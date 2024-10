Lecture Zen Résumer l'article

Après l’iMac et le Mac mini, Apple annonce une mise à jour pour son MacBook Pro, qui est toujours décliné en deux tailles (14,2 et 16,2 pouces). L’ordinateur portable mise plus que jamais sur la puissance face au MacBook Air, grâce aux puces M4, M4 Pro et M4 Max.

Dans les faits, il n’y a pas de rupture majeure entre les MacBook Pro M3 et les MacBook Pro M4, qu’Apple a annoncé par communiqué de presse le 30 octobre. Il s’agit de la troisième nouveauté de la semaine, après l’iMac M4 et le Mac mini M4.

L’ordinateur portable « Pro » d’Apple se distingue toujours du MacBook Air par la technologie utilisée par son écran (Mini-LED au lieu de LCD), par son taux de rafraîchissement (120 Hz au lieu de 60 Hz), par ses ports (trois Thunderbolt/USB-C, HDMI, carte SD) et par sa puissance, puisqu’il se décline en trois versions (M4, M4 Pro et M4 Max). Le prix de départ du modèle standard est en baisse (1 899 euros au lieu de 1999), avec une version M4 Pro à partir de 2 399 euros.

Toutes les nouveautés des MacBook Pro de 2024

Comme en 2023, Apple décline son MacBook Pro en trois versions :

Le MacBook Pro M4 , qui est une sorte de MacBook Air amélioré. Il s’agit d’un ordinateur « classique » pour les personnes qui n’ont pas besoin d’une puissance de feu. Son principal avantage est son écran Liquid Retina XDR, qui est meilleur que celui du MacBook Air. Sa puce est la même que dans l’iPad Pro, l’iMac ou le Mac mini (10 cœurs CPU, 10 cœurs GPU). Il n’existe qu’en version 14,2 pouces.

, qui est une sorte de MacBook Air amélioré. Il s’agit d’un ordinateur « classique » pour les personnes qui n’ont pas besoin d’une puissance de feu. Son principal avantage est son écran Liquid Retina XDR, qui est meilleur que celui du MacBook Air. Sa puce est la même que dans l’iPad Pro, l’iMac ou le Mac mini (10 cœurs CPU, 10 cœurs GPU). Il n’existe qu’en version 14,2 pouces. Le MacBook Pro M4 Pro , qui dispose d’une puce plus puissante avec un CPU 12 ou 14 cœurs et un GPU 16 ou 20 cœurs. Ce modèle existe en version 14,2 pouces et en version 16,2 pouces. Il se destine aux personnes en quête d’une machine surpuissante pour des usages pro, comme le montage ou le développement. Cette année, il dispose de nouvelles caractéristiques inédites, comme une compatibilité Thunderbolt 5 pour ses trois ports USB-C.

, qui dispose d’une puce plus puissante avec un CPU 12 ou 14 cœurs et un GPU 16 ou 20 cœurs. Ce modèle existe en version 14,2 pouces et en version 16,2 pouces. Il se destine aux personnes en quête d’une machine surpuissante pour des usages pro, comme le montage ou le développement. Cette année, il dispose de nouvelles caractéristiques inédites, comme une compatibilité Thunderbolt 5 pour ses trois ports USB-C. Le MacBook Pro M4 Max, qui est le premier à utiliser cette puce chez Apple. Sa cible est les professionnels les plus exigeants, qui sont prêts à sacrifier une partie de leur autonomie pour une puissance de feu. Il dispose d’un CPU 14 ou 16 cœurs et d’un GPU 32 ou 40 cœurs, ce qui fait une vraie différence pour de la modélisation 3D ou de l’exportation de gros fichiers 4K/8K. Il se décline logiquement en version 14,2 et en version 16,2 pouces.

Le MacBook Pro M4 dispose des mêmes ports que les versions M4 Pro et M4 Max. // Source : Apple

Quelles sont les nouveautés des MacBook Pro 2024 ? Voici tout ce que nous avons trouvé sur le site d’Apple :

Il n’y a plus de modèle gris sidéral. Les versions M4, M4 Pro et M4 Max existent en « argent » et en « noir sidéral ». Le noir sidéral était autrefois réservé aux modèles M3 Pro et M3 Max.

était autrefois réservé aux modèles M3 Pro et M3 Max. Tous les MacBook Pro disposent désormais de trois ports Thunderbolt/USB-C. L’année dernière, le modèle M3 n’en avait que deux.

Thunderbolt/USB-C. L’année dernière, le modèle M3 n’en avait que deux. Sur les modèles M4 Pro et M4 Max, Apple passe au Thunderbolt 5 (jusqu’à 120 Gbit/s). Cette nouvelle norme supporte plus d’options en sortie vidéo, comme le support simultané de trois écrans 6K 60 Hz. La version M4 passe au Thunderbolt 4 (jusqu’à 40 Gbit/s).

(jusqu’à 120 Gbit/s). Cette nouvelle norme supporte plus d’options en sortie vidéo, comme le support simultané de trois écrans 6K 60 Hz. La version M4 passe au Thunderbolt 4 (jusqu’à 40 Gbit/s). Le modèle M4 dispose au minimum de 16 Go de RAM (8 avant), alors que la version M4 Pro propose 24 Go de RAM (18 avant), et la version M4 Max 36 Go. Apple corrige ici un défaut important, alors qu’il a longtemps défendu l’idée selon laquelle macOS n’avait pas besoin de beaucoup de mémoire vive.

(8 avant), alors que la version M4 Pro propose 24 Go de RAM (18 avant), et la version M4 Max 36 Go. Apple corrige ici un défaut important, alors qu’il a longtemps défendu l’idée selon laquelle macOS n’avait pas besoin de beaucoup de mémoire vive. Le Neural Engine (NPU) des puces M4 est optimisé pour Apple Intelligence. Les MacBook Pro seront meilleurs pour retranscrire du texte ou générer des images localement. Pour rappel, Apple Intelligence est déjà disponible en France sur Mac.

L’écran est encore plus lumineux, avec un pic SDR de 1 000 nits et un pic HDR de 1 600 nits. Il y a une nouvelle option pour un écran en verre nano-texturé, anti-reflets (il rappellera des souvenirs aux propriétaires de vieux MacBook Pro).

Comme sur iMac ou iPad, la webcam gère désormais le mode « Cadre centré » , pour les appels à plusieurs. La caméra donne l’impression de se déplacer seule pour bien cadrer.

, pour les appels à plusieurs. La caméra donne l’impression de se déplacer seule pour bien cadrer. Apple revendique 4 heures de batterie en plus sur les modèles M4.

Les ports du MacBook Pro, avec désormais du Thunderbolt 5 sur les modèles M4 Pro et M4 Max. // Source : Apple

Malheureusement, mais sans surprise, les nouveaux MacBook Pro ne supportent pas le Wi-Fi 7, alors que les iPhone 16 sont compatibles avec cette norme. Ce n’est pas une surprise dans le sens où tous les appareils avec une puce M4 précédemment annoncés se contentent de Wi-Fi 6E. Les MacBook Pro ne dérogent pas à cette règle.

Autre nouveauté absente : la technologie OLED, que certaines rumeurs annoncent prévue pour 2025. Un futur MacBook Pro pourrait disposer d’un écran OLED tactile, comme l’iPad Pro. Le modèle 2024 est plus traditionnel, avec des prix en baisse.

Le MacBook Air passe à 16 Go de RAM

À 1 899 euros, le MacBook Pro M4 (14,2 pouces) est un rival sérieux du MacBook Air M3 (15,3 pouces) qui coûte 1 599 euros avec 16 Go de RAM, puisqu’Apple a totalement renoncé à l’utilisation de 8 Go de RAM dans ses ordinateurs.

Pour 300 euros de plus, le MacBook Pro est une alternative intéressante. On perd un peu en taille, mais on gagne du mini-LED (avec un taux de contraste meilleur), un taux de rafraichissement de 120 Hz, une meilleure luminosité (jusqu’à 1 000 nits au lieu de 500), un troisième port USB-C, un port HDMI et un emplacement pour les cartes SD. La puce M4 est également plus puissante que la puce M3, avec un meilleur support d’Apple Intelligence, malgré un poids équivalent (1,51 kg vs. 1,55 kg).

Avec sa puce M4, le MacBook Pro peut gérer plusieurs écrans facilement. // Source : Apple

En l’état, et en attendant l’arrivée d’un MacBook Air M4, le MacBook Pro M4 est sans doute le Mac le plus complet. La gamme d’Apple n’a néanmoins jamais été aussi bonne.

