[Deal du jour] Le PC portable gamer Acer Nitro 5 possède une très bonne configuration pour les jeux vidéo. Ce laptop gamer performant est en temps normal au-dessus de 1 200 €. Pendant les Prime Day, il est trouvable sous les 1 000 €.

C’est quoi, la promotion sur ce PC gaming pour les Prime Day ?

Le PC portable gamer Acer Nitro 5 AN515-58-54PH, 15,6 pouces, est habituellement vendu autour de 1 200 €. Pour les Prime Day, il est proposé au prix de 999,99 € sur Amazon. Et retrouvez les meilleurs bons plans pendant ces Prime Day 2023.

C’est quoi, ce PC Acer dédié aux jeux vidéo ?

Le Nitro 5 d’Acer est doté d’une conception en plastique et aluminium, qui procure un bon sentiment de robustesse à l’ouverture. Ses courbes et son design global sont très orientés gaming et ne plairont pas forcément à celles et ceux qui recherchent un PC portable discret. Son poids de 2,5 Kg et ses dimensions de 36 × 27 cm x 2,6 cm sont un atout si vous l’emmenez souvent avec vous. Il s’accompagne d’une dalle IPS de 15,6 pouces Full HD, d’une définition de 1920 × 1080 pixels, et d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Même si ce n’est pas l’écran qui propose la plus belle image sur le marché, le niveau de détails et les bonnes performances offrent un excellent confort visuel.

Niveau performances, Vous pourrez compter sur une carte graphique Nvidia RTX 4060, un CPU Intel Core i5-12450H, et 16 Go de RAM. Une excellente configuration qui vous permettra de lancer des jeux gourmands dans les meilleures conditions possibles. Notez toutefois que pour les jeux les plus demandeurs en ressources, le CPU risque de pas mal chauffer, et de faire un peu de bruit. L’ensemble s’accompagne d’un SSD de 512 Go.

L’Acer Nitro possède un style très gaming // Source : Acer

Est-ce que ce PC Acer vaut le coup pendant les Prime Day ?

Moins de 1 000 € pour un PC portable efficace, dédié à la pratique des jeux vidéo, c’est une bonne affaire. En dehors de ses bonnes performances, le Nitro 5 est pourvu d’un clavier complet avec un rétroéclairage RGB sur quatre zones. La frappe des touches est agréable et l’ensemble du clavier répond bien. Vous pourrez personnaliser les touches et le rétroéclairage via le logiciel NitroSense. Notez que les touches ZQSD et les touches fléchées sont cerclées de blanc pour facilement identifiables.

Niveau audio, les deux haut-parleurs situés sous le châssis proposent un son légèrement métallique qui manque de graves. Le volume sonore est bon, mais ne vient pas compenser l’audio peu chaleureux. L’autonomie du Nitro 5 est comprise entre 4 h et 5 h, en fonction de l’utilisation.

