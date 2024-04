Lecture Zen Résumer l'article

Vous faites un malaise, vous avez un accident, vous êtes inconscient ou désorienté. Il vaut mieux anticiper ces situations auxquelles on ne préfère pas penser, en configurant des contacts d’urgence sur son téléphone. Il existe une procédure sur l’iPhone et sur les appareils Android.

Pour que les secours sachent toujours qui joindre en cas d’accident, les deux principaux systèmes d’exploitation de nos smartphones que sont Android et iOS donnent la possibilité d’identifier des personnes de confiance. Cela, depuis plusieurs années maintenant.

Ainsi, s’il vous arrive quelque chose de grave, un tiers peut accéder à une fiche spéciale, contenant des informations sur votre contact de confiance — son identité et ses coordonnées. Mais encore faut-il définir au préalable les contacts en question.

Bonne nouvelle, la démarche à effectuer sur son appareil très simple et rapide à effectuer.

Comment mettre un contact d’urgence en cas de souci ?

Mettre une personne en contact d’urgence sur l’iPhone (iOS)

Sur le système d’exploitation d’Apple, c’est dans l’appli Santé que cela se passe.

Configurer un contact d’urgence sur iOS. // Source : Capture d’écran Numerama

Tapotez votre photo de profil en haut à droite de la page d’accueil ;

Choisissez « Fiche médicale » ;

Touchez « Modifier » (toujours en haut à droite) ;

Tapotez « ajouter un contact d’urgence » dans la rubrique correspondante ;

Votre carnet d’adresses s’ouvre et vous n’avez plus qu’à choisir la personne idoine.

Il faut donc bien entendu que son numéro de téléphone soit déjà enregistré dans votre répertoire.

Configurer un contact d’urgence sur Android

Dans Android, c’est l’application Sécurité personnelle qu’il faut ouvrir.

Configurer un contact d’urgence sur Android. // Source : Capture d’écran Numerama

Tapotez l’onglet « Vos infos » ;

Sélectionnez la rubrique « Contacts d’urgence » ;

Choisissez « Ajoutez un contact » et sélectionnez-le ensuite dans votre répertoire (il faut donc aussi qu’il y figure déjà).

Comment voir les contacts d’urgence dans le téléphone ?

Sur Android, c’est en laissant le doigt appuyé sur le bouton principal du smartphone que s’affiche l’icône « Urgence », c’est sous votre nom qu’une personne tierce pourra trouver les coordonnées de vos proches dans la rubrique « Afficher les infos d’urgence ».

Afficher les contacts d’urgence sur Android. // Source : Capture d’écran Numerama

Sur l’iPhone, il faut maintenir le bouton principal et le bouton volume haut pour donner accès à sa fiche médicale. En glissant le doigt sur cet intitulé, on dévoile alors les noms et numéros de téléphone des contacts d’urgence.

Cet usage est désormais bien connu des services de secours, qu’il s’agisse des pompiers ou du SAMU. Rappel important : si vous vous retrouvez en présence d’une personne inconsciente, ne cherchez pas à utiliser ce système pour joindre un de ses proches, mais prévenez immédiatement les services d’urgence qui se chargeront de cela.

Est-ce utile de remplir aussi sa fiche médicale ?

Ces numéros, accessibles à tous depuis votre appareil, sont complémentaires de la fiche médicale attenante. Vous pouvez la renseigner en même temps que les contacts d’urgence au sein des applications Santé et Sécurité personnelle. Elle regroupe les informations de santé vous concernant : âge, taille, poids, traitements, allergies, groupe sanguin, don d’organe ou encore langue parlée. Elles sont précieuses pour les services de secours, qu’il s’agisse des pompiers ou du SAMU.

Quelle est la différence entre les contacts et les numéros d’urgence ?

Les contacts d’urgence sont les numéros des proches que vous aimeriez qu’ils soient prévenus en cas d’accident. Les numéros ou l’appel d’urgence sont quant à eux ceux des services de secours.

L’écran d’urgence d’iOS. // Source : JSZ/Numerama

Du côté de l’iPhone, c’est un appel vers le 112, le numéro d’urgence européen, qui est déclenché. Le service vous redirigera ensuite vers le bon interlocuteur en fonction du cas.

Sur Android, on peut appeler le 112, mais aussi directement les numéros français dédiés (15 pour le SAMU, 17 pour la police et 18 pour les pompiers).

Mes proches sont-ils prévenus si je fais un appel d’urgence ?

À la fin d’un appel avec les services de secours, les deux systèmes d’exploitation peuvent prévenir vos proches en leur envoyant un message leur expliquant la situation ainsi que votre localisation.

Puis-je appeler les secours automatiquement en cas d’accident ?

Oui, cela est prévu aussi bien sur Android qu’iOS. Sur le premier, vous n’avez rien à configurer, il suffit généralement d’appuyer 5 fois d’affilée sur le bouton de verrouillage. Un compte à rebours de quelques secondes se lance alors, les services de secours sont appelés lorsqu’il se termine.

L’activation des 5 appuis sur iOS. // Source : Capture d’écran

Pour lancer ce même compte à rebours sur l’iPhone, il faut maintenir appuyés là encore le bouton de verrouillage et l’un des boutons de volume. On peut aussi configurer cet appel d’urgence en cliquant 5 fois sur le bouton principal. Pour cela, il faut se rendre dans Réglages > Appel d’urgence et activer « Appeler avec 5 appuis sur le bouton ».

