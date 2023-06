Il existe en typographie un signe particulier : l’espace insécable. Son rôle est de lier deux mots ou un mot et un symbole en fin de ligne, de façon à ce qu’une partie reste sur une ligne et l’autre tombe en dessous. Des raccourcis pour ajouter l’espace insécable sur Windows, Mac ou Word existent.

Qu’est-ce que l’espace insécable ?

L’espace insécable est un signe typographique qui sert à « lier » deux mots pour les éviter d’être séparés lors du retour à la ligne. Il s’agit d’empêcher que ce qui vient après « tombe » sur la ligne du dessous. Cette liaison invisible marche avec des mots, des chiffres ou des symboles. L’emploi de l’espace insécable est soumis aux règles de la typographie.

L’espace insécable est un symbole spécial, qui n’est pas visible dans le texte. On peut aussi l’utiliser entre un mot et un signe de ponctuation. Par exemple, l’espace insécable est mobilisée avec le point-virgule, le point d’exclamation, ou bien le point d’interrogation. On peut aussi retrouver le trait d’union insécable, qui fonctionne sur le même principe, mais avec des mots composés.

L’objectif est de donc conserver le signe de ponctuation sur la même ligne que le mot qui se trouve avant — quitte à passer tout un bloc sur la ligne du bas.

Pour la phrase « qu’est-ce qu’une espace insécable ? », cela donnerait quelque chose comme

« qu’est-ce qu’une espace

insécable ? »

plutôt que

« qu’est-ce qu’une espace insécable

? »

On utilise les espaces insécables dans d’autres circonstances : entre un nombre et son unité de mesure (« 10 mm », « 15 kg ») ou bien les séparateurs pour faciliter la lecture des grands nombres (« 100 000 000 »), ou encore pour les numéros de téléphone. Leur usage survient aussi avec des symboles de monnaie (« 12 € ») et dans d’autres cas de figure spécifiques.

L’espace insécable peut être appelée avec des raccourcis sur le clavier. Selon votre environnement, la combinaison change. // Source : Thomas Ancelle pour Numerama

On dit un ou une espace insécable ?

Peut-être pensiez-vous que l’on disait un espace insécable. En réalité, « espace » est un nom féminin quand il s’agit du signe typographique, note le dictionnaire Larousse. On dit donc une espace, une espace insécable ou une espace fine insécable. Si vous parlez d’une étendue, d’un volume ou d’un intervalle de temps, ce sera par contre un espace.

En matière de langue, toutefois, l’usage fait souvent loi : on note que cette espace insécable est parfois genré au masculin. Sur le site de Microsoft, on parle ainsi d’un espace insécable. Chez Apple, on l’utilise au féminin. Du côté d’Adobe, on utilise visiblement les deux, et dans la même page. C’est comme Game Boy : il faudrait dire « le », mais beaucoup utilisent « la ».

Comment mettre une espace insécable sur Word

Sur un document Word (en ce qui concerne les versions pour Microsoft 365, Word 2021 2019, 2016, 2013 et 2010), Microsoft fournit un guide pour conserver le texte ensemble. L’entreprise fournit également un tutoriel si vous utilisez une plus vieille version du traitement de texte — à savoir Word 2007. Deux solutions s’offrent à vous :

Vous pouvez aller chercher l’espace insécable dans la table des caractères spéciaux ou bien utiliser le raccourci clavier :

Placez-vous à l’endroit où vous voulez placer votre espace insécable ;

Appuyez sur les touches du clavier Ctrl + Maj + Signe moins.

Insérer une espace insécable sur Windows

Sur Windows, vous avez deux raccourcis sur le clavier à disposition :

Alt+255

Alt+0160

Ajouter une espace insécable sur Mac

Si vous êtes dans un environnement Apple, l’espace insécable est appelée avec la combinaison de touches Option + barre d’espace.

Et l’espace insécable sur Google Docs ?

Cela dépendra de l’environnement dans lequel vous évoluez : si vous êtes sur Mac, vous pouvez utiliser le raccourci Option + barre d’espace. Sur Windows, vous avez au choix Alt+255 ou Alt+0160.





