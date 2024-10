Lecture Zen Résumer l'article

Quelques mois avant l’iPhone 17, Apple devrait lancer un nouvel iPhone SE en 2025, que l’on peut aussi qualifier d’iPhone SE 4. Ce nouveau smartphone « abordable » serait bien plus haut de gamme que ses prédécesseurs. On fait le point sur les rumeurs et sur ce qu’on attend du prochain iPhone.

En 2025, il n’y aura pas que les iPhone 17 chez Apple. L’entreprise californienne s’apprêterait à lancer un nouvel iPhone SE, son quatrième depuis 2016, trois ans après l’iPhone SE de 2022. Cet appareil s’apprêterait à fortement monter en gamme, avec un design « moderne » et des fonctions aujourd’hui réservées aux iPhone 16. Ces derniers mois, les rumeurs autour de ce futur téléphone portable se multiplient : essayons d’y voir plus clair.

Quand est-ce que l’iPhone SE 4 sortira ?

Avec Apple, il est difficile de se prononcer sur une date de sortie. Si le lancement des nouveaux iPhone haut de gamme est prévisible (début septembre), celui des autres produits est plus aléatoire.

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, souvent bien informé, la production de l’iPhone SE 4 débuterait en décembre, avec 8,6 millions d’unités produites dès le premier mois. Cela suggère un lancement très tôt en 2025 (ce qui est assez rare chez Apple), ou autour du printemps (vers mars généralement, parfois jusqu’en mai).

iPhone SE 2022 // Source : Louise Audry pour Numerama

Les précédents iPhone SE ont été lancés en mars ou en avril, mais rien ne dit qu’Apple conservera ce calendrier. Une annonce par communiqué de presse est possible (comme en 2020), ou l’iPhone SE pourrait attendre une mini-keynote (comme en 2022, avant le retour des événements en présentiel).

Le design de l’iPhone 14 : le modèle SE s’apprêterait à monter en gamme

L’iPhone SE actuel (2022), avec son écran LCD de 4,7 pouces et son bouton d’accueil, reprend les codes des iPhone 6 (2014) et iPhone 8 (2017). Ce n’est pas digne d’une marque premium comme Apple, qui mise habituellement beaucoup sur le design. Il est fort probable que l’iPhone SE actuel repousse des clients à cause de son design, puisque des personnes préfèrent probablement la modernité des iPhone 12 ou iPhone 13.

Le prochain iPhone SE devrait signer la mort du bouton d’accueil. La marque adopterait les codes de l’iPhone 14, un modèle lancé en 2022, ce qui propulserait son appareil milieu de gamme dans une ère plus moderne. On parle d’un écran OLED de 6,1 pouces avec peu de bordures, comme sur les derniers modèles.

L’iPhone 14 dispose de deux appareils photo. L’iPhone SE, lui, devrait se contenter d’un seul. // Source : Numerama

Selon Mark Gurman, l’iPhone SE 4 s’inspirerait du design de l’iPhone 14. Pas de Dynamic Island donc, mais la fameuse encoche. C’est naturellement un moyen pour Apple de segmenter sa gamme : si vous voulez le meilleur design, il faut débourser plus.

Avec seulement deux ans d’écart sur le design du meilleur iPhone, le nouvel iPhone SE serait le smartphone « SE » le plus moderne de l’histoire d’Apple. Il remplacerait Touch ID par Face ID et bénéficierait d’un port USB-C, comme tous les nouveaux iPhone.

L’iPhone 14 et sa fameuse encoche, que l’on devrait revoir avec l’iPhone SE. // Source : Anthony Wonner / Numerama

Enfin, reste la question de l’appareil photo. Si l’on en croit MacRumors, Apple ne placerait qu’un seul capteur au dos du SE pour réduire les coûts de fabrication. Il s’agirait du capteur principal de l’iPhone 15, de 48 Mpx, quant celui de l’actuel modèle SE n’est que de 12 Mpx. L’ultra grand-angle serait réservé à l’iPhone 16.

L’iPhone SE à côté de l’iPhone 13 Pro Max. // Source : Louise Audry pour Numerama

Une puce plus puissante et Apple Intelligence : l’iPhone SE va-t-il changer de dimension ?

Changer le design de cet iPhone est une bonne chose, mais Apple ne s’arrêtera évidemment pas là. Sa stratégie avec l’iPhone SE a toujours été de récupérer un ancien design et de lui donner les performances d’aujourd’hui, pour proposer le plus de mises à jour logicielles.

L’iPhone SE de 2025 devrait prendre en charge Apple Intelligence et toutes les fonctionnalités IA de la marque californienne. Ainsi, l’iPhone SE (2025) ferait mieux que les iPhone 15 et 15 Plus sur ce point, qui ne sont pas éligibles à Apple Intelligence. Il est probable qu’Apple dote son smartphone de la puce A18, ou de l’A17 Pro tout juste ressortie sur iPad mini.

Même quand Apple Intelligence utilise le cloud, l’envoi de la requête nécessite une puissance de calcul locale. // Source : Numerama

Avec un iPhone SE compatible Apple Intelligence, Apple rendrait les iPhone 14 et iPhone 15 moins séduisants dans sa gamme, puisque déjà obsolètes au niveau du logiciel. Il ne serait pas étonnant de voir Apple retirer les iPhone 14 et iPhone 15 du commerce au moment de l’arrivée de l’iPhone SE, pour ne vendre que des produits compatibles Apple Intelligence. Dans ce cas, la gamme se composerait de l’iPhone SE, de l’iPhone 16, de l’iPhone 16 Plus, de l’iPhone 16 Pro et de l’iPhone 16 Pro Max.

Un iPhone SE (2025) enfin moderne, mais un SE condamné à être plus cher ?

« Dernier iPhone, on veut pas le SE » chantait Lujipeka avec Luv Resval dans le morceau Hadès. Mais avec un iPhone SE qui ressemble à un iPhone 14, le tout avec Apple Intelligence, il n’y a plus vraiment de raisons de ne pas vouloir du SE.

Si l’iPhone SE remplace effectivement les gammes iPhone 14 et iPhone 15, son prix pourrait s’envoler. Le modèle actuel est commercialisé au tarif de 529 euros, il est difficile d’imaginer le SE 2025 en dessous des 749 euros, qui correspond au prix de l’iPhone 14. Apple n’a aucun intérêt à concurrencer l’iPhone 14 avec un produit meilleur et moins cher.

iPhone SE 2022 // Source : Louise Audry pour Numerama

Avec son écran OLED bord à bord, le support de Face ID, le port USB-C, un meilleur appareil photo, Apple Intelligence et probablement plus de batterie, le futur iPhone SE a tout du produit idéal pour entrer dans l’écosystème Apple.

Son prix risque de faire des déçus, mais la réalité est que le SE 2025 sera probablement plus un iPhone 15 amélioré qu’un successeur de l’iPhone SE de 2022.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+