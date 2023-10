Si vous envisagez de changer de téléphone ou d’offrir un smartphone à un proche pour Noël, découvrez ces 4 smartphones en promo pendant les Prime Day. Ce n’est pas du Samsung, ni du Apple, mais cette sélection pourrait vous surprendre.

Depuis hier, les Prime Day déversent sur la plus grande place de marché du monde une quantité de réductions et de promotions en tout genre. Toutes ne se valent pas et il est parfois difficile de trouver les vraies bonnes affaires des Prime Day. C’est en partie pourquoi nous sommes partis à la recherche des offres les plus intéressantes sur les smartphones pendant les Jours Flash Prime d’Amazon. Et même s’ils ne font pas partie des meilleurs smartphones du moment, ils méritent tous qu’on s’y attarde.

Le gaming est à l’honneur pendant les Prime Day avec le Poco F4 GT à 459 € au lieu de 572 €

Le Poco F4 GT est un smartphone de la marque Xiaomi sorti au printemps 2022. Le Poco F4 GT se distingue des autres modèles de smartphone par sa conception orientée gaming. Du design à la dalle, tout est prévu pour des sessions de jeu fluide et confortable sur ce portable. Les équipements gaming sont onéreux et expliquent son prix de lancement à 699 €. Pendant les Prime Day, Xiaomi le propose sur Amazon à 459 €, un prix plus abordable qui nous permet de le recommander.

Le Poco F4 GT et en promotion pendant les Prime Day // Source : montage Numerama

Photo ou gaming, il faut choisir. Voilà ce que l’on dirait si l’on devait résumer le Poco F4 GT. Xiaomi privilégie le confort de jeu et améliore grandement l’expérience gaming sur portable au détriment de capteurs photos beaucoup moins convaincants. En dehors de ses clichés médiocres, le reste est à la hauteur de ce que sait proposer Xiaomi, des produits qualitatifs à un prix abordable. C’est le Snapdragon 1 Gen2 de Qualcomm qui fait tourner la machine. Une puce déjà bien connue pour sa gestion efficace de l’autonomie et sa faible propension à chauffer. Bien que très performante, elle trouvera ses limites avec les graphismes réglés à leur maximum. Pour jouer comme il se doit, un large écran Full HD+ de 6,67 pouces surmonté d’une dalle OLED rafraichit à 120 Hz équipe la face avant du téléphone. Mais ce qui caractérise ce modèle, c’est la possibilité de glisser des gâchettes sur la tranche droite du téléphone. Ces manettes se montrent utiles au-delà du jeu vidéo grâce aux différentes actions que l’on peut leur attribuer.

D’apparence, le Poco F4 GT n’a rien d’un téléphone classique et son design n’est pas le plus épuré du marché. L’allure assez agressive du téléphone, avec ses triangles tout au dos et son flash en forme d’éclair, ne conviendra pas à tout le monde.

Pour les Prime Day, le Samsung Galaxy A54 s’accompagne des écouteurs Buds FE pour 428 €

Pour moins de 500 €, Amazon propose de s’équiper d’un excellent smartphone milieu de gamme, chargeur inclus, et d’écouteurs sans fil. Le Galaxy A54 accompagné de son chargeur et des Buds FE est en effet, proposé à 428 € sur Amazon pendant les Prime Day, un pack qui vaut plus de 600 € en dehors de toute promotion.

Pour les Prime Day, Amazon propose un pack intéressant avec le Galaxy A54 et les Buds FE // Source : montage Numerama

Esthétiquement, le Galaxy A54 a tout d’un premium à commencer par son dos en verre. L’intégration des capteurs photo rappelle celle du Galaxy S23 et l’écran hérite d’une superbe dalle AMOLED lumineuse de 6,4 pouces cadencée à 120 Hz. On retrouve au cœur de l’appareil une puce Exynos 1380 couplée à 8 Go de mémoire vive. Si la configuration permet de jouer à la plupart des jeux, elle devient moins performante avec les graphismes poussés à fond. Doté d’une bonne autonomie, le téléphone est capable de tenir la journée, voir un peu plus en fonction de votre utilisation. L’interface One UI est fluide et agréable, et profitera pendant les cinq prochaines années de mise à jour. Le capteur principal de 50 Mpx est accompagné d’un ultra grand- angle de 12 Mpx et d’un objectif macro de 5 Mpx. Les photos sont correctes, mais n’attendez pas le même résultat qu’avec un S23 Ultra.

Tout beaux tout neufs de cette année, les écouteurs Buds FE profitent d’une réduction de bruit active. Sans égaler des AirPods Pro, ils suffiront amplement à vous délivrer un son correct pour écouter votre musique dans les transports ou prendre vos appels sans être affecté par le bruit environnant. Samsung prévoit une autonomie de 6 heures d’écoute avec l’ANC, que le boitier prolonge jusqu’à 21 heures. Quant au chargeur 25W, il est équipé d’un port USB-C et adapte la puissance de charge, délivrée à l’appareil. Il rechargera votre téléphone complètement en 1h30.

Le Honor 90 Lite passe à moins de 200 € pour les Prime Day

Si vous êtes à la recherche d’un téléphone pas cher, sans sacrifier l’expérience, le Honor 90 Lite fera parfaitement l’affaire. À moins de 200 € pendant les Prime Day, le Honor 90 Lite perd une centaine d’euros sur son prix d’origine. Commercialisé à 299 € lors de son lancement cet été, il est proposé à 199 € sur Amazon pendant les Prime Day.

Le Honor 90 Lite passe en dessous de la barre des 200 € pour les Prime Day

Tout beau tout neuf, le Honor 90 Lite s’équipe efficacement pour offrir polyvalence et efficacité. Commençons par sa puce. Une MediaTek Dimensity 6020 épaulée initialement par 8 Go de mémoire vive. Qui dit gaming dit écran avec un framerate supérieur à 60 Hz. Sans atteindre les 120 Hz, ni prétendre à être adaptative, la fréquence d’affichage de l’écran de 6,7 pouces est de 90 Hz. Son design tout en finesse et son poids de seulement 170 g en font un smartphone assez maniable qui se range facilement.

Le module caméra n’est pas en reste avec un capteur principal de 100 Mpx, un ultra grand angle de 5 Mpx et un dernier de 2 Mpx dédié à la macro. Sans égaler les photophones plus aboutis, il s’en sort honorablement bien. Petit plus, Honor Cut, déjà installé sur le téléphone, permet d’éditer des vidéos sur les réseaux sociaux de manière très simple et rapide.

Le OnePlus 11 à 599 € au lieu de 849 €, la meilleure affaire des ventes flash d’Amazon

Habituellement vendu 849 €, le OnePlus 11 se trouve actuellement à moins de 600 € pendant les ventes flash d’Amazon. Il offre de très belles prestations avec une fiche technique plutôt généreuse, il est une alternative moins coûteuse aux modèles haut de gamme des grandes marques telle qu’Apple ou Samsung. À 599 € pour les Prime Day, il est l’une des meilleures affaires de ce guide.

Le OnePlus 11 profite d’une bonne promotion pour les Prime Day

Modèle haut de gamme de la marque sorti en début d’année, le OnePlus 11 s’équipe d’un bel et grand écran de 6,7 pouces surmonté d’une dalle AMOLED rafraichit à 120 Hz adaptatif. Malgré sa taille, les bordures arrondies du téléphone permettent d’avoir une bonne prise en main que la texture satinée vient renforcer. Le SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, épaulé par 8 Go de Ram et 128 Go de stockage, permet de faire tourner les jeux les plus gourmands sans faire surchauffer la batterie. Sa batterie de 5 000 mAh devrait facilement tenir plus d’une journée, tandis qu’il n’a besoin que d’une vingtaine de minutes pour faire le plein (de 0 à 100 % !). Il utilise OxygenOS, la surcouche d’Oppo pour Android.

Côté photo, on retrouve une configuration de trois capteurs dont un ultra grand-angle de 48 Mpx, un grand-angle de 50 Mpx et un téléobjectif x2 de 32 Mpx. Les résultats sont appréciables et le mode macro et portait particulièrement bien réalisés. Les photos perdent en précision sur le grand-angle et l’ultra grand-angle où la différence avec la concurrence se fait sentir. Le OnePlus 11 reste un téléphone polyvalent et fiable doté d’un rapport qualité prix défiant toute concurrence à moins de 600 €.

