Selon Bloomberg, le prochain iPad Pro, attendu le 7 mai, serait le premier appareil Apple avec une puce M4. Une rumeur qui a de quoi surprendre, alors que la puce M3 vient tout juste de faire son apparition.

En novembre 2023, Apple a lancé ses premiers ordinateurs avec une puce M3 (MacBook Pro et iMac). Quelques mois plus tard, en mars 2024, la marque a actualisé ses MacBook Air pour les doter de la même architecture. Il lui reste désormais le Mac mini, le Mac Studio et le Mac Pro qui, normalement, devraient passer à la génération M3 d’ici à la fin de l’année.

À en croire le très sérieux Mark Gurman de Bloomberg, il pourrait y avoir un bouleversement important dans le calendrier d’Apple et le coupable s’appelle intelligence artificielle. En retard sur les autres marques et déterminé à proposer des modèles de langage qui fonctionnent localement, Apple pourrait remplacer la puce M3 par une puce M4 dès le mois de mai.

L’iPad Pro OLED, le premier avec une puce Apple M4 ?

Le 7 mai, Apple organise une conférence de presse. À cette occasion, la marque devrait lever le voile sur de nouveaux iPad haut de gamme (iPad Pro et iPad Air). Le premier devrait abandonner la technologie mini-LED pour un écran OLED, le second pourrait être décliné en une version XXL pour la première fois. Ces deux tablettes devraient être accompagnées d’un nouvel Apple Pencil, avec des retours haptiques, ce qui pourrait rendre l’écriture et le dessin encore plus agréables sur tablette.

Puisque l’iPad Pro actuellement commercialisé dispose d’une puce M2, la logique voudrait que le nouvel iPad Pro passe à la génération M3. Pourtant, selon Mark Gurman, « il y a une forte chance que la puce du nouvel iPad Pro soit la M4, pas la M3 ». La tablette deviendrait ainsi le premier produit Apple à utiliser la puce la plus récente de la marque, alors qu’elle n’a jamais eu besoin de la puissance de la puce M2 auparavant.

Apple M4 : la même chose avec un meilleur Neural Engine ?

Une puce obsolète au bout de six mois ? Ce serait inédit chez Apple, qui a plutôt pris l’habitude de changer de génération tous les 18 mois (M1 fin-2020, M2 mi-2022, M3 fin-2023).

Selon Mark Gurman, l’iPad Pro pourrait être présenté par Apple comme le premier appareil optimisé pour l’IA générative. Pour prouver que sa nouvelle tablette est capable d’exécuter son concurrent de ChatGPT localement, c’est-à-dire sans Internet (il devrait s’agir du modèle OpenELM), la marque aurait besoin d’un nouveau Neural Engine (NPU), le coprocesseur de ses puces chargées des tâches neuronales. Il se trouve que, sur cet aspect, la puce M3 n’est pas optimale.

Selon les chiffres d’Apple, le Neural Engine de la puce Apple M3 peut exécuter 18 000 milliards d’opérations par seconde, alors que celui de l’Apple A17 Pro (la puce de l’iPhone 15 Pro) peut en exécuter 35 000 milliards. Autrement dit, le meilleur Neural Engine du marché est aujourd’hui réservé à l’iPhone. L’iPad et le Mac sont défavorisés, puisqu’ils n’ont jamais eu besoin jusque-là d’une telle puissance de calcul (le Neural Engine sert à de la prédiction sur iPhone).

Avec si peu de temps entre l’Apple M3 et l’Apple M4, Apple pourrait être tenté de ne rien changer au CPU et au GPU, pour seulement favoriser le NPU. L’iPad Pro serait ainsi capable de générer du contenu beaucoup plus rapidement, sans épuiser ses ressources. La logique voudrait que les puces A18 et A18 Pro, attendues avec les iPhone 16, bénéficient du même Neural Engine.

Seule question : ce timing est-il le bon pour Apple ? iPadOS 18 n’arrivera pas avant le mois de juin, ce qui ferait de l’iPad Pro du mois de mai un appareil très puissant, mais sans fonctions qui exploitent cette fameuse puissance. Apple peut toujours utiliser des versions locales des modèles de Mistral ou de Meta pour ses démonstrations, mais à quoi bon ? Se pose aussi la question des usines et des Mac : Apple peut-il fabriquer des puces M3 et M4 simultanément ? Bref, la puce Apple M4 dopée à l’IA arrivera un jour, mais rien ne dit qu’elle est imminente.

