristiques en détail Caméra 48 Mp Caméra avant 12 Mp Taille de l’écran 6.1 pouces Définition de l’écran 2532 x 1170 pixels Processeur – fabriquant Apple Processeur – modèle A18 Déverrouillage par empreinte Non Déverrouillage facial Oui Date de sortie 28/02/2025

