[Deal du jour] La Watch Series 9 est sortie en même temps que l’iPhone 15, et est un des meilleures modèles de montres connectées sur le marché. Idéale pour le suivi de la santé, ou la pratique du sport, la montre d’Apple est bien plus intéressante en promotion.

C’est quoi, la promotion sur cette Apple Watch ?

L’Apple Watch Series 9, version de 41 mm et GPS, est normalement vendue 449 €. Elle est en ce moment proposée sur Amazon au prix de 388 €.

Retrouvez l’Apple Watch Series 9, ainsi que d’autres modèles, dans notre guide des montres connectées

C’est quoi, cette nouvelle Apple Watch ?

La montre connectée d’Apple possède un design qui reprend dans les grandes lignes celui des précédentes versions. La montre est toujours aussi élégante une fois au poignet. Elle possède de plus d’excellentes finitions et peut résister aux chutes, à la poussière et à une immersion dans l’eau jusqu’à 50 mètres. L’écran OLED est parfaitement visible en plein jour, grâce à une luminosité de 2 000 nits maximum. Le taux de rafraîchissement jusqu’à 60 Hz permet des menus fluides et réactifs. Le confort visuel est donc bien présent sur cette Watch Series 9.

Les fonctionnalités classiques de santé, de sécurité et de suivi d’activité sont toujours de la partie, et proposent des données pertinentes et encore plus précises que les précédents modèles, grâce aux performances de la puce Apple S9. Vous retrouverez les mesures du taux d’oxygène dans le sang, un électrocardiogramme, ou un outil pour mesurer phases du sommeil. Une nouvelle fonction baptisée Double Tap, soit « toucher deux fois », fait son entrée. Vous pourrez maintenant interagir avec l’écran d’un pincement ou tapotement du pouce et de l’index. Cela vous permet de réagir à une notification, répondre à un appel, ou gérer la lecture de votre playlist.

Le double tapotement permet de contrôler sa montre sans la toucher // Source : Numerama

Est-ce que l’Apple Watch Series 9 vaut le coup à ce prix ?

Moins de 490 € pour la dernière montre connectée d’Apple, c’est un bon prix si elle vous fait de l’œil. En plus du suivi santé et sportif complet, vous pouvez compter sur des fonctions utiles en cas d’accident, pour la pratique du sport en toute sécurité. Un bouton vous permet en effet d’appeler les secours en cas de besoin. L’application Exercice vous propose de nombreuses façons de vous entraîner, et vous fournit aussi des données avancées pour optimiser vos performances.

Niveau batterie, comptez environ 36 h d’autonomie en mode économie d’énergie, et un peu moins de 20 h sans. Notez qu’un mode mode Always-On est disponible et consomme peu de batterie. Enfin, l’Apple Watch Series 9 est bien sûr compatible avec Siri.

👉Consultez notre test de l’Apple Watch Series 9

👉 Tous nos articles wearables

