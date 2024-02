[Deal du Jour] Le 29 février 2024 sort le très attendu Final Fantasy VII Rebirth, deuxième volet sur trois consacrés au remake du RPG culte de 1997. Presque quatre ans après la sortie du premier, ce nouvel épisode, exclusif à la PS5, s’annonce particulièrement existant. Il est d’ores et déjà disponible en précommande.

Que ce soit par les fans de la première heure, ou par les joueuses et les joueurs fraichement débarqués dans la saga, Final Fantasy VII Rebirth est l’un des jeux les plus attendus de ce début d’année. Final Fantasy VII Remake, sorti en 2020, avait su jouer intelligemment la carte du remake en proposant un regard neuf sur le titre culte de la PlayStation 1.

Cette suite, au titre évocateur qui ne trompe pas, semble vouloir orienter l’histoire dans une autre direction, afin de proposer une expérience différente, mais complémentaire, au jeu culte de 1997. Si vous n’en pouvez plus d’attendre la sortie du jeu, et avez hâte de piloter un Segway dans les rues de Costa Del Sol, voilà où le précommander au meilleur prix.

Où précommander Final Fantasy VII Rebirth au meilleur prix ?

Le jeu est prévu pour le 29 février prochain, dans une version standard, une version deluxe, et une version collector uniquement disponible sur la boutique de l’éditeur. Cette dernière est rapidement tombée en rupture de stock. Les éditions standard et deluxe sont cependant toujours en précommande sur la plupart des sites revendeurs, en version physique et numérique.

Notez qu’il existe aussi une version exclusivement numérique baptisée Twin Pack, qui contient Final Fantasy VII Rebirth ainsi que Final Fantasy VII Remake Intergrade (le jeu + le DLC), au prix de 79,99 €. Cette édition est exclusivement disponible sur le PlayStation Store.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix La bande-annonce de Final Fantasy VII Rebirth

Précommandez Final Fantasy VII Rebirth version standard sur les sites de Leclerc et Carrefour

C’est chez ces deux enseignes que le jeu est disponible en précommande en version physique standard au meilleur prix. Final Fantasy VII Rebirth est vendu au prix de 79,99 € sur le store de la PlayStation. Il est proposé au prix de 60,49 € chez Leclerc. Le retrait en magasin est gratuit, tandis que la livraison à domicile s’élève à 4,90 €.

Le jeu est disponible sur le site de Carrefour au prix de 60,49 €, avec cette fois-ci le retrait gratuit en magasin ou en point de retrait, ainsi que la livraison gratuite. Et jusqu’au 25 février 2024 inclus, Carrefour vous offre 10 € en bon d’achat pour la réservation du jeu. Notez que les stocks de Carrefour sont pour l’instant épuisés, mais devraient revenir bientôt.

Précommandez Final Fantasy VII Rebirth version standard et deluxe sur le site de La Fnac

Final Fantasy VII Rebirth est disponible sur le site de La Fnac au prix de 66,99 €, avec retrait en magasin et livraison gratuits, et vient avec quelques avantages intéressants. Si vous êtes adhérents Fnac, 10 € seront automatiquement crédités sur votre carte, à utiliser en magasin Fnac et sur le site. La précommande s’accompagne aussi de l’accessoire Armille Midgar en bonus (à utiliser dans le jeu), ainsi d’un grip de manette pour PS5 Final fantasy VII.

La version deluxe comprend une mini bande-son sur CD, un artbook relié et un boîtier Steelbook. C’est sur le site de La Fnac que l’offre est la plus intéressante. Elle est proposée au prix normal de 109,99 € en version physique, et s’accompagne, en plus des bonus de l’édition, d’un grip de manette pour PS5 Final fantasy VII.

Pour bénéficier de l’offre, ajoutez simplement l’édition deluxe Final Fantasy VII Rebirth et le grip de manette à votre panier. Vous pouvez ajouter les deux produits sur la page du jeu.

Cet épisode semble faire la part belle à l’exploration // Source : Square-Enix

C’est quoi, Final Fantasy VII Rebirth ?

Final Fantasy VII Rebirth devrait normalement reprendre là où s’est arrêté le premier épisode. Vous retrouverez Cloud et ses compagnons aux portes de Midgar, à l’aube d’un nouveau chapitre de leur quête. Fini les bidonvilles de la cité cyberpunk, ce sont cette fois-ci plusieurs villes et paysages qui s’ouvrent aux joueuses et aux joueurs, dans un monde ouvert qui s’annonce fascinant. FFVI Rebirth devrait selon toute logique faire plus de place à l’exploration, en témoignent les deux disques nécessaires pour contenir le jeu, qui devrait vous tenir une bonne centaine d’heures.

Quelques nouveaux personnages cultes feront aussi leur apparition dans ce nouvel épisode et risquent de changer, pour le meilleur, la dynamique des combats. Une chose est sûre, cet épisode Rebirth promet d’être plus généreux en contenus, en aventure, en émotions, et assurément en surprises.

Pour aller plus loin

👉 Notre test de Final Fantasy VII Remake, pour vous rafraichir la mémoire

👉 Consultez notre guide des meilleurs jeux PS5 en 2024

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.