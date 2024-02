[Deal du jour] La PlayStation 5 Slim bénéfice pour la première fois depuis son lancement d’une promotion de 75 €. La Fnac rajoute même une carte-cadeau de 15 € pour ses adhérents et adhérentes. Et si vous souhaitez acquérir la console avec un jeu, le pack avec Spider-Man 2 est aussi en promo.

C’est quoi, ces offres sur la PS5 Slim modèle standard ?

La PlayStation 5 Slim Standard avec son lecteur de disques est normalement vendue au prix de 549,99 €. Elle est en ce moment proposée chez plusieurs revendeurs avec une réduction de 75 € :

Les offres sont disponibles jusqu’au 25 février 2024 et dans la limites des stocks disponibles.

C’est quoi, le modèle standard de la PS5 Slim ?

Comme pour la première PS5, la PlayStation 5 Slim sortie fin d’année 2023 se décline en deux modèles : une édition digitale dépourvue de lecteur de disques et qui ne lit que les jeux dématérialisés, et une édition standard, avec lecteur de disques. Cette version Slim perd 30 % de volume, mais reste identique en matière de design et performances. Seul changement notable, le stockage est légèrement augmenté et passe à 1 To contre 825 Go.

Gros point fort de cette cinquième génération de PlayStation, la manette DualSense, incluse avec la console, vient avec de nombreuses améliorations. Même si globalement le design suit la droite lignée de ses prédécesseures, les gâchettes adaptatives et les vibrations haptiques font partie des nouveautés dont il serait difficile de se passer aujourd’hui. L’ergonomie est aussi revue à la hausse, pour une des meilleures manettes de cette génération de consoles.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix Notre test de Marvel’s Spider-Man 2

Est-ce que ces offres sur la PS5 Slim valent le coup ?

C’est un prix inédit pour la version Slim de la console de Sony, et donc une très bonne affaire. Les économies effectuées vous permettent d’acheter le très attendu Final Fantasy VII Rebirth, prévu pour le 29 février prochain, ou plusieurs mois d’abonnement au PlayStation Plus. Un abonnement Ps Plus Extra au prix de 13,99 € par mois vous permettra par exemple de jouer à Final Fantasy VII Remake (pour vous rafraichir la mémoire) ou encore Ghost of Tsushima ou Horizon Forbidden West. Plusieurs titres sont aussi offerts chaque mois, de quoi alimenter de nombreuses soirées gaming.

Enfin, Spider-Man 2, exclusif à la console de Sony, est une excellente porte d’entrée dans cette nouvelle ère PS5. Vous incarnez cette fois-ci deux super-héros, Peter Parker et Miles Morales. Après quelques premières heures de jeu un peu longuettes, le titre d’Insomniac Games trouve enfin un rythme plus soutenu et enchaine des moments de bravoure digne du premier opus. Le plaisir de se balancer dans les rues de New York est grisants, et la PS5 montre de quoi elle est capable.

Pour aller plus loin

👉 Consultez notre test de la PlayStation 5 Slim

👉 Découvrez les trois jeux offerts en février 2024 sur le PlayStation Plus

👉 Notre guide des meilleurs jeux PS5 en 2024

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.