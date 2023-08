Toujours aussi génial à l’utilisation, le nouveau Samsung Galaxy Z Fold 5 n’innove quasiment sur rien. Le smartphone pliant est toujours capable de se transformer en une tablette, mais il faudra attendre 2024 pour des nouveautés.

En 2022, nous vous avons proposé un long test du Samsung Galaxy Z Fold 4 sur Numerama. Après 2 semaines avec le smartphone pliant, nous étions complètement tombés sous son charme. Le Z Fold 4 n’était pas parfait, mais les progrès technologiques accomplis par Samsung depuis le premier Fold étaient très encourageants. Comment ne pas aimer un smartphone capable de se transformer en une tablette, qui plus est en se dépliant comme un livre ?

Après 1 semaine avec le Galaxy Z Fold 5, la version 2023 du smartphone-tablette de Samsung, nous devons vous avouer que nous avons un problème. Comment écrire une critique sur un produit aussi peu différent de son prédécesseur sans nous répéter ? La réalité est que le Galaxy Z Fold 5 est un Galaxy Z Fold 4 à peine amélioré, sur lequel il n’y a pas grand-chose à dire. Heureusement, le Z Fold 5 est aussi génial que son prédécesseur, malgré son prix très élevé (1 899 euros).

Quelles sont les nouveautés du Samsung Galaxy Z Fold 5 ?

En 2023, Samsung semble tout miser sur son Galaxy Z Flip 5. Grâce à son écran de couverture beaucoup plus grand, le téléphone à clapet attire toute l’attention. Il s’agit sans doute de l’évolution la plus intéressante de cette gamme lancée en 2020.

On aurait pu espérer un destin similaire pour le Galaxy Z Fold 5, mais Samsung en a décidé autrement. Il y a quelques nouveautés avec cette génération, mais une seule d’entre elles peut réellement être qualifiée d’innovante.

Nouvelle charnière pour une nouvelle vie

Le changement le plus intéressant concerne la manière dont le Galaxy Z Fold 5 se plie. Pour la première fois de son histoire (mais pas pour la première fois tout court, les marques chinoises l’ont devancé), Samsung utilise une charnière en forme de goutte d’eau. Concrètement, cela veut dire que l’écran s’arrondit à l’endroit où il se plie, ce qui diminue les risques de casse.

Grâce à ce changement, Samsung parvient enfin à proposer un appareil qui se plie symétriquement, avec les deux bordures qui se rejoignent parfaitement. Les quatre générations précédentes de Fold avaient un aspect classeur, avec une épaisseur plus grande à gauche qu’à droite (quand l’appareil était fermé), le Fold 5 est lui bien plus rectangulaire.

Fermé, le Galaxy Z Fold 5 est parfaitement plat. Ce n’était pas le cas des anciens modèles. // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Reste maintenant à savoir ce que ce changement technique apporte à l’utilisateur. La réalité est que nous adorions le Fold 4 et que nous adorons désormais le Fold 5, puisqu’il est difficile d’y voir une évolution incroyable. Cette épaisseur symétrique donne l’impression que le produit est mieux conçu, notamment quand il est dans la poche, mais ne règle pas un défaut insupportable. C’est toutefois une bonne nouvelle, puisque certains pouvaient ne pas aimer cet aspect du Fold.

En main, difficile de constater la différence. Mais c’est esthétiquement plus joli. // Source : Numerama

Le logo Samsung est lisse

Autre changement, cette fois-ci minime : le logo de Samsung, visible seulement quand le Z Fold 5 est en mode smartphone, devient plat. Oui, c’est une vraie nouveauté. Il était autrefois gravé, ce qui donnait à l’appareil un air de bijou, mais forçait également son utilisateur à un plus grand entretien. De la poussière pouvait se bloquer dans chaque lettre, et elle n’était pas facile à retirer.

Doit-on se réjouir de ce changement ? Oui et non. L’ancien design était plus joli et sera regretté, surtout pour un appareil aussi cher. Mais si cela permet de moins avoir à faire attention, pourquoi pas.

Observez bien la bordure métallique du Fold 5. Le logo SAMSUNG est juste une inscription. // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Une nouvelle puce, comme tous les ans

Enfin, et c’est la dernière nouveauté, le Z Fold 5 passe de la puce Snapdragon 8+ Gen 1 au Snapdragon 8 Gen 2. La différence est minime au niveau de la puissance, mais on observe un petit progrès au niveau de l’autonomie. Comme l’excellent Galaxy S23 Ultra (encore aujourd’hui le meilleur smartphone du marché selon nous), le Galaxy Z Fold 5 excelle en la matière. 60 % d’autonomie restante à la fin d’une journée, 20 % à la fin de deux. C’est colossal, notamment grâce à son alternance entre le grand et le petit écran.

Voilà pour les nouveautés du Galaxy Z Fold 5. C’est court, non ?

Le Samsung Galaxy Z Fold 5 est présenté comme le meilleur smartphone pour le multitâche. Il peut afficher jusqu’à 4 applications en même temps (avec des fenêtres flottantes). // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Ce que nous espérons avec le Galaxy Z Fold 6

Comment Samsung aurait-il pu faire mieux ? La première réponse à cette question concerne des améliorations réclamées de longue date par les utilisateurs du Fold. Elles avaient d’ailleurs conclu notre test de l’année dernière, ce qui accentue nos regrets.

Par exemple, comment ne pas penser au pli au milieu de l’écran. Peu visible quand on met le téléphone en face de son visage, il est toujours aussi perturbant quand on regarde l’appareil depuis un côté. À l’extérieur, quand il fait beau, les reflets des rayons du soleil sur l’écran en plastique accentuent ce problème. Le pli devient très visible et rend l’utilisation du téléphone délicate. La remarque est la même pour la caméra sous l’écran, encore moyenne, mais sans aucune évolution cette année.

Là où l’écran se plie, une marque reste visible en permanence. Particulièrement en extérieur. // Source : Thomas Ancelle / Numerama

La question du format se pose aussi. Oppo et Google ont prouvé qu’il était possible de faire mieux avec des appareils plus compacts dans la poche, mais aussi grands une fois dépliés (grâce à des écrans plus larges, mais moins longs). Pourtant, depuis 2019, le format du Galaxy Z Fold n’évolue pas. On reste sur du 6,2 pouces devant (au format 23,1:9, ou format télécommande) et du 7,6 pouces dedans (21,6:18). Ces deux écrans sont somptueux, mais il est peut-être temps de tenter de se renouveler.

Plus généralement, après avoir goûté au Galaxy S23 Ultra, on commence à se dire que le Galaxy Z Fold 5 est mal positionné dans la gamme Samsung. Il s’agit de son terminal le plus cher, de son appareil le plus sophistiqué mécaniquement… mais pas de son meilleur appareil techniquement. Le S23 Ultra dispose d’un capteur de 200 Mpix, d’un zoom périscopique x10, d’un stylet S-Pen intégré et d’un capteur d’écran d’ultrasonique, des choses que le Z Fold 5 n’a pas… Peut-être que le moment d’un Z Fold Ultra est venu, pour avoir le meilleur de ces deux mondes ?

Le Samsung Galaxy Z Fold 5 est toujours excellent en photo, avec un triple module caméra de qualité, mais son innovation semble à l’arrêt. // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Pourquoi on aime quand même le Galaxy Z Fold 5

Le Samsung Galaxy Z Fold 5 est-il une génération ratée ? Du point de vue de la nouveauté, oui. Dans sa globalité, non. Il s’agit toujours d’un appareil remarquablement polyvalent, capable d’être utilisé comme un téléphone, comme une tablette ou comme un mini-ordinateur portable, posé sur une table lorsqu’il est plié à moitié. Les personnes qui utilisent beaucoup leurs appareils électroniques ne peuvent que l’adopter, tant l’implémentation mise en avant par Samsung est redoutablement efficace.

Pour regarder un film sans avoir à tenir son smartphone, le Fold 5 est ce qui se fait de mieux. Même si on a évidemment envie de le déplier pour profiter du grand écran. // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Par exemple, grâce à un petit bouton qui apparaît en bas à gauche, Samsung permet à n’importe quelle application de fonctionner quand le téléphone est plié à moitié. Une prouesse que l’on ne trouve chez aucun autre constructeur, pour vous dire l’avance de la marque coréenne. Le multitâche est aussi extrêmement ergonomique, grâce à une barre de tâche similaire à Windows. Mais si vous voulez en savoir plus là-dessus, autant vous renvoyer vers notre test du Galaxy Z Fold 4.

Prix et disponibilité du Samsung Galaxy Z Fold 5

Le Samsung Galaxy Z Flip 5 est commercialisé à partir de 1 899 euros, avec 256 Go de stockage. D’autres versions existent à 2 039 euros (512 Go) et 2 279 euros (1 To).

Le verdict 8/10 Samsung Galaxy Z Fold 5 Voir la fiche 1 899 € sur Samsung 1 699 € sur Rakuten Marketplace On a aimé Une petite tablette dans la poche

Plein de technologies haut de gamme

Autonomie au rendez-vous On a moins aimé Les défauts du Fold 4 ne sont pas corrigés (pli, reflets…)

Le retard technologique par rapport aux Galaxy S Ultra s’accentue

Le prix, toujours très élevé Comment conclure le test d’un produit sensiblement identique au modèle précédent, sans écrire exactement la même chose ? Contrairement à Samsung, nous n’allons pas opter pour un copier-coller (🙃). Du point de vue de l’innovation, le Galaxy Z Fold 5 n’est assurément pas un grand millésime. Sa nouvelle charnière représente une avancée majeure pour Samsung, mais ne justifie pas à elle-seule un quelconque engouement. Le reste des nouveautés est assez minime, alors qu’il y avait pourtant plusieurs améliorations possibles sur des sujets sensibles (le pli, la caméra sous l’écran, etc.). Malgré tout, le Samsung Galaxy Z Fold 5 est sans doute ce qui se fait de mieux en matière de smartphone pliant aujourd’hui. Capable de se transformer en tablette, le smartphone du Coréen est incroyablement polyvalent, à tel point que l’on ne peut que l’adorer et vous le recommander. C’est d’autant plus vrai que l’on imagine que la majorité de ses futurs acheteurs ne possèdent pas les modèles précédents, ce qui devrait les inciter à ne pas considérer l’absence de nouveautés comme un défaut. Le Galaxy Z Fold 5 est excellent, coûte encore trop cher (1 899 euros, rappelons), mais est une bête technologique sans équivalent.

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !