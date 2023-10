Votre téléviseur se fait vieux ? Les Prime Day sont l’occasion de vous procurer des modèles récents à des prix plus abordables. Pour l’évènement, Amazon propose des réductions sur plusieurs marques de téléviseurs, pour tous les budgets. Voilà quatre modèles intéressants.

Les téléviseurs occupent généralement une place importante dans un salon. Que vous soyez cinéphile ou plus tourné vers les jeux vidéo, un bon écran est essentiel et appréciable. Il convient cependant de bien choisir son modèle, pour ne pas dépenser inutilement. Si vous passez plus de temps devant les dernières séries du moment et n’avez pas raté un épisode de Ahsoka, ou que vous essayer de vous perfectionner sur Forza Motorsport, le choix du modèle de TV est important.

Les PlayStation 5 et Xbox Series, ainsi que les services de SVOD, nous poussent de plus en plus à investir dans du bon matériel, pour profiter au mieux de ce qu’ils ont à offrir. Taux de rafraichissement à 120 Hz pour les uns, 4K avec Dolby Vision pour les autres, profiter des contenus dans la meilleure qualité possible nécessite un budget conséquent. Vous pouvez d’ailleurs identifier vos besoins dans notre guide des meilleures TV de 2023.

Pendant les Prime Day, de nombreux modèles de téléviseurs profitent de réductions intéressantes. Numerama vous propose une sélection de téléviseurs entrée de gamme de qualité, comme très haut de gamme, en promotion.

4 téléviseurs en promotion pour les Prime Day

Xiaomi F2 : une gamme abordable de qualité

Samsung The Frame : beau comme un tableau

Philips Ambilight : des téléviseurs OLED qui font de la lumière

Samsung Crystal : le milieu de gamme de Samsung

1. Xiaomi F2, une gamme de téléviseurs abordable et de qualité

Le téléviseur Xiaomi F2 de 55 pouces est habituellement vendu 499 €. Pour les Prime Day, il est proposé au prix de 449 € sur Amazon.

Le Xiaomi TV F2 est un téléviseur simple, mais soigné. Ses bords très fins laissent de la place à la dalle LED, qui propose une définition 4K UHD, avec HDR10. Loin des performances de l’OLED, l’image est tout de même d’une excellente qualité, avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Les amateurs de cinéma, comme les joueuses et les joueurs de jeux vidéo, trouveront dans ce téléviseur de Xiaomi un très bon compromis pour son prix. Les couleurs sont riches et le contraste de qualité. La luminosité et les noirs sont un peu capricieux, mais si vous passez par les réglages, vous pourrez mieux calibrer l’ensemble.

Le F2 de Xiaomi possède un joli design // Source : Xiaomi

Niveau audio, les deux haut-parleurs de 12 W proposent un son correct, mais qui ne remplace pas une bonne installation sonore. Les 50 € économisés avec cette promotion pourront servir pour l’achat d’une barre de son. La Bose Solo Soundbar Series II, actuellement au prix de 142,49 €, accompagnera parfaitement le téléviseur de Xiaomi si vous souhaitez profiter du Dolby Atmos. Enfin, Fire TV, le système d’exploitation d’Amazon habille le téléviseur. L’interface est fluide et bien organisée, et les assistants vocaux Alexa d’Amazon et Google Assistant sont disponibles.

2. Samsung The Frame : un téléviseur qui imite un tableau

Le téléviseur The Frame QE50LS03B, modèle 50 pouces de 2022, est normalement vendu autour de 850 €. Amazon le propose pour lesPrime Day au prix de 649 €.

The Frame est un téléviseur QLED de 2022 d’une diagonale de 127 cm. Son design adopte l’apparence d’un tableau, grâce à un cadre autour de l’écran, afin de s’harmoniser à votre intérieur. The Frame est doté d’une dalle QLED 4K Ultra HD, compatible HDR10+, mais pas Dolby Vision. Le téléviseur s’accompagne aussi d’une technologie d’Upscaling, qui optimise les contenus 1 080p en une définition 4K. Quelques soucis de contrastes et de noirs sont présents sur certains contenus, mais pas de quoi gâcher l’expérience. L’image reste extrêmement nette et précise dans l’ensemble. The Frame est limité à un taux de rafraichissement de 50 Hz et dénué de port HDMI 2.1, mais les consoles nouvelles génération tourneront tout de même sans problème.

The Frame permet d’afficher des peintures // Source : Samsung

Niveau audio, la présence d’une sortie audio numérique optique est bienvenue pour ajouter une meilleure installation sonore, si vous en ressentez le besoin. Le système d’exploitation Tizen de Samsung est compatible avec les assistants vocaux Google Assistant et Alexa d’Amazon. Enfin, en mode veille, The Frame peut afficher une œuvre d’art grâce à sa dalle au revêtement mat du plus bel effet. L’illusion tableau fonctionne, dommage que l’Art Store de Samsung soit payant, au prix de 4,99 € par mois. Cet abonnement met à votre disposition des milliers de peintures et de photographies.

4. Philips Ambilight : un téléviseur qui projette de la lumière

Le téléviseur 55OLED708 de Philips est un modèle 55 pouces normalement vendu autour de 1 450 €. Pour les Prime Day, il est proposé par Amazon au prix de 1 289 €.

Ce téléviseur Philips de 55 pouces s’accompagne d’une belle dalle OLED à la définition 4K de 3 840 x 2 160 pixels, compatible HDR10+ et Dolby Vision. Le niveau de détails à l’image est impressionnant, tout comme le contraste et la luminosité. Les amateurs de cinéma pourront profiter d’une expérience la plus fidèle possible à une salle de cinéma. Les bordures très fines offrent de plus une grande immersion. Les joueuses et les joueurs profiteront de la connectivité HDMI 2.1 et d’un taux de rafraichissement de 120 Hz, idéal pour faire tourner les jeux. Niveau audio, le Dolby Atmos est présent, mais ne s’apprécie qu’avec une installation sonore adéquate.

L’ambilight est une fonction dont on prend vite goût // Source : Philips

La technologie Ambilight est bien plus qu’un simple gadget et offre davantage d’immersion, grâce à un jeu de LED disposées à l’arrière et autour du téléviseur. L’éclairage projeté est raccord avec l’image à l’écran. Cette dernière est ainsi comme amplifiée sur le mur. L’effet est convaincant, et l’Ambilight peut aussi servir de lumière d’appoint de la couleur de votre choix, pour faire un coin TV cosy. Enfin, ce téléviseur de Philips est doté de l’interface Android TV, pour accéder à vos contenus et plateforme de SVOD simplement.

5. Samsung Crystal : du bon milieu de gamme de Samsung

Le téléviseur Samsung UE55AU7095 est normalement vendu 499 €. Pour les Prime Day, il est disponible sur Amazon au prix de 439 €.

Derrière le nom Crystal UHD, se trouve un téléviseur LED basique. Sa dalle de 55 pouces offre une définition en 4K UHD de 3 840 x 2 160 pixels, et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. L’image est de qualité et la luminosité et les contrastes bénéficient d’un beau rendu. Si vous recherchez un modèle abordable pour regarder des films et séries, ce téléviseur Samsung est un bon candidat, d’autant plus qu’il embarque le HDR10, le HDR10+. Le gaming est possible avec une console de salon, mais l’absence de port HDMI 2.1 peut freiner l’achat si vous voulez exploiter vos PS5 et Xbox Series à leur plein potentiel.

Ce téléviseur Samsung est un modèle polyvalent // Source : Samsung

Deux haut-parleurs de 10 W offrent un audio suffisant, mais imparfait. La présence du Dolby Audio et du Dolby Digital Plus requiert au moins une barre de son, pour une meilleure expérience. Le logiciel maison TizenOS habille ce téléviseur Samsung, avec les services de SVOD et applications classiques. Les menus sont fluides et ergonomiques et l’ensemble est compatible avec les assistants vocaux Google Assistant et Alexa, pour naviguer à la voix.

