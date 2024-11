Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le 990 Pro de Samsung est un des meilleurs modèles de SSD interne pour PC et PS5. Le modèle 2 To avec dissipateur thermique est moins cher pour cette semaine de Black Friday.

C’est quoi, cette promotion sur SSD ?

Le SSD Samsung 990 Pro, d’une capacité de stockage de 2 To et avec un dissipateur de chaleur intégré, est habituellement vendu plus de 200 €. Il est en ce moment proposé sur Amazon au prix de 177,99 €.

C’est quoi, ce SSD interne de Samsung ?

Le 990 Pro est un SSD interne compatible avec un PC ou la PlayStation 5. Ses dimensions de 80 × 22 mm et son épaisseur de 2,3 mm conviennent parfaitement à la console de Sony, mais aussi pour une utilisation avec un ordinateur portable.

Le SSD de Samsung est doté d’une interface en PCIe 4.0, et propose des débits jusqu’à 7 450 Mo/s en lecture et 6 900 Mo/s en écriture. Les vitesses de transferts et les téléchargements sont idéales pour gérer des fichiers volumineux rapidement. Le 990 Pro est de plus un SSD fiable et stable, qui arrive à maintenir de bons débits. Pour qu’il ne perde pas en performances, le dissipateur de chaleur, dont ce modèle est doté, est essentiel.

Le 990 Pro est-il une bonne affaire à ce prix ?

Moins de 200 €, c’est une bonne affaire pour 2 TO, et avec un dissipateur de chaleur, même si ça reste une jolie somme à débourser pour un simple SSD. Un SSD supplémentaire permet toutefois d’installer de nombreux nouveaux jeux sur votre PS5 sans avoir à supprimer vos anciens titres, ce qui peut être pratique. Si vous l’utilisez avec un PC, il permet de redonner un petit coup de jeune à un ordinateur vieillissant, en réduisant le temps de démarrage par exemple. Le 990 Pro est aussi pratique pour émuler des machines virtuelles, effectuer des sauvegardes quotidiennes, et bien sûr, stocker vos fichiers photos et vidéo.

Si vous utilisez le 990 Pro avec un PC, assurez-vous que la carte mère prend en charge l’interface NVMe PCie 4.0. Pour la console de Sony, veillez à avoir la dernière version à jour du firmware avant l’installation. Suivez nos conseils pour l’installation du SSD dans votre PS5.

