Les raccourcis sur le clavier ont vocation à nous faire gagner du temps. Il en existe toutefois qui sont diablement longs, et qui obligent à une certaine adresse pour les enclencher.

Vous connaissez le principe des raccourcis sur le clavier : il s’agit de gagner du temps. Plutôt que de chercher désespérément la majuscule accentuée pour le E, par exemple, on tape la touche « alt » suivi du nombre « 144 » et le tour est joué. Il existe bien des combinaisons de touches sur Windows, pour prendre une capture d’écran ou ajouter un espace insécable.

Généralement, les raccourcis nécessitent de taper une suite de touches ou d’en presser plusieurs simultanément — dans le genre, « Ctrl+Alt+Suppr » est peut-être la séquence la plus connue. Elle permet d’accéder à des options de Windows (verrouiller le PC, se déconnecter, changer d’utilisateur ou lancer le gestionnaire des tâches).

Le raccourci infernal sur Windows à taper au clavier

Il existe toutefois une famille de raccourcis au clavier qui se trouve un peu à la marge : ces combinaisons nécessitent de presser pas moins de 5 touches simultanément pour déclencher l’effet voulu. À dire vrai, on en ignorait l’existence jusqu’à il y a peu. C’est au détour d’un tweet du vidéaste Mister MV que l’on a découvert ces bizarreries.

La séquence en question est la suivante : « Ctrl+Shift+Alt+Win+L ». Ce qu’elle fait ? Elle ouvre un nouvel onglet dans votre navigateur web par défaut et vous envoie directement sur LinkedIn (L pour LinkedIn). « Un raccourci vers l’enfer », a commenté avec malice Mister MV, au sujet de ce réseau social professionnel contrôlé par Microsoft.

Un raccourci vers l’enf… vers LinkedIn. // Source : Greg Bulla

D’autres internautes avaient déjà eu vent de ce « raccourci » — un qualificatif forcément douteux quand on doit appuyer plus ou moins sur la moitié des touches de son clavier (d’accord, on exagère). En septembre 2023, Rudeism avait, lui aussi, découvert cette combinaison infernale : « Je pensais que c’était une blague quand on me l’a dit, mais c’est 100 % réel. »

Ne croyez pas que ce « Ctrl+Shift+Alt+Win+L » est un cas isolé. On l’a dit, c’est toute une famille de raccourcis à rallonge qui existe. Les autres sont toutefois liés à la suite bureautique Microsoft 365, qui rassemble la plupart des outils de productivité du géant américain des logiciels. Voici la liste des commandes :

LinkedIn – CTRL + SHIFT + ALT + WIN + L

– CTRL + SHIFT + ALT + WIN + L Word – CTRL + SHIFT + ALT + WIN + W

– CTRL + SHIFT + ALT + WIN + W Excel – CTRL + SHIFT + ALT + WIN + X

– CTRL + SHIFT + ALT + WIN + X PowerPoint – CTRL + SHIFT + ALT + WIN + P

– CTRL + SHIFT + ALT + WIN + P Outlook – CTRL + SHIFT + ALT + WIN + O

– CTRL + SHIFT + ALT + WIN + O Microsoft Teams – CTRL + SHIFT + ALT + WIN + T

– CTRL + SHIFT + ALT + WIN + T OneDrive – CTRL + SHIFT + ALT + WIN + D

– CTRL + SHIFT + ALT + WIN + D OneNote – CTRL + SHIFT + ALT + WIN + N

– CTRL + SHIFT + ALT + WIN + N Yammer – CTRL + SHIFT + ALT + WIN + Y

