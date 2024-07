Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du Jour] Nostalgique de la Gamecube ? La marque Nyxi commercialise une manette qui reprend le design culte de celle de la Nintendo Gamecube. Un code promo de -10 % permet en ce moment de l’avoir à moins de 60 €. Un modèle Joy-Con est aussi disponible.

👉 Retrouvez toutes les meilleures offres des soldes d’été 2024

C’est quoi, cette promo sur la manette sans fil Nyxi Wizard ?

La manette Nyxi Warrior pour Nintendo Switch est vendue 63,17 € sur le site de Nyxi. Une réduction permet de faire passer son prix à 54,64 €, grâce au code promo GAMECUBE4EVER.

Le modèle Joy-Con Nyxi Wizard, normalement vendu 64,09 €, passe au prix de 55,43 € avec le même code promo.

C’est quoi, cette manette Bluetooth Gamecube ?

Si vous avez connu les années Gamecube, la console culte de Nintendo vous évoque surement de nombreux souvenirs, à commencer par des heures de jeux passées devant Resident Evil 4, The Legend of Zelda : The Wind Waker ou encore Baten Kaitos. Lorsqu’elle débarque en Europe il y a maintenant plus de 20 ans, le design particulier de la console de Nintendo, manette comprise, est un sujet de moquerie. Les détracteurs trouvent que cette dernière ressemble trop à un jouet, avec sa couleur violette et sa forme atypique. Elle est aujourd’hui ressuscitée par le fabricant Nixy, qui propose une déclinaison Bluetooth pour jouer sur PC et sur Nintendo Switch.

Le design de la Wizard reprend donc celui de l’originale avec son coloris d’origine. Les sticks blancs et jaunes sont présents, et leur emplacement, ainsi que celui des touches, est scrupuleusement respecté. Sur la face avant, vous retrouverez à gauche le joystick en haut, et la croix directionnelle placée en bas. Sur le côté droit, l’incontournable joystick jaune est toujours présent en bas, ainsi que le bouton A, immanquable, placé au centre des autres touches. Les gâchettes ZL, L, ZR et R sont bien sûr présentes. Une fois en main, la sensation de tenir une manette de Gamecube est bien présente, et la nostalgie fonctionne.

La Nyxi Warior // Source : Nyxi

Quelles nouveautés pour cette version Switch ?

En dehors des boutons classiques, de nouvelles touchent propres à la Switch font forcément leur apparition, comme le + et -, ainsi que les boutons share et home. Deux nouvelles touches remappables font leur apparition sous la coque. La manette Nyxi Warrior propose un nouveau mode Turbo qui s’active via une palette au dos de la manette. Si vous optez pour le modèle Joy-Con, ces derniers, plus légers que des modèles traditionnels, semblent fragiles en apparence. Ils s’accompagnent pourtant d’excellentes finitions, et sont garantis sans drift, grâce aux joysticks Hall Effect qui utilisent des aimants et un conducteur électrique afin d’empêcher les composants de se toucher.

Elle profite aussi d’une compatibilité multi-plateforme pour jouer aussi bien en filaire qu’en Bluetooth sur PC, sur Switch, mais aussi sur votre ancienne Gamecube et Wii (ainsi que l’adaptateur pour Switch). La connexion se fait rapidement grâce au bouton Nyxi au centre de la manette. Pour jouer sur Gamecube, un adaptateur fourni, à brancher sur un port manette de la console, vous permet de jouer en Bluetooth, entre tradition et modernité.

La Nyxi Wizard avec ses Joy-Con // Source : Nyxi

Est-ce que cette manette Nyxi est une bonne affaire à moins 10 % ?

Si vous êtes nostalgique de l’ancienne console de Nintendo, ou à la recherche d’une paire de Joy-Con qui ne driftent pas, c’est une bonne affaire avec cette réduction.

Notez que vous pourrez changer les anneaux des sticks, et choisir entre un anneau rond ou un octogonal, selon votre préférence et les titres que vous jouez. Le premier met l’accent sur la précision, tandis que le second améliore la vitesse de vos mouvements. Enfin, utilisée en Bluetooth, la Nyxi Warrior permet une dizaine d’heures d’utilisation. La Wizard et ses Joy-Con promettent 8 h d’autonomie environ. Les deux manettes se rechargent en filaire en un peu plus de 2 h.

Pour utiliser avec votre manette

👉 Consultez notre guide des meilleurs jeux Switch de 2024

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !