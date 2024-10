Lecture Zen Résumer l'article

Cette semaine, Apple devrait en toute logique annoncer l’iMac de 24 pouces, un MacBook Pro de 16 pouces et même deux nouveaux Mac mini. Le tout avec l’arrivée de sa puce M4 ailleurs que sur ses iPad. Des Mac mini qui seraient tout petits, tout mignons.

Le Mac mini était déjà un succès critique pour son rapport qualité/prix : il devrait aussi l’être pour son design. Bien que la machine était déjà réputée pour sa compacité, Apple irait encore plus loin cette année avec ses Mac.

Un Mac mini tout petit

Si l’on en croit The Verge ainsi que le journaliste Mark Gurman de Bloomberg, Apple sortirait un Mac mini encore plus petit que l’actuel. Il devrait faire peu ou prou la taille d’un Apple TV. Comme le Mac Studio, cette nouvelle version serait équipée de deux ports USB-C à l’avant et sur certaines versions, trois autres à l’arrière. Aussi à l’arrière, il y aurait toujours un port HDMI, mais plus d’USB-A.

Le dernier modèle en date est le Mac mini arrivé en janvier 2023, dont la version la moins chère est vendue à 699 euros, avec une puce M2, 8 Go de RAM et 512 Go de stockage (il existe aussi une déclinaison avec la puce M2 Pro). S’il n’a pas de ports à l’avant, il en a à l’arrière : un port Ethernet, deux ports Thunderbolt 4, un port HDMI, deux ports USB-A ainsi qu’un port jack.

Source : Apple

La philosophie d’Apple pour cet appareil, c’est que c’est précisément parce qu’il est dépouillé de presque tout qu’il est agréable à utiliser, et qu’il est impressionnant. Si le changement de design se confirme cette semaine, cette philosophie n’aura jamais été aussi vraie.

Ce qu’on s’attend à voir avec ce Mac mini

La puce M4, c’est aussi de quoi débloquer les fonctionnalités Apple Intelligence et autres fonctionnalités d’IA sur cet ordinateur. La puce M4, comme les autres, possède un moteur neuronal. Le Mac mini actuel est équipé de la puce M2, qui peut traiter 15,8 TOPS (billions d’opérations par seconde) ; la puce M4 peut en traiter 38, soit plus de deux fois plus. Pour le moment, on ne peut profiter de la puce M4 que sur le dernier iPad Pro arrivé en mai dernier.

Une installation avec le Mac mini actuel // Source : Apple

Autre nouveauté qui arriverait sur ce Mac mini : le ray tracing, pour obtenir des images plus réalistes grâce à un éclairage plus « naturel » dans les jeux vidéo. Ne restera plus qu’à Apple d’enrichir sa bibliothèque de jeux sur macOS.

La dernière question qui se pose est sans doute la plus importante : le prix. Ce qui fait le charme du Mac mini, c’est son petit prix : 700 euros pour profiter de la puce M2, c’est le moins cher qui existe. Il y a bien l’iPad Air M2 à 719 euros, mais les usages sont quelque peu différents. Pour l’instant, aucune rumeur n’indique de prix ; on ignore s’ils changeront.

