Apple démarre sa « semaine de surprises » par une révision de l’iMac, qui devient le premier ordinateur sous macOS équipé d’une puce M4 (après l’iPad Pro en mai). Le nouvel iMac M4 sera disponible le 8 novembre à partir de 1 499 euros (soit 100 euros de moins).

Apple l’avait promis : la semaine du 28 octobre est dédiée aux Mac. La marque s’apprête à rafraîchir plusieurs de ses appareils phares, comme l’iMac, le MacBook Pro et le Mac mini. Une mise à jour par jour est attendue, en plus de la sortie de révisions logicielles comme iOS 18.1 et Apple Intelligence.

Pour ouvrir le bal, Apple a choisi l’iMac. L’ordinateur tout-en-un devient le premier avec une puce Apple M4, après l’iPad Pro en mai 2024. Il sera disponible le 8 novembre.

Pour la première fois, Apple fait la promotion d’Apple Intelligence en France. C’est normal, le Mac n’est pas concerné par les restrictions européennes. // Source : Numerama

L’iMac change légèrement ses couleurs, mais mise surtout sur Apple Intelligence

Apple profite du passage à l’architecture M4, qui est conçue pour l’intelligence artificielle générative, pour passer à 16 Go de RAM par défaut. C’est peut-être la nouveauté la plus significative de cette nouvelle génération, qui dit enfin fin aux 8 Go de RAM.

Avec Apple Intelligence, qui est disponible en France sur Mac, il devrait être capable de traiter du texte et des images en local, sans connexion Internet. Le reste ne devrait pas tellement changer par rapport au modèle M3 de 2023, ou même le M1 de 2021. L’iMac reste une machine de bureau puissante.

Autre nouveauté bienvenue : une nouvelle webcam avec Center Stage, qui permet à un logiciel de changer l’angle de la caméra en fonction du nombre de personnes présentes dans le cadre. Cette fonction, qui est déjà présente sur le Studio Display et sur les iPad, fait son apparition sur iMac. Peut-être que les MacBook Pro M4 y auront droit.

La webcam est mise en avant sur iMac M4. // Source : Apple

Parmi les nouveautés mises en avant par Apple, il y a aussi l’arrivée de nouvelles couleurs… ou presque. Apple conserve le bleu, le vert, le rose, l’argent, le jaune, l’orange et le mauve des deux précédentes générations, mais change légèrement leurs teintes. Ce changement rappelle celui opéré avec le casque AirPods Max en septembre.

Petite différence importante : toutes les couleurs sont disponibles dans le modèle le moins cher. Ce n’était pas le cas avant.

Le nouveau coloris vert est très attirant. // Source : Apple

Les accessoires passent à l’USB-C, enfin

Avec ses Mac M3 l’année dernière, Apple avait surpris le monde en conservant des accessoires en Lightning, juste quelques semaines après avoir proposé ses premiers iPhone avec un port USB-C.

Sans surprise, et heureusement, les iMac M4 introduisent de nouveaux accessoires USB-C. Il est regrettable de ne pas voir leur design évoluer (la souris se recharge toujours par le dessous), mais le Lightning tire enfin sa révérence. Il n’en reste que sur d’anciens iPhone (comme le SE, qui devrait bientôt être remplacé).

Les nouveaux Magic Keyboard, Magic Trackpad et Magic Mouse, qui ne sont pas vraiment nouveaux, se rechargent en USB-C. // Source : Apple

Commercialisé à partir de 1 499 euros, le nouvel iMac M4 sera disponible à partir du 8 novembre. Il n’existe toujours qu’en une seule taille de 24 pouces.

Les caractéristiques de l’iMac M4 résumées. // Source : Apple

Prochains Mac attendus cette semaine : les MacBook Pro et Mac mini. Apple devrait aussi dévoiler les puces M4 Pro et M4 Max. Dans une mini-keynote dédiée à l’iMac sur apple.com, Apple confirme que trois annonces sont prévues.

