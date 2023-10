[Deal du Jour] Le 870 QVO de Samsung est un SSD fiable qui propose de 1 To à 8 To de stockage. Souvent onéreux, les SSD de grosses capacités ne sont pas aussi souvent en promotion que les modèles plus petits. Pour les Prime Day, le 870 QVO 8 To est à un excellent prix.

C’est quoi, la promotion sur le SSD interne de Samsung ?

Le SSD interne Samsung 870 QVO d’une capacité de 8 To est habituellement vendu autour de 400 €. Pour les Prime Day, il est proposé au prix de 284,99 € sur Amazon. Et retrouvez les meilleurs bons plans pendant ces Prime Day 2023.

C’est quoi, le SSD interne 870 QVO de Samsung ?

Le SSD interne 870 QVO de 8 To convient parfaitement pour une utilisation professionnelle, afin de conserver une quantité importante de fichiers en toute sécurité. Avec sa taille standard de 2,5 pouces, il s’installe facilement dans un PC fixe ou un PC portable, en dehors des ultrabooks, trop fins. Suivez nos conseils pour installer un SSD interne si vous pensez avoir besoin d’aide. Le SSD de Samsung ne fait pas partie des SSD les plus rapides du marché, et est avant tout un disque pour le stockage. Il offre des vitesses de transfert jusqu’à 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture.

Il embarque une technologie appelée TurboWrite, censée accélérer les vitesses d’écriture. Les performances sont toutefois similaires avec un SSD équivalent dénué de cette technologie. La mémoire V-NAND de 4ᵉ génération quant à elle apporte un boost d’endurance pendant le transfert des fichiers, et consomme moins d’énergie que les modèles antérieurs de SSD QLC de Samsung. Notez aussi que le cache SLC peut vite saturer et réduire les débits de moitié, dans les cas extrêmes.

L’installation du Samsung 870 QVO est assez simple // Source : Samsung

Est-ce que ce SSD interne de Samsung vaut le coup pour les Prime Day ?

Moins de 400 € pour un SSD avec une capacité de stockage aussi importante, c’est une excellente affaire. Malgré des vitesses pas très élevées, les performances sont suffisamment bonnes pour les joueuses et les joueurs qui souhaitent profiter d’une bonne configuration gaming. Le SSD de Samsung permet des chargements et des téléchargements rapides. Il se chargera aussi de redonner un coup de jeune à un PC vieillissant auquel vous souhaitez donner encore quelques années.

Le logiciel de gestion Samsung Magician accompagne le 870 QVO avec les outils classiques pour gérer et paramétrer le SSD. L’interface est dans l’ensemble plutôt lisible et vous trouverez les informations importantes facilement. Si besoin, vous pourrez activer la protection des données, ou procéder à un effacement sécurisé.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.