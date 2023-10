[Deal du jour] Qui ne rêve pas d’avoir une salle de cinéma à la maison ? Si vous avez la place dans votre salon, ce grand téléviseur LG de 75 pouces devrait satisfaire vos envies. Et en promotion pour les Prime Day, il est bien plus intéressant.

C’est quoi, la promotion sur ce téléviseur LG pendant les Prime Day ?

Le téléviseur LED LG 75UQ8100 de 75 pouces, modèle de 2022, est normalement vendu autour de 899 €. Pour les Prime Day, il est proposé au prix de 749 € sur Amazon. Retrouvez d’ailleurs les meilleurs bons plans pendant ces Prime Day 2023

C’est quoi, ce téléviseur LG ?

Ce téléviseur de LG n’est pas le plus performant, et ne délivre pas la plus belle image sur le marché, mais sa grande taille est un atout. Vous pouvez le comparer à d’autres modèles et marques, dans notre guide des meilleurs téléviseurs 4K de 2023.

Le téléviseur 75UQ8100 de LG possède une grande diagonale de 75 pouces, soit 190 cm. C’est donc un téléviseur imposant que propose la marque coréenne, et il faudra vous assurer d’avoir la place nécessaire dans votre salon, ainsi que le meuble approprié. Un grand écran nécessite aussi un recul important pour un bon confort de visionnage. Niveau design, rassurez-vous, les bordures fines de l’écran font que le 75UQ8100 se fond le plus possible dans le décor. Si toutefois vous êtes allergique aux grands téléviseurs qui ne passent pas inaperçus, ce n’est pas un modèle à privilégier et il faudra davantage se tourner vers une gamme comme The Frame de Samsung.

Son design n’est pas qu’esthétique, et la dalle LED 4K UHD profite aussi des bords fins pour mieux respirer. Un maximum de place est laissé à l’image, d’une résolution de ‎3840 × 2160 pixels. Elle offre de bons contrastes et une bonne luminosité, et s’accompagne d’un capteur de luminosité ambiante, afin d’améliorer l’image, la précision des couleurs et le niveau de détails, selon les conditions de luminosité ambiante. Dans les faits cependant, ce capteur de luminosité ne change pas grand-chose, et le téléviseur délivre surtout une belle image grâce à sa compatibilité avec les normes HDR10, HDR10 Pro et HDR HLG. En dehors d’angles de visions un peu étroits, le Q8100 est parfait pour les soirées cinéma.

Malgré sa grande taille, le téléviseur de LG n’est pas imposant // Source : LG

Est-ce que ce téléviseur 75 pouces de LG vaut le coup pour les Prime Day ?

Ce n’est pas le téléviseur à choisir si vous souhaitez la meilleure image possible. Mais pour sa taille de presque 2 m de diagonal, le 75UQ8100 vaut clairement le coup pour son prix. Son taux de rafraichissement de 50 Hz seulement et l’absence de port HDMi 2.1 ne joue pas non plus en sa faveur, si vous cherchez le meilleur écran possible pour votre PlayStation 5 ou votre Xbox Series. Cependant, vous pourrez tout à fait y connecter votre console pour jouer à vos jeux, et profiter de l’immersion apportée par l’écran de 75 pouces. Les deux haut-parleurs de 10 Watt chacun délivrent une bonne puissance sonore, qui n’égale toutefois pas celle d’une barre de son.

Enfin, le téléviseur tourne sous le système d’exploitation WebOS de LG, et utilise ThinQ AI, le système d’intelligence artificielle de la marque pour contrôler votre maison via votre téléviseur. Les applications de SVOD sont présentes, ainsi que Google Assistant et Alexa, pour le contrôler à la voix.

