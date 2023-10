C’est le coup d’envoi pour les Prime Day. Les Jours Flash Prime, comme Amazon les nomment, ont débuté très tôt ce matin à minuit. Vous avez jusqu’à demain 23 H 59 pour profiter de remises et de promotions sur les nombreux articles de la marketplace. Les offres défilent et il faut faire vite. Numerama a repéré pour vous les meilleurs Bons Plans des Prime Day sur toutes les catégories informatiques et multimédia.

Amazon lance pour la seconde fois de l’année, ses ventes flash, plus connues sous le nom de Prime Day. Amazon communique aujourd’hui sur les Jours Flash Amazon, mais hormis le nom, rien ne change. Deux jours et des milliers de promotions font de cet évènement commercial une bonne occasion pour renouveler son portable, changer d‘ordinateur portable ou investir dans une télé 4K récente. C’est aussi une excellente occasion pour dépenser inutilement et multiplier les babioles et gadget en tout genre. Vous trouverez ici les trois étapes pour profiter efficacement des Prime Day sans se ruiner.

Le Bon Plan tech du jour trouvé pendant les ventes flash

👉 On a trouvé ce grand téléviseur OLED de 75″ à moins de 750 €

Les meilleures offres Prime Day du moment

Kit Philips Hue à 120 € au lieu de 149 €

Aspirateur robot Roomba j7 + à 599 € au lieu de 900 €

Le casque Sony WH-1000XM5 à 329 € au lieu de 419 €

Le Google Pixel 7a avec chargeur à 455 €

L’Apple Watch Ultra à 744 € au lieu de 899 €

Asus Vivobook 15″ OLED à 649 €

Pack de démarrage Philips Hue

Philips a su se faire un nom dans le domaine de l’éclairage connecté. Sa gamme Hue reste accessible en termes d’utilisations. Leur prix peut parfois refroidir, sauf pendant les Prime Day. Ce pack de démarrage comprenant 2 ampoules connectées E27, le pont de connexion et la télécommande est à 120 € au lieu de 149 € en dehors de toute promotion.

La gamme Hue fait partie des meilleures ampoules connectées et elles sont en promo pendant les Prime Day

Parfait pour se lancer doucement dans la domotique, ce pack permet de créer différentes ambiances au gré de vos envies. Variez les couleurs et la chaleur pour créer une atmosphère de travail ou une ambiance plutôt cosy. Pour ça, rien de plus simple, vissez les ampoules, branchez le pont de connexion et connectez-le au routeur WiFi. Rendez-vous ensuite sur l’application Philips Hue. Fluide et bien conçue, elle est assez intuitive. En tout, plus de 16 millions de nuances colorés sont disponibles.

Aspirateur robot Roomba J7 +

Le Roomba J7 + est un excellent aspirateur robot accompagné d’un dock très appréciable. Habituellement trouvable à 900 €, Amazon l’affiche à seulement 599 € pendant les Prime Day.

Le Roomba J7+ avec sa base est en promo pendant les Jours Flash Prime

La marque iRobot est bien connue pour la qualité de ses aspirateurs robots et le j7+ ne déroge pas à la règle. Muni d’une caméra, il est capable de détecter des objets problématiques comme les câbles et les lacets, ce que d’autres aspirateurs robots peinent à identifier. Il cartographie votre intérieur et l’application d’iRobot vous permet de programmer vos sessions de ménage. Plusieurs réglages sont possibles afin de personnaliser au maximum l’aspiration de vos pièces. Son bac de vidage est assez esthétique et évite la vidange du collecteur de poussière. Saletés et particules aspirées reste coincées dans le dock que vous aurez à vider de temps en temps.

Le casque Sony WH-1000XM5 à 329 € au lieu de 419 €

Le WH-1000XM5 est le dernier casque audio avec réduction de bruit active de Sony. Habituellement vendu à 419 €, il profite des Prime Day pour ne coute que 329 €. Une remise frôlant les 100 € toujours bonne à prendre sur un produit aussi quali.

Le dernier casque Sony, le WH-1000XM5 couleur blanc, coûte presque 100 € de moins pendant les Prime Day

Alors c’est vrai que dans notre guide dédié aux meilleurs casque audio Bluetooth, nous préférions recommander sa version précédente. Cependant, avec une remise de 90 €, l’écart de prix est moins important et rend le WH-1000XM5 beaucoup plus intéressant. Doté de l’une des meilleures réduction de bruit active, le WH-1000XM5 vous isole efficacement des bruits environants. Un mode transparence bien étudié permet de rester conscient et à l’écoute de votre environnement.

Google Pixel 7a avec chargeur à 455 € au lieu de 509 €

Le Google Pixel 7a coûte d’habitue un peu plus de 500 €. Pendant les prime Day, Amazon le propose à 455 € avec en prime un chargeur. À l’heure où les chargeurs ne sont plus compris dans l’achat d’un smartphone, c’est un petit plus fort appréciable.

Amazon propose un pack avec le Pixel 7a et un chargeur pour les Prime Day // Source : montage Numerama

Le Pixel 7a appartient au milieu de gamme de Google. Certaines concessions sur le modèle du dessus ont été faites pour proposer un smartphone plus abordable. C’est d’ailleurs l’un des meilleurs photophone dans sa gamme de prix. Il a tout d’un modèle plus haut de gamme à commencer par la puce Tensor G2 que l’on retrouve dans le Pixel 7. Un bel écran AMOLED de 6,1 pouces cadencé à 90 Hz fait partie des équipements typiques des modèles plus haut de gamme. Sans faire de miracles, le Pixel 7a tourne bien, tient une bonne journée et prend de belles photos.

Apple Watch Ultra à 744 € au lieu de 899 €

L’Apple Watch Ultra fait partie des meilleures montres connectées du marché. Vendue pas loin de 900 €, vous pouvez la trouver pendant les Jours Flash Prime à 744 € sur Amazon.

L’Apple Watch Ultra est en promotion pour les Prime Day // Source : montage Numerama

Avec son boitier en titane de 49 mm, la montre n’est pas la plus discrète et ressortira davantage sur les poignets les plus fins. Très complète, elle s’adresse surtout aux sportifs et sportive tant par son autonomie dépassant la journée que par sa robustesse. Étanche jusqu’à 100 m sous l’eau, l’Apple Watch Ultra vous accompagne dans toutes vos activités physiques avec un suivi santé précis grâces à ses multiples capteurs. L’expérience Apple est au rendez-vous et l’éco-système de la marque fonctionne très bien.

Asus Vivobook à 649 € au lieu de 899 €

L’ultra portable d’Asus, le Vivobook se trouve en temps normal à 899 €. Pour les Prime Day, Amazon le propose à 649 €. L’occasion de renouveler un vieil ordi portable devenu trop lourd.

L’ordinateur portable Vivobook d’Asus est moins cher pendant les Jours Flas Prime d’Amazon // Source : montage Numerama

Pour la compo, on retrouve un processeur AMD Ryzen 5 Series 7000. 16 Go de RAM en DDR5 et 512 Go de stockage viennent épauler le processeur. Le WiFi 5 est de la partie et sa charnière 180° permet d’incliner l’écran dans l’angle qui vous convient. Vous pouvez même mettre l’ordinateur complètement à plat. Avec ses 2,5 kilos, il n’est pas l’ordinateur portable le plus léger du marché, mais il reste dans une moyenne correcte pour ses dimensions. Son atout, c’est son bel écran OLED de 15,6 pouces en FHD de 1920 x 1080 pixels. Visionner du contenu est très agréable, même si parfois il peut manquer un peu de luminosité. Préférez un usage en intérieur pour profiter du meilleur de la dalle.

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.