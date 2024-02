Comme chaque mois, Sony offre trois jeux à ses abonnés PlayStation Plus. Voici la sélection de février.

Le mois de janvier est déjà terminé. On peut d’ores et déjà se projeter sur février, qui est plus court que les autres (il y aura quand même 29 jours en 2024, puisque nous sommes dans une année bissextile). Cette particularité ne modifiera pas les habitudes de Sony, qui offrira tout de même trois jeux vidéo à ses abonnés PlayStation Plus.

PlayStation Plus en février // Source : Sony

L’abonnement PlayStation Plus est obligatoire pour jouer en ligne sur PS4 et sur PS5. Il existe trois formules différentes :

Les jeux dans le PS Plus en février 2024

Trois jeux seront offerts en février avec l’abonnement PS Plus, à partir du mardi 6. Vous pouvez directement accéder à leur fiche officielle via les liens ci-dessous :

Ils seront disponibles gratuitement jusqu’au lundi 4 mars.

Foamstars

Foamstar est un jeu en ligne inédit dans lequel on se bat à quatre contre quatre. Son argument ? On peut utiliser de la mousse pour modifier l’environnement ou se protéger des autres. Ça ressemble beaucoup à Splatoon dans l’esprit.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Rollerdrome

Rolledrome est un mélange habile entre la technicité du roller (il faut faire des tricks) et la frénésie de l’action (il faut tirer avec précision). Le mariage, improbable, fonctionne grâce à un gameplay très plaisant et jamais avare en bonnes sensations. On y ajoute un univers hypnotisant et on tient là un excellent jeu.

8/10 Rollerdrome Lire le test 19,79 € sur Steam Points forts Gameplay accessible, technique et dynamique

Esthétique hypnotisante

Un mélange très intelligent Points faibles Progression qui peut rebuter

Contenu un peu chiche

Il faut aimer le roller

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Steelrising

Steelrising est un soulslike qui se déroule en France et dans un univers où les automates ont pris le dessus pendant la Révolution française. Il y a quelques bonnes idées dans ce RPG orienté action, mais, globalement, l’expérience est un peu bancale.

6/10 Steelrising Lire le test 59,99 € sur Fnac Points forts Le concept de refroidissement

L’univers

Narration généreuse Points faibles Pas de VF ?

Équilibre bancal

Des boss risibles

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Nouveauté : Découvrez Numerama+ La meilleure expérience de Numerama, sans publicité,

+ riche, + zen, + exclusive. Découvrez Numerama+

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.