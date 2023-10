[Deal du jour] Quand on pense smartphones haut de gamme, on ne pense pas forcément à la marque chinoise. Et pourtant, Xiaomi possède quelques modèles premium performants, dont le 12 Pro, un smartphone à l’excellente fiche technique, bien plus abordable pendant les Prime Day.

C’est quoi, la promotion sur ce smartphone de Xiaomi ?

Le Xiaomi 12 Pro 5G 256 G est vendu à partir de 1 099,90 € sur le site officiel de la marque. Pour les Prime Day, Amazon le propose au prix de 699 €. Et retrouvez les meilleurs bons plans pendant ces Prime Day 2023.

Même si le Xiaomi 12 Pro ne figure pas dans notre sélection des meilleurs smartphones en 2023, vous pouvez toujours consulter notre guide pour vous faire une idée de ce que propose la concurrence.

C’est quoi, ce smartphone de Xiaomi ?

Le Xiaomi 12 Pro possède un design simple et plutôt sobre, avec des courbes élégantes et un revêtement mat au dos. Ses dimensions de 163.6 × 74.6 × 8.2 mm et son poids de 205 g permettent une bonne prise en main. Les boutons sont de plus correctement placés sur la tranche et facilement atteignables. Le 12 Pro possède une dalle OLED WQHD+ de 6,7 pouces à la définition de 3 200×1 440 pixels et d’un taux de rafraichissement de 120 Hz adaptatif. En dehors de quelques reflets sur l’écran, les performances sont excellentes et la visibilité parfaite.

La puce le Snapdragon 8 Gen 1 s’accompagne de 12 Go de RAM. Le 12 Pro est capable d’exécuter la plupart des tâches du quotidien efficacement et sans ralentissements. Les jeux gourmands tournent parfaitement, et à part quelques moments où le smartphone peut chauffer, le tout fonctionne très bien. L’expérience utilisateur est fluide et l’ergonomie des menus sous Android 13 est appréciable.

Le bloc photo possède un joli design // Source : Xiaomi

Est-ce que le 12 Pro de Xiaomi vaut le coup pour les Prime Day ?

C’est une très bonne affaire si vous êtes à la recherche d’un excellent smartphone pour un prix intéressant, surtout avec une réduction de 300 €. Si vous êtes à la recherche d’un photophone efficace, le 12 Pro est un modèle polyvalent. Son module photo, constitué de trois objectifs, permet des clichés satisfaisants et de bonne qualité. De jour, Xiaomi ne se démarque pas vraiment de la concurrence, avec des photos bien éclairées, mais un peu moins détaillées que d’autres smartphones. De nuit, le 12 Pro offre cependant un bon contraste et une bonne exposition. Dommage que la colorimétrie soit un peu décevante.

Niveau autonomie, le Xiaomi 12 Pro tiendra facilement la journée. Comptez en moyenne 12 h d’utilisation avant de devoir passer par la case chargement. La charge 120W filaire permet de récupérer l’intégralité de la batterie en 30 minutes.

