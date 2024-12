Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le modèle Pro est la dernière version boostée de la console Sony. Proposé à un tarif salé, cette PS5 améliorée profite enfin d’une belle promotion grâce à ce code promo.

C’est quoi, cette promotion sur la PS5 Pro ?

Lors du Black Friday, les e-commerçants s’étaient montrés plutôt timides concernant les promotions sur la nouvelle PS5 Pro de Sony, offrant tout au plus 10 € de réduction dans certains packs. Mais à l’approche de Noël, elle revient en force avec une réduction bien plus intéressante : 50 € de remise sur Cdiscount grâce au code PS5PRO50.

C’est quoi, cette PS5 Pro ?

Sortie au début du mois dernier, la PS5 pro est tout simplement la console de série la plus chère de tous les temps. Lancé à 799 €, cette nouvelle version de la PS5 promet des performances bien plus accrues que la génération précédente.

D’apparence, elle ne diffère pas énormément du modèle Slim. Cependant, elle voit tout de même l’ajout de trois bandes noires de chaque côté, contre une seule pour le modèle Slim. Là où le modèle prend une autre dimension, c’est davantage sous le capot. La configuration de cette dernière intègre un GPU plus puissant ainsi qu’un CPU boosté. Concrètement, cette version permet de profiter parfaitement des derniers titres AAA en bonne qualité et avec une fluidité bien plus importante. Toutefois, il faut s’assurer d’avoir un écran 4K suffisamment performant avec un port HDMI 2.1, notamment pour supporter des framerates élevés.

PS5 Pro // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

Autre grande nouveauté, bien que controversée : la nouvelle PS5 est désormais uniquement disponible en version digitale. Le lecteur de disque a été définitivement supprimé. Pour les joueurs disposant d’une collection de jeux physiques, il est néanmoins possible d’acquérir un lecteur de disque externe compatible, vendu séparément par Sony pour environ 100 €. Cependant, ce prix, déjà significatif, vient s’ajouter à celui de la console, rendant l’ensemble particulièrement onéreux. De plus, cet accessoire reste difficile à trouver à son tarif initial en raison de la spéculation qui l’entour. Pour les joueurs qui privilégient le dématérialisé, sachez tout de même que la console embarque 2 To, contre 1 To pour l’ancien modèle. Ce qui permet d’être relativement à l’aise et ne nécessitera pas forcément l’ajout d’un SSD supplémentaire si votre collection n’est pas immense.

À ce prix, cette nouvelle PS5 est-elle une bonne affaire ?

On n’irait pas jusqu’à dire que 750 € est un bon prix pour une console de salon. Mais si vous n’avez pas encore de PS5 et que votre budget le permet, alors c’est pour l’instant l’un des meilleurs prix observés sur la console la plus puissante du moment.

Une réduction de 50 € sur la facture vous permet par ailleurs d’acheter une manette DualSense supplémentaire ou un jeu sympathique pour s’occuper pendant les fêtes de fin d’année.

