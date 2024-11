Lecture Zen Résumer l'article

Bien avant le 29 novembre, date du Black Friday, Cdiscount célèbre déjà le « Black November » avec une multitude d’offres dans tous ses rayons. Numerama a fait le tour de la marketplace pour vous sélectionner les meilleures offres disponibles sur le site.

Notre sélection des avant-premières Black Friday 2024 sur Cdiscount

Les meilleures offres des avant-premières du Black Friday

Tout au long du mois de novembre et jusqu’au Black Friday, nous mettons régulièrement à jour nos guides. Cependant, il se peut que certaines offres soient victimes de leur succès et expirent rapidement. Lorsque c’est possible, nous les remplaçons par des offres équivalentes ; sinon, elles sont retirées de nos recommandations.

Le pack PS5 Pro avec sa station de rechargement pour manette SualSense est en promo

La PS5 Pro.

Alors que la PS5 Pro sort tout juste ce jeudi 7 novembre 2024, Cdiscount en profite pour la proposer dans un pack intéressant avec une station de rechargement offerte pour son Black November.

Cette nouvelle itération de la PlayStation 5 a des performances accrues, ce qui permet des graphismes plus aboutis, tout en atteignant jusqu’à 60 FPS en 4K sur les derniers titres. À ce prix, elle s’adresse surtout aux joueurs recherchant une qualité d’image incomparable face aux autres consoles next-gen. Attention toutefois, il vous faut nécessairement avoir un écran 4K avec une entrée HDMI 2.1 pour profiter au mieux de la console. Dommage que le pack PS5 Pro n’existe pas avec le lecteur de disque, puisque cette version n’en a pas d’origine. Mais la station de recharge pour manette DualSense est aussi bien pratique.

Call of Duty Black Ops 6 sur Xbox Series X et One passe à 58 €

Black Ops 6. // Source : Numerama

Surprise au rendez-vous pour la campagne solo de Call of Duty: Black Ops 6, sorti le 25 octobre 2024. Loin de se contenter d’un simple « bonus solo » comme certains opus précédents, le jeu propose une aventure variée, où les missions alternent entre infiltrations, scènes d’action spectaculaires et quelques touches d’horreur. C’est là sa principale force, d’autant que le multijoueur présente encore des imperfections, notamment avec l’omniprésence du skill-based matchmaking (SBMM) dans tous les modes de jeu et la complexité des classes.

Comme le veut la licence des Black Ops, le mode Zombie est aussi de retour avec deux cartes proposées.

La trottinette Segway Ninebot KickScooter E2 E sous les 300 €

la Segway Ninebot KickScooter E2 E. // Source : Numerama

La Ninebot KickScooter E2 E, actuellement sous les 300 € chez Cdiscount, est un modèle pensé pour les trajets en ville. Elle atteint 20 km/h avec une autonomie d’environ 25 km, ce qui est suffisant pour des déplacements quotidiens. Son moteur de 250 W (450 W en crête) et ses pneus increvables de 8,1 pouces permettent une conduite fluide, même sur des surfaces irrégulières.

Le tableau de bord LED de 2,8 pouces donne accès aux infos essentielles comme la vitesse et la batterie restante, et le pliage rapide en 3 étapes simplifie le rangement. Côté sécurité, elle dispose de feux avant et arrière, ainsi que d’un frein électronique à l’avant et d’un frein à tambour à l’arrière. Un petit bémol : la vitesse de pointe limitée à 20 km/h peut sembler un peu juste pour certains usagers.

Le Samsung Galaxy A55 5G 128Go passe sous la barre des 300 €

Samsung Galaxy A55 // Source : Numerama

À moins de 300 €, le Galaxy A55 est encore plus intéressant. Avec ce modèle, Samsung a peaufiné le design avec des bords en aluminium et un dos en verre, un look plus premium qui rappelle notamment les modèles haut de gamme. L’écran AMOLED de 6,6 pouces en 120 Hz est bien calibré et agréable à l’usage, un vrai plus pour les amateurs de beaux écrans.

Côté performances, le Galaxy A55 se défend bien, surtout en jeu, même si quelques lenteurs apparaissent parfois en multitâche. En photo, on reste sur de l’élémentaire : le capteur principal de 50 Mpx est efficace, mais les capteurs ultra-grand-angle et macro sont peu convaincants. Pour la vidéo, en revanche, le A55 s’en sort avec une stabilisation correcte. L’autonomie est solide, avec une durée pouvant aller jusqu’à deux jours en usage modéré.

La Xiaomi Smart Doorbell 3S perd 10 €

Xiaomi Smart Doorbell 3S // Source : Numerama

La Xiaomi Smart Doorbell 3S est une sonnette connectée qui s’intègre facilement dans votre domicile. Actuellement, elle passe de 99,99 € à 89,99 € chez Cdiscount. Avec une résolution 2K, elle permet de voir clairement les visiteurs et d’interagir avec eux, même à distance. Cette sonnette propose deux options d’alimentation : elle peut être branchée en filaire si des câbles sont disponibles près de l’entrée, ou fonctionner sur batterie rechargeable (5 200 mAh) avec environ 4 mois d’autonomie.

À chaque sonnerie, vous recevez une alerte sur votre smartphone avec la vidéo en direct. En cas d’absence, la Doorbell 3S prend une photo que vous pourrez consulter dans l’historique des appels, mais il est limité à 72 heures. Pour une sauvegarde prolongée, petit hic, un abonnement est nécessaire, car il n’y a pas de carte microSD.

Le PC portable ASUS VivoBook 15 pouces passe à 549 €

ASUS VivoBook 15 pouces // Source : Numerama

Le Asus VivoBook 15 OLED S1504, affiché à 549 € au lieu de 800 €, est une option solide pour ceux qui cherchent un ordinateur polyvalent avec un bel écran. Équipé d’une dalle OLED de 15,6 pouces en Full HD, ce modèle assure une qualité d’image détaillée avec un rendu HDR et une luminosité jusqu’à 400 nits.

Sous le capot, on retrouve un processeur AMD Ryzen 5 7520U, accompagné de 16 Go de RAM et d’un SSD de 512 Go. La configuration est taillée pour le multitâche, le divertissement, et même des tâches un peu plus lourdes. Avec un poids de 1,63 kg et une autonomie de batterie correcte (50 Wh), il reste facilement transportable.

Le Dyson V8 Origin perd plus de 100 €

Dyson V8 Origin // Source : Numerama

L’aspirateur Dyson le plus accessible l’est encore plus pendant le Black November. En effet, le V8 Origin passe à 269 € au lieu de 379 € sur Cdiscount durant ce mois de promotions.

Ce modèle dispose d’une puissance d’aspiration de 115 AW et son autonomie est de 40 minutes en mode éco. Même s’il n’est pas le plus puissant des modèles Dyson, le V8 Origin reste un aspirateur efficace grâce à son moteur Cyclone 2 Tier Radial qui tourne à 110 000 tours/minute. Que ce soit sur les sols durs, les tapis ou la moquette, il s’adapte bien, même si le mode Max – plus puissant – devient presque indispensable sur les tapis. Attention cependant : en mode Max, l’autonomie chute à seulement 7 minutes. Le temps de charge est de 5 heures, alors il vaut mieux être prêt à le recharger régulièrement. Hormis ce problème d’autonomie en puissance Max, le Dyson V8 Origin reste commode à utiliser au quotidien. Il pèse seulement 2,5 kg.

Le PC portable gamer LENOVO Legion S5 16ARP9 est encore plus intéressant pendant le Black November

LENOVO Legion S5 16ARP9

Actuellement à 1 099 € au lieu de 1 599,99 €, le Lenovo Legion S5 16ARP9 à tout pour profiter des derniers jeux AAA dans de bonnes conditions. Il embarque un processeur AMD Ryzen 7-7435HS, une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070 et 16 Go de RAM. Le combo est efficace pour jouer aux jeux récents en 1440p avec des graphismes poussés sous ray-tracing et DLSS.

L’écran n’est pas en reste : le modèle est équipé d’un écran IPS de 16 pouces en QHD (2 560 x 1 600 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Ce PC est à l’aise non seulement en jeu, mais aussi pour des tâches multitâches ou créatives comme le montage vidéo. Le gros point fort des modèles gaming Lenovo, c’est qu’ils sont relativement léger et fin. Celui-ci fait 19,9 mm avec un poids de 2,3 kg, ce qui le rend facilement transportable. Notez qu’une clé Windows 11 est nécessaire puisque le PC portable est vendu sans OS.

