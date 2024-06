Lecture Zen Résumer l'article

À quelques heures d’intervalle, Samsung et Google ont tous deux confirmé les dates de leurs futures conférences, où seront annoncés les Galaxy Z et la Galaxy Ring pour l’un, et la gamme Pixel 9 pour l’autre. L’été s’annonce particulièrement brûlant dans le monde de la tech, qui mettra évidemment l’IA à l’honneur.

Sortez vos calendriers, les géants de la tech ne connaissent pas les Français et leurs intouchables deux mois de vacances d’été :

Samsung organisera son Unpacked estival le 10 juillet à 15 heures , depuis Paris qui, Jeux olympiques, se transforme en capitale du monde.

organisera son Unpacked estival , depuis qui, Jeux olympiques, se transforme en capitale du monde. Google, habitué aux conférences en octobre, a choisi le 13 août 19 heures pour son événement « Made by Google ». La conférence semble être à Mountain View, au siège de la marque.

Quels sont les points communs entre ces deux conférences ? Elles mettront à l’honneur de nouveaux smartphones, ainsi que l’intelligence artificielle générative. Quelques semaines avant Apple Intelligence, Samsung dégainera des nouveautés pour Galaxy AI, en attendant d’en savoir plus sur les nouvelles fonctions de Google AI, qui concerneront les Pixel puis l’écosystème Android dans un second temps.

Samsung : quelles seront les grandes annonces du 10 juillet ?

Tous les ans, Samsung organise deux grandes conférences « Unpacked ». La première a lieu en début d’année (le Coréen y dévoile ses nouveaux Galaxy S), la seconde au milieu de l’été. L’Unpacked estival a longtemps été dédié à la gamme Galaxy Note, mais Samsung le consacre désormais aux Galaxy Z pliants, comme le Z Fold et le Z Flip.

À Paris le 10 juillet 2024 (après Séoul et New York les années précédentes), Samsung dévoilera les Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Fold 6. La marque devrait aussi présenter officiellement la Galaxy Ring, sa première bague connectée rapidement montrée en début d’année.

L’image promotionnelle officielle du Galaxy Unpacked montre aussi le logo de Galaxy AI, la suite de fonctions intelligence artificielle de Samsung réservée à ses appareils haut de gamme. La marque a d’ores et déjà prévenu qu’elle dévoilera à Paris plusieurs nouveautés pour Galaxy AI, qui devrait encore plus transformer l’utilisation d’un Samsung Galaxy. La mise à jour One UI 7 devrait, logiquement, y être présentée.

Pourquoi Paris ? Parce que Samsung est un partenaire historique des Jeux olympiques. D’autres annonces liées à la compétition, comme des séries limitées de ces nouveaux produits, pourraient être au programme.

Google : quelles seront les grandes annonces du 13 août ?

La semaine du 15 août, les feux d’artifice en bord de mer, les glaces sur la plage… Dans le monde de Google, tout ça a peu d’intérêt.

Depuis son siège en Californie, Google dévoilera le 13 août sa nouvelle gamme de smartphones pour le cycle 2024-2025. Pourquoi passer d’octobre à août ? Sans doute pour arriver avant Apple, qui atomisera le marché avec ses iPhone 16 en septembre.

Au programme du 13 août, il devrait y avoir une nouvelle gamme Pixel 9 fortement remaniée. On parle d’un Pixel 9 et d’un Pixel 9 Pro aux bords rectangulaires, comme les iPhone, mais aussi d’un Pixel 9 Pro XL (ou 9 Ultra ?) encore plus haut de gamme. Ces nouveaux Pixel 9 pourraient être accompagnés d’un nouveau Pixel Fold, le smartphone pliant de Google qui n’a jamais été lancé en France. Enfin, Google devrait aussi lancer une nouvelle montre Pixel Watch 3, après une seconde génération enfin à la hauteur des attentes.

Évidemment, et ce n’est pas nouveau chez Google, les Pixel 9 devraient disposer de nouvelles fonctions inédites. À l’heure de l’IA générative, Google devrait énormément insister sur l’appellation « Google AI », en opposition à Apple Intelligence et Galaxy AI.

Les conférences Samsung et Google à suivre sur Numerama

En plus des Jeux olympiques, l’été 2024 s’annonce particulièrement intense en actualités technologiques. Numerama sera évidemment là pour vous raconter les coulisses de ces événements, dès le 10 juillet chez Samsung, avant d’enchaîner sur le lancement du Apple Vision Pro en France le 12 juillet. Le 13 août, sur un transat ou torse nu derrière un ventilateur, vous pourrez aussi compter sur nous pour décortiquer les Google Pixel 9.

