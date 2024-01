Les soldes d’hiver entament leur troisième semaine consécutive. Ce mercredi signe le début de la troisième démarque et tandis que les promotions s’intensifient, les stocks fondent comme neige au soleil. Cette année, les grandes enseignes et e-commerçants se révèlent généreux. Découvrez les offres tech les plus avantageuses chez Boulanger, la Fnac, Darty ou encore Amazon.

Nul besoin de se mêler à la foule pour profiter des soldes. Les boutiques en ligne affichent, elles aussi, de nombreux produits soldés et parfois même, les offres se retrouvent plus avantageuses, surtout lorsqu’il s’agit « d’exclus Web ».

Que vous vous rendiez en magasin sur place, ou que vous commandiez en ligne, le plus important reste de faire de bonnes affaires. Alors si vous n’avez pas eu le temps de consulter notre liste de cinq questions pour éviter se faire avoir et bien aborder les soldes, vous pouvez toujours consulter notre sélection des meilleurs bons plans durant les soldes. Smartphones, TV, tablettes, casques, écouteurs, VAE, tous les bons produits soldés des rayons informatiques, multimédia et mobilité des plus grandes enseignes sont dans ce guide.

Les bons plans Solde du jour

Chaque jour, nous sélectionnons un ou deux produits soldés qui ont retenu notre attention. Retrouvez les meilleurs bons plans des derniers jours ici.

Les vraies promos tech à ne pas manquer

Sans plus attendre, voici notre sélection pour bien commencer la semaine.

Les promos sur les casques et écouteurs

Casque Bose Headphones 700 soldé à 249 € au lieu de 319 €

Commercialisé 319 € en dehors de toute promotion, le casque sans fil Bose Headphones 700 profite des soldes pour perdre 22 % de son prix. Le site de la Fnac le propose à moins 250 €.

Comme pour tous les casques de la marque Bose, la qualité sonore est au rendez-vous. Ce casque, de type circum-aural, englobe confortablement vos oreilles. L’arceau ne vient pas appuyer sur votre tête pour un confort d’utilisation optimal même en cas d’écoute prolongée. L’ANC est époustouflante et figure parmi les meilleurs du marché, mais si être isolé de votre environnement ne vous convient pas, vous pourrez passer au mode transparence, et complètement désactivé la réduction de bruit. Le Headphones 700 dispose d’une autonomie d’une vingtaine d’heures, variable en fonction de l’activation de l’ANC. En résumé, c’est un beau produit, esthétiquement réussi avec de belles qualités sonores, qui confirme, une fois de plus, le sérieux de la marque.

Le casque Bose Headphones 700 est vraiment accessible pendant les soldes // Source : montage Numerama

Apple AirPods Pro 2 À 219 € au lieu de 279 €

Rarement en promotion en dehors des soldes, les écouteurs AirPods Pro 2 d’Apple sont de nouveau en promotion à -20 %. Vendus 279 € sur l’Apple Store, ils sont affichés à 219 € sur le site Rakuten.

Les écouteurs sans fils d’Apple font partie des meilleurs sur le marché. Doté d’une excellente réduction de bruit active capable de rivaliser avec celle des casques, les AirPods Pro2 sont confortables et s’adaptent parfaitement à la forme de votre oreille. Quelques commandes sont accessibles sur la tige comme le changement de piste ou encore le réglage du volume. Vous n’aurez plus à sortir votre téléphone de la poche. En gros, c’est ce qui se fait de mieux.

Les Apple AirPods Pro 2 sont soldé à -20%

Les remises sur les télés

TV LG 65QNED86 MINILED à 1 099 € au lieu de 1 699 €

Le grand téléviseur 65 pouces miniLED de LG est sorti au prix de 1 699 €. Pour les soldes, Darty applique une remise de 35 %, le faisant passer à 1 099 €.

Pas d’OLED ni d e QLED, mais des miniLED. Alliance des technologies NanoCell et Quantum Dot, le QNED n’a rien a envié à l’OLED. L’emploi de miniLED offre un rendu proche des nouvelles technologies de pointes. L’image est lumineuse avec des noirs intenses et des contrastes bien prononcés qui rendent hommage à une image nette, proche de la qualité cinéma. À la pointe des nouveautés, ce téléviseur intègre le Dolby Vision IQ et Atmos renforçant l’immersion dans le contenu visionné. Pourvue de port HDMI 2.1, et fréquencé à 100 Hz, le téléviseur de LG convient parfaitement à un usage vidéoludique. Prenez en considération sa large diagonale de 164 cm avant de craquer sur ce téléviseur.

Le gran téléviseur LG miniLED est 35 % moins cher pour les soldes

TV Samsung The Frame 2023 55″ à 999 € au lieu de 1 499 €

L’élégance et la qualité ont un prix et le téléviseur The Frame de 2023 d’une diagonale de 138 cm n’échappe pas à la règle. Encore affiché hier à 1 499 €, la jolie télévision de Samsung perd 34 % de son prix et passe en dessous de la barre des 1 000 € pendant les soldes sur le site de la Fnac.

La particularité de la gamme The Frame, c’est de confondre le téléviseur avec un tableau. L’effet est bluffant et habille élégamment n’importe quelle pièce. Éteinte, la télévision affiche des peintures préalablement définies. Samsung propose de diversifier les œuvres et dispose d’une app payante permettant de changer les tableaux et d’opter pour certaines pièces de musée incontournables. En dehors de son design, la qualité est au rendez-vous puisqu’on est chez Samsung. La dalle QLED lumineuse et l’affichage UHD en 4K rendent honneur à l’image. Seul le son est un peu en retrait et il est conseillé de se munir d’une barre de son.

Les meilleures offres sur les PC

PC HP Pavilion 15″ à 579 € au lieu de 699 €

Vendu pa loin de 700 €, ce laptop HP Pavilion, référence 15-eh1001sf avec un AMD Ryzen 7, passe à 579 € pendant les soldes sur le site Amazon.

Idéal pour les étudiants, cet ordinateur portable d’HP se prête parfaitement à de la bureautique. Ces fines dimensions et son poids de seulement 1,75 kilo en font une machine légère à transporter et facile à manipuler. Le châssis en aluminium sobre et son design discret se fond dans la masse. Hormis son aspect agrébale, sa configuration n’est pas en reste. Le HP Pavilion 15-eh1001sf embarque un processeur AMD Ryzen 7 5700U. 16 Go de RAM et 512 Go de stockage en SSD lui viennent en renfort. Pour l’autonomie, la marque indique un peu plus de huit heures d’utilisation. La batterie se recharge assez rapidement et 45 minutes permettent de récupérer 50 % de sa capacité.

L’ordinateur HP Pavilion 15″ en solde est parfait pour des tâches bureautiques

Laptop Samsung Galaxy Book 3 à 649 € au lieu de 899 €

Apple n’est pas le seul à proposer des laptop. Le Samsung Galaxy Book 3, plus accessible, est habituellement proposé 899 €. Il passe à moins de 650 € pendant les soldes.

Les PC portables ne sont pas données et en profiter pendant les soldes et souvent une bonne idée. Le Samsung Galaxy Book 3 devient très intéressant à moins de 650 €. Le châssis en aluminium garanti finesse et légèreté, avec un poids de seulement 1,6 kilo, tandis que le processeur Intel Core i5, associé à 8 Go de RAM, s’occupe de faire tourner fluidement le tout. La configuration permet même de toucher à quelque montage vidéo sans pour autant être prédestiné à des tâches trop gourmandes. La connectique est bien fournie et son autonomie est plus que correcte pour son gabarit.

L’ordinateur portable Samsung Galaxy Book 3 devient intéressant pendant les soldes

PC portable gamer HP Victus 16-r0024nf à 899 € au lieu de 1 299 €

Conçu pour le gaming, le laptop HP de la gamme Victus, le 16-r0024nf, est commercialisé au prix de 1 299 €. Pour les soldes, Cdiscount l’affiche à 899 €.

Son point fort ? Sa carte graphique : une RTX 4060. Sans être la plus sophistiquée, elle fera tourner vos jeux sans difficultés. Elle est accompagnée d’un processeur Intel Core i5 et de 16 Go de RAM. Une composition plus qu’honnête pour un PC portable gamer qu’il sera difficile de trouver à moins de 900 €.

👉 Notre guide d’achat des meilleurs PC portable

Les trottinettes électriques remisées pour les soldes

Trottinette Ninebot Segway 2 Plus à 474 € au lieu de 656 €

La trottinette F2 Plus de la marque Ninebot Segway coûte en temps normal 656 €. Pendant les soldes, Cdiscount la propose à seulement 474 €.

La trottinette de la marque Ninebot Segway, leader sur le marché, à tout pour plaire. Confort et sécurité sont au rendez-vous et son autonomie généreuse de 55 km est largement suffisante pour vos trajets urbains au quotidien. Il faut compter huit heures pour une recharge complète de la batterie. Le pad est assez large et les pneus de 10 pouces offrent un bon amorti. Son puissant moteur de 800 W permet d’atteindre rapidement la vitesse maximale autorisée de 25 km/H et gravit les pentes jusqu’à 20 % sans trop sourciller. Bien que confortable, ce modèle pèse son poids et affiche 17,5 kilos sur la balance.

La trottinette Ninebot Segway F2 Plus est plus accessible pendant les soldes

Les smartphones soldés de notre sélection

Le One Plus 9 Pro 5G à seulement 329 €

Commercialisé à plus de 900 € à sa sortie il y a deux ans, le One Plus 9 Pro se vend encore plus de 500 € sur la plupart des sites revendeurs. Heureusement, il profite des soldes pour se brader à 329 €. Si certaines offres aussi alléchantes ne valent pas tant le coup que ça, ce n’est pas le cas de ce smartphone résolument haut de gamme.

Un bel écran AMOLED LTPO en définition QHD+, une puce Snapdragon 888 performante de chez Qualcomm, le One Plus 9 Pro à tout pour plaire. Doté de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage, le one Plus 9 Pro n’a aucun mal à faire tourner applis et jeux fluidement, d’autant plus que sa dalle est rafraichie à 120 Hz. L’appareil photo est honnête sans égaler la qualité des photophones plus récents. Enfin, une vingtaine de minutes suffisent à récupérer 80 % de la batterie.

L’excellent One Plus 9 Pro se brade pendant les soldes // Source : montage Numerama

Pack Xiaomi 13T à 549 € au lieu de 729 €

Darty propose un pack intéressant pour s’équiper simultanément d’une paire d’écouteurs sans fil Buds 4 Lite, du smartphone Xiaomi 13T récemment sorti et d’un bracelet connecté de la même marque. La valeur totale de ce bundle frôle d’habitude les 730 €. Pour les soldes, Darty le propose à seulement 549 €.

Sans être le modèle le plus haut de gamme de la marque, le 13T conserve un SoC puissant, son autonomie exemplaire en plus de la charge rapide 67W. Xiaomi parvient de nouveau à équilibrer les caractéristiques techniques de son appareil pour proposer un bon smartphone, fluide, au design efficace, à un prix contenu. En solde, il devient encore plus intéressant lorsqu’il est couplé avec une paire d’écouteurs Buds 4 Lite et d’un bracelet connecté.

Le pack Xiaomi 13T comprend les Buds4 Lite ainsi qu’un bracelet connecté

Les aspirateurs balais soldés

L’aspirateur balais Dyson V11 Fluffy avec 25 % de remis à 449 €

Habituellement affiché pas loin de 600 €, le Dyson V11 Fluffly s’octroie une réduction de 25 % pour passer à 449 € en solde chez Boulanger.

Comme pour la plupart des aspirateurs balais Dyson, le V11 n’échappe pas aux normes de qualité de la marque. Le V11 Fluffy dispose de deux vitesse et jouit d’une autonomie de 40 minutes. Relativement léger, avec 2,6 kilos, il se transforme aisément en aspirateur à main, pratique pour le nettoyage d’appoint. Le filtre s’entretient facilement sous l’eau et l’aspirateur vient livré avec plusieurs embouts à adapter en fonction de l’utilisation : un long suceur, une mini brosse douce et une brosse à rouleaux doux. Parfaitement étudié pour aspirer poils d’animaux, cheveux et poussières, le Dyson V11 Fluffy s’adapte à tous vos types de sols.

Aspirateur robot Roomba 697 avec 47 % de remise à 169 €

Le Roomba 697 n’est pas le modèle le plus récent du catalogue de la marque. Vendu en temps normal à 329 €, Darty le propose à 169 €.

Avec 47 % de remise, il devient très intéressant, surtout pour une première expérience avec un aspirateur robot. Le Roomba 697 ne s’encombre pas de fonctionnalités superflues et va à l’essentiel. La puissance d’aspiration est au rendez-vous et ses multiples capteurs lui permettent de passer partout. Sa faible hauteur de lui permet de se faufiller un peu partout sous vos meubles. Sa tête s’adapte en fonction du sol à nettoyer et il est capable de repérer les endroits qui nécessite plusieurs passages. Alors oui, pour ce prix, oubliez la station de vidage et la fonction cartographie. Il n’en reste pas moins un excellent compagnon de ménage au quotidien, d’autant plus que l’application vous permet de paramétrer vos sessions de nettoyage.

À 169 € en solde, le Roomba 697 est parfait pour commencer

New Dyson V8 à 289 € au lieu de 399 €

Habituellement vendu presque 400 €, le New Dyson V8 passe à 289 € pour les soldes sur le site Cdisount.

La qualité Dyson à moins de 300 €. Certes, il n’est pas l’aspirateur le plus récent, ni le plus puisant des aspirateurs balais de la marque. Néanmoins, l’expérience plaisante reste au rendez-vous sans négliger la puissance d’aspiration. Livré avec la brosse MotorBar de la marque, le New Dyson V8 promet 40 minutes d’autonomie pour un poids de 2,63 kilos. Il se transforme en aspirateur à main pour aspirer ponctuellement les miettes en fin de repas.

👉 Notre guide des meilleurs aspirateurs balais

Les tablettes en solde

L’iPad 9 descend en dessous de 400 € en solde

L’iPad 9 coûte en temps normal, encore 439 €. Pendant les soldes, Fnac l’affiche 11 % moins cher, à 389 €.

Sorti en 2021, l’iPad 9 est toujours autant d’actualité. Il est une excellente alternative aux tablettes récentes d’Apple bien plus onéreuses. Hormis le bouton central un peu old school, la tablette à plutôt bien vieillit en termes de design. Efficace pour le multitâche, l’iPad 9 remplira parfaitement ses fonctions lors d’un usage quotidien et familial. L’écran, fréquencé à 60 Hz, est lumineux et la technologie True Tone prend soin de ne pas vous éblouir. L’iPad 9 est polyvalent, grâce à sa compatibilité avec le Smart Keyboard et l’Apple Pencil. Alors, à moins que vous n’envisagiez un usage professionnel, l’iPad 9 en solde est sans doute le meilleur choix que vous puissiez faire dans le rayon des tablettes.

L’iPad 9 profite des soldes pour passer à moins de 400 € // Source : montage Numerama

Realme Pad avec 32 Go de stockage à 129 € au lieu de 159 €

La tablette de Realme est déjà très accessible en temps normal. Avec les soldes, elle le devient encore plus. Initialement trouvable au prix de 159 €, elle se trouve à seulement 129 € en soldes chez Boulanger.

Sans être la tablette la plus performante du marché, le Realme Pad reste une bonne alternative pour les petits budgets. Avec ces 3 Go de RAM, elle ne sera certes pas la plus véloce, mais dispose tout de même de 32 Go d’espace de stockage. Compatible WiFi 5, la tablette dispose d’un écran de 10,4″ surmonté d’une dalle LCD d’une résolution de 2000 x 1200 pixels et rafraîchi à 90 Hz. La tablette peut tenir jusqu’à 12 heures loin d’une prise. La puce Mediatek Helio G80 est suffisante pour les tâches simple du quotidien. C’est une tablette tout à fait modeste qui s’en sort honorablement bien au vu de son prix.

La tablette Realme est encore plus abordable pendant les soldes // Source : montage Numerama

Samsung Galaxy Tab A8 avec 30 % de remise à 174 €

Initialement vendu 249 €, la tablette Samsung Galaxy Tab A8 est remisé de 30 % sur le site d’Auchan, la faisant passer à seulement 174 € pendant les soldes.

Discrète et efficace. Avec ses 10,5 pouces, la Galaxy Tab A8 est une tablette compacte et ses 508 g assurent une bonne prise en main. L’affichage et la luminosité son correcte et les 3 Go de RAM suffiront à un usage simple et quotidien qui consiste principalement à consulter du contenu. Tablette avant tout familiale, la Galaxy Tab A8 est jolie et fonctionnelle.

Vidéoprojecteur Xiaomi Mi Smart 2 Pro soldé à moins de 900 € au lieu de 999 €

Habituellement vendu pas loin de 1 000 €, le vidéoprojecteur Mi Smart 2 Pro de Xiaomi profite des soldes pour diminuer son prix d’une centaine d’euros. Le site de la Fnac le propose à 899 €.

Cette petite boite de 215 × 201 × 143 mm est capable de projeter une image Full HD d’une résolution de 1920 x 1 080 pixels pouvant atteindre une diagonale de 3 mètres. Facile à déplacer avec ses 3,7 kilos, déplacer le d’une pièce à l’autre et créer une ambiance cinéma chez vous. Si l’image peut se voir en pleine journée, il est préférable d’avoir une faible luminosité pour profiter d’une image lumineuse bien contrastée. Deux entrées HDMI 2.0 et un port USB composent la connectique en plus d’une prise mini-jack et d’une sortie audio optique. Le son du vidéoprojecteur est de qualité grâce au système Dolby Audio et DTS-HD.

Le vidéoprojecteur Xiaomi Mi Smart 2 Pro est à -10 % pendant les soldes

Pack Philips Hue à 69 € au lieu de 99 €

Aussi excellentes soient-elles, les ampoules connectées de la gamme Philips Hue ne sont pas données. Habituellement vendu 99 €, ce pack Philips Hue passe à seulement 69 € pendant les soldes.

Composé de trois ampoules White E27, du pont de connexion ainsi que d’une télécommande, ce pack est parfait pour se lancer dans la domotique. Vous pourrez, simplement à partir de votre smartphone, créer des ambiances différentes en fonction de vos pièces ou du moment de la journée. L’installation est très simple et rapide et la télécommande permet d’allumer ou d’éteindre la lumière sans avoir à passer par l’application.

Le pack Philips Hue est plus abordable pendant les soldes

Vélo électrique Neomouv Sinapia chez Decathlon à 999 € au lieu de 1 849 €

Vendu pas loin de 1 900 € en temps normal, le Neomouv Sinapia de Decathlon perd presque la moitié de son prix pendant les soldes. Ainsi vous le retrouvez à seulement 999 € au lieu de 1 849 €. Une économie de 850 € qui rend ce vélo électrique très intéressant pour son prix.

Confortable avec son cadre ouvert, sa fourche suspendue et ses freins hydrauliques, le vélo électrique Neoumouv Sinapia promet une autonomie d’une centaine de kilomètres grâce à sa batterie de 561 Wh. Le moteur est placé sur le moyeu de la roue arrière et délivre un couple de 45 Nm efficaces dans les pentes. Adapté à un usage urbain, le Neoumouv Sinapia est une bonne affaire à moins de 1 000 €, mais plus difficile à recommander à son prix d’origine.

Decathlon solde le Neoumouv Sinapia presque à moitié prix // Source : montage Numerama

Pour aller plus loin avec les soldes : PC, TV, gaming…

Encore plus de soldes thématiques. La rédaction vous a concocté des guides d’achat spécial soldes, avec toujours le soucis de vous proposer uniquement de bonnes affaires :

👉 À la recherche d’un PC ? Ces modèles soldés devraient vous plaire

👉 Les soldes sur les téléviseurs : notre sélection

👉 Profitez des soldes pour étayer votre équipement gaming

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.