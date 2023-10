Non content d’être une vitrine visuelle pour la PS5, Marvel’s Spider-Man 2 est aussi une belle publicité pour la manette DualSense.

Marvel’s Spider-Man 2 est une exclusivité PlayStation 5. Pour assumer pleinement ce statut, le jeu vidéo se doit de proposer une expérience qu’on ne saurait trouver ailleurs. Visuellement, déjà, cette nouvelle aventure en monde ouvert est incroyable. À tel point qu’elle se permet de proposer du ray tracing sur tous ses modes d’affichage. Mais c’est également en termes de sensation que Marvel’s Spider-Man 2 brille, grâce à son utilisation astucieuse des technologies de la DualSense.

La manette de la PS5 est l’un des meilleurs accessoires produits par Sony. Elle s’appuie sur des caractéristiques exclusives qui renforcent l’immersion. Néanmoins, cela fait bientôt trois ans que la console est disponible et force est de constater que les jeux vidéo qui exploitent vraiment la DualSense ne sont pas nombreux. Marvel’s Spider-Man 2 en fait partie, et les autres studios devraient s’en inspirer, tant les bénéfices sont appréciables.

Ces mini-jeux prouvent que Marvel’s Spider-Man 2 est un bijou pour la DualSense

Le retour haptique quand on roule à vélo

Une scène calme riche en sensations // Source : Capture PS5

Lors d’une scène moins spectaculaire en compagnie de Peter et d’Harry, on a l’occasion d’enfourcher un vélo pour une petite balade nostalgique. Cette séquence a priori anodine ne l’est pas du tout en matière de sollicitation de la DualSense. Elle mobilise le retour haptique avec beaucoup de justesse : quand on s’arrête de pédaler, on sent la roue vibrer légèrement, mais frénétiquement dans la paume pour symboliser l’aspérité de la route. Ça s’arrête à la décélération, quand Peter reprend le pédalage automatique. C’est bluffant.

Les gâchettes adaptatives

Maintenir les gâchettes en sentant la résistance // Source : Capture PS5

Les gâchettes adaptatives, qui permettent d’ajouter une tension quand on appuie dessus, sont parfois un piège pour les développeurs. Si on en met un peu trop, on peut occasionner de la fatigue chez les joueuses et les joueurs (qui vont en avoir marre d’appuyer sur une touche trop résistante). Dans Marvel’s Spider-Man 2, le dosage est parfait. On sent un bon retour de force quand on se balade entre les buildings et, quand il y a un mini-jeu consistant à maintenir les deux gâchettes dans la bonne zone, la résistante accrue renforce le feeling. On rappelle qu’Insomniac Games faisait déjà un excellent usage des gâchettes adaptatives de la DualSense dans Ratchet & Clank: Rift Apart.

Haut-parleur, gyroscope, touchpad

Lève la manette = lève les bras dans le jeu // Source : Capture PS5

Preuve que Marvel’s Spider-Man 2 est un bon élève avec la DualSense : même les technologies moins évidentes sont sollicitées. Ainsi, un swipe sur le touchpad permet d’activer son téléphone (pour changer de super-héros) tandis que le haut-parleur ne manque pas de retentir pour matérialiser la proximité de certains bruits. Enfin, le jeu nous demande parfois d’agiter la manette dans certains moments spécifiques, le gyroscope produisant alors une action à l’écran.

