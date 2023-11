[Deal du Jour] Dernier-né de la gamme, le 990 Pro est un SSD interne de Samsung, parfait pour une utilisation avec un PC ou une PS5. Il offre d’excellentes performances et possède une bonne endurance. Le modèle 2 To profite d’une grosse baisse de prix pour la Black Friday Week.

C’est quoi, la promotion sur le SSD 990 Pro de Samsung ?

Le SSD 990 Pro, d’une capacité de stockage de 2 To, avec dissipateur de chaleur, se trouve habituellement autour de 200 €. Pendant le Black Friday, il est disponible sur Amazon au prix de 149 €.

C’est quoi, ce SSD interne de Samsung ?

Le 990 Pro succède au très bon 980 Pro de Samsung, que beaucoup possèdent déjà dans leur PlayStation 5. La console de Sony n’est en effet dotée que d’un SSD de 1 To, dont seulement 667 Go de stockage interne sont disponibles. Installer un SSD supplémentaire dans la machine est devenu indispensable au vu du poids des jeux. Cette nouvelle version, avec ses dimensions de 80 × 22 mm et son épaisseur de 2,3 mm, convient aussi pour une utilisation avec un PC et un ordinateur portable.

Le 990 Pro est doté d’une interface en PCIe 4.0, avec des débits jusqu’à 7 450 Mo/s en lecture et 6 900 Mo/s en écriture. Sur PC comme avec votre PS5, il permet des vitesses de transferts et des téléchargements améliorés, y compris avec des fichiers volumineux. Les débits sont bons, rapides et stables, et les performances de votre machine sont légèrement boostées. Ce modèle s’accompagne de plus d’un dissipateur de chaleur intégré, essentiel pour éviter la surchauffe des composants.

Le 990 Pro est-il une bonne affaire pour la Black Friday Week ?

Le coût des SSD a chuté depuis le début de l’année, pour se stabiliser. Les prix restent tout de même élevés pour les modèles avec de grosses capacités de stockage. Moins de 150 € pour un SSD 2 To de Samsung, qui plus est avec un dissipateur intégré, c’est une très bonne affaire. Le récent Alan Wake 2 prend environ 80 Go d’espace libre dans la console de Sony, tandis que Spider-Man 2 pèse 90 Go environ. Un SSD supplémentaire permet d’installer ces nouveaux titres, ainsi que leurs futures extensions, sans avoir à supprimer vos anciens jeux.

Pour une utilisation avec un PC, assurez-vous que la carte-mère prend bien en charge l’interface NVMe PCie 4.0. Pour la console de Sony, veillez à avoir la dernière version à jour du firmware avant l’installation. Vous pouvez suivre nos conseils pour l’installation du SSD dans votre PS5. Enfin, le 990 Pro s’accompagne du logiciel Samsung Magician. Il vous donne accès à de nombreuses informations sur l’état du SDD, sa température comme ses performances.

