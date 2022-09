La Freebox Delta a un avantage par rapport aux autres box : elle peut accueillir jusqu’à 4 disques durs pour être utilisée en NAS. Votre stockage de base commence à saturer ? Voici une sélection de disques durs compatibles.

Pourquoi augmenter le stockage de sa Freebox ?

La Freebox Delta est un peu plus qu’une box Internet. Pour la rendre polyvalente, Free l’a dotée de nombreuses fonctions que l’on ne s’attend normalement pas à retrouver dans un boîtier Internet. La Freebox Delta dispose notamment d’un gestionnaire de fichiers, d’un client pour télécharger des fichiers (y compris torrent) et peut faire tourner des machines virtuelles, pour vous dispenser d’achat d’un Raspberry Pi. La box idéale pour les geeks, surtout si vous souhaitez vous créer votre propre media center en réseau.

Par défaut, Free livre ses Freebox Delta avec un disque dur de 1 To préinstallé, au format 2,5 pouces. Si vous souhaitez augmenter la capacité de stockage de votre Freebox, c’est possible grâce à trois emplacements laissés vides à l’intérieur de la box. Cela permet notamment de créer un RAID, une technologie qui permet de définir la manière dont fonctionne un groupe de disques durs. Dans cet article, nous vous proposons des liens vers des disques durs compatibles, au cas où votre stockage commencerait à saturer.

Quel disque dur pour votre Freebox Delta ?

Le Seagate BarraCuda 1 To et 2 To

Ce disque dur interne HDD de 2,5 pouces SATA 6 est doté d’un espace de stockage de 1 To ou 2 To, au choix. Sa grande capacité de stockage vous permet de conserver une quantité massive de fichiers. Sa vitesse de rotation est de 5 400 tours/min. Plus cette dernière est élevée, plus le disque sera performant. Pour du stockage dans la Freebox Delta, 5 400 tr/min est tout à fait suffisant pour d’excellentes performances.

Le Seagate BarraCuda. // Source : Seagate

Le Seagate Momentus Thin 500 Go

Ce disque Seagate SATA 2.5 pouces et de 500 Go possède une vitesse de rotation de 7 200 tr/min. Pour ceux qui ne recherchent pas une grande capacité, 500 Go est un bon compromis et permet déjà d’étendre suffisamment le stockage de votre Freebox Delta. Ça peut aussi être une bonne manière de commencer, si vous aviez refusé le disque dur 1 To proposé en option à la souscription.

Le disque dur interne Seagate Momentus Thin 500 Go est vendu avec une réduction de 29 % et voit son prix passer de 49,52 € à 34,98 €

Le Seagate Momentus Thin // Source : Seagate

Comment installer un disque dur dans sa Freebox Delta ?

Sur son site, Free explique comment faire. L’opération est assez simple. Il faut globalement débrancher sa Freebox, la retourner, retirer le capot et insérer le nouveau disque dur. Au redémarrage, vous pourrez formater ce nouveau disque dur et, éventuellement, créer un stockage RAID si vous le souhaitez (mais il faudra réinitialiser le premier disque dur…)

L’ajout de disque dur sur la Freebox Delta. // Source : Free

