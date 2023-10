Pionnier de la photo algorithmique, Google va encore plus loin avec ses Pixel 8 et Pixel 8 Pro, qui intègrent plusieurs fonctions inspirées de la montée en puissance des IA génératives, comme ChatGPT, Bard ou Midjourney. Le début de quelque chose de nouveau ?

Chez Google, il est rare d’être surpris lorsque la marque dévoile un nouveau téléphone. La faute à son incapacité à contrôler les fuites, qui fait que les futurs Pixel apparaissent généralement sur les réseaux sociaux plusieurs mois avant leur annonce. Les Pixel 8 et Pixel 8 Pro ne dérogent à cette règle — d’autant plus que leurs looks diffèrent peu par rapport à ceux de leurs prédécesseurs (les Pixel 7 et Pixel 7 Pro), ce qui les rend peu intéressants au premier abord.

Pourtant, lorsque Google nous a présenté ses nouveaux Pixel 8 quelques jours avant leur annonce officielle, nous avons retrouvé un peu d’excitation. Les Pixel 8 et Pixel 8 Pro poussent encore plus loin l’intégration de l’intelligence artificielle dans les produits de Google, en franchissant notamment une frontière côté photo.

L’intelligence artificielle transforme complètement les photos

Si nous parlons d’une intelligence artificielle qui va « encore plus loin », c’est parce que Google a toujours été pionnier en la matière. Les Pixel sont dotés de capacités uniques, lorsqu’ils répondent au téléphone à notre place, ou en arrière-plan, quand ils utilisent des algorithmes sophistiqués pour transformer une photo prise de nuit en un cliché somptueux. L’intelligence artificielle n’est pas apparue en 2023 chez Google.

Pourtant, avec ses Pixel 8 et Pixel 8 Pro, Google passe un cap. Après la gomme magique qui permet de supprimer un élément indésirable d’une photo, place au Magic Editor, qui est une sorte de Midjourney/DALLE-E intégré à l’application Google Photos. Quelques mois après la polémique sur les fausses photos de Lune de Samsung, Google va encore plus loin en intégrant une IA capable de trafiquer n’importe quelle image dans ses smartphones.

Vous voulez changer de place sur une photo ? Faites vous glisser, l’IA devinera ce qu’il y avait derrière vous. Vous voulez transformer les ingrédients dans votre assiette ? C’est aussi possible. Google permet au Magic Editor d’effectuer des requêtes prédéfinies ou, sinon, d’inventer des photos amusantes à partir de ce que vous lui donnez. Seule chose regrettable : il n’y a pas de champ texte pour demander quelque chose, il faut faire confiance à l’IA et à ses suggestions.

Dans le même style, Google a doté ses Pixel 8 d’une fonction nommée Best Take. L’idée est simple : qui n’a jamais pris une photo de groupe avec, au moins, une personne qui ferme les yeux au mauvais moment ? Best Take prend plusieurs photos simultanément et choisit le meilleur visage pour chaque sujet. Il fabrique donc une image un peu trafiquée, où tout le monde est beau.

Les vidéos ont aussi droit à un dopage à l’IA. Il est désormais possible de prendre des vidéos dans le noir, avec un algorithme qui rendra les images plus belles. Google dit aussi être en mesure d’améliorer la qualité des vidéos grâce à une intelligence artificielle capable de compenser algorithmiquement les lacunes de son module caméra. Enfin, côté audio, un Pixel 8 peut désormais supprimer le vent, des cris ou le bruit de foule d’une vidéo. Là encore, l’IA fait tout.

L’intelligence artificielle continue sa poussée

Si la photo est évidemment à l’honneur, Google mise aussi sur l’intelligence artificielle pour améliorer d’autres aspects de ses smartphones. Google Assistant comprend par exemple des conversations plus naturelles, y compris pendant un brossage de dents, tandis qu’un Pixel 8 peut répondre à votre place et entretenir une conversation naturelle avec un interlocuteur. Google Assistant peut aussi résumer le contenu d’une page web si on lui demande, grâce à l’IA générative. Malheureusement, la plupart de ces fonctions sont exclusives aux États-Unis et aux pays anglophones. C’est souvent comme ça, avec Google : la France est servie dans un second temps.

Quoi qu’il en soit, toutes ces nouveautés IA marquent un changement majeur pour Google. On peut imaginer qu’après les Pixel, les autres smartphones Android seront servis. De quoi initier une révolution dans l’utilisation de nos smartphones, qui s’apprêtent à faire des choses à notre place.

Quid de Google Bard, dans tout ça ? C’est la grande surprise de la conférence de Google : l’assistant textuel va pouvoir être ajouté, petit à petit, à Google Assistant, pour s’appeler « Assistant with Bard », un assistant virtuel encore plus intelligent, capable de compiler plusieurs données de plusieurs app du Pixel 8.

Les autres nouveautés des Google Pixel 8

Au menu des autres nouveautés Pixel 8 et Pixel 8 Pro : une nouvelle puce Tensor G3 (particulièrement optimisée pour l’IA, ça n’étonnera personne), une reconnaissance faciale améliorée (elle supporte maintenant les paiements), un capteur de température pour le Pixel 8 Pro (qui n’est pas certifié médicalement, Google le recommande seulement pour les objets), de nouvelles tailles d’écran sans incurvation (6,2 et 6,7 pouces) et un module caméra particulièrement amélioré sur le Pixel 8 Pro (48 Mpix pour l’ultra grand-angle et 48 Mpix pour le périscope avec zoom x5), en plus du capteur principal de 50 Mpix commun aux deux Pixel. De quoi en faire deux candidats sérieux au titre du meilleur smartphone de l’année.

Google promet d’ailleurs sept ans de mises à jour, un record dans le monde du smartphone.

À partir de 799 et 1 099 euros : les Pixel 8 subissent une belle augmentation

Seul point noir : les prix. Après des Pixel 7 et Pixel 7 Pro à 649 et 899 euros, place à des Pixel 8 et Pixel 8 Pro à… 799 et 1 099 euros. Des augmentations importantes, qui mettent fin à la réputation des smartphones haut de gamme très abordables de Google. À de tels prix, il ne serait pas étonnant que la plupart des clients non-fans de nouvelles technologies leur préfèrent les iPhone et les Samsung Galaxy, mais Google espère sans doute l’inverse.

