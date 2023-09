À l’Apple Park à l’occasion de la conférence de rentrée d’Apple, Numerama a eu l’opportunité d’essayer les nouveaux iPhone 15 en avant-première. Le titane du 15 Pro et du 15 Pro Max est la nouveauté la plus marquante.

Techniquement parlant, les 187 et 221 grammes des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max en font de gros bébés. Pourtant, en main, la sensation est autre. Peut-être est-ce parce que nous nous sommes habitués pendant des mois au poids monstre de l’iPhone 14 Pro Max (240 grammes), peut-être est-ce parce que le titane, nouveau venu sur les iPhone, est un matériau à la densité étonnante.

À Cupertino à l’occasion de la conférence de rentrée d’Apple, Numerama a eu l’occasion d’essayer les nouveaux iPhone 15 Pro en avant-première. Une première impression hautement positive, grâce à un nouveau matériau à la hauteur des revendications haut de gamme d’Apple.

On a vu l'IPHONE 15 PRO MAX qui vient d'être annoncé 😱

Le titane, premier coup de cœur des iPhone 15 Pro

Lorsque nous avons attrapé l’iPhone 15 Pro Max pour la première fois, nous avons été très surpris par son poids. Les bordures en titane, brossées, sont moins collantes que celles en acier inoxydable présentes depuis l’iPhone X. Conséquence immédiate : l’iPhone 15 Pro est un smartphone qui se fait beaucoup plus discret. Il est plus léger et plus agréable au toucher, un point essentiel pour un appareil destiné à être tenu plusieurs heures chaque jour.

Adieu les traces de doigts, le titane a l’air beaucoup plus haut de gamme. // Source : Numerama

Esthétiquement parlant, le reste est sensiblement identique. On remarque évidemment la présence d’un port USB-C (3.0, jusqu’à 10 Gbps), plus gros que le Lightning, mais tellement plus pratique pour les propriétaires d’un Mac ou d’un iPad. Il nous faudra attendre notre test complet de l’appareil pour découvrir ses limites, en effectuant quelques tests de débit par exemple.

Des ports USB-C sur un iPhone ? Non, vous ne rêvez pas. // Source : Numerama

En ce qui concerne les bordures d’écran plus fines, l’honnêteté nous oblige à reconnaître que nous ne les avons même pas remarquées lors de notre première prise en main. Les iPhone 15 Pro font mieux que les iPhone 14 Pro, mais la différence est légère.

Comment fonctionne le bouton Action de l’iPhone 15 Pro ?

Autre nouveauté qui ne nécessite par plusieurs jours de tests : le nouveau bouton Action, remplaçant de l’interrupteur sonnerie/silencieux présent depuis 2007. L’esprit taquin en nous ne peut s’empêcher de regretter qu’il ne soit pas coloré, comme sur l’Apple Watch Ultra, mais le minimalisme d’Apple est tout aussi efficace. Entre la légèreté des iPhone 15 Pro et son nouveau bouton parfaitement intégré au-design, on reconnaît facilement le style d’Apple.

Ici, ce qui nous a le plus surpris est le menu de configuration du bouton Action. Oubliez les listes traditionnelles d’iOS, Apple a développé une nouvelle interface plein écran, avec des animations, juste pour assigner une tâche à sa nouvelle touche. Mode silencieux, ne pas déranger, lampe torche, appareil photo, raccourci… Pour chaque action, on peut définir un fonctionnement précis. Le raccourci « Photo » permet par exemple d’ouvrir directement la vue selfie. Malin.

Les réglages du bouton Action. On passe de droite à gauche pour voir les différentes possibilités. // Source : Numerama

Autre bonne idée, le bouton Action ne peut pas se déclencher accidentellement. Un simple appui ne fait rien, il faut le maintenir enfoncé. Un retour haptique avertit l’utilisateur quand une action est déclenchée.

Quand on touche le bouton Action, il prévient qu’il faut le maintenir enfoncé. // Source : Numerama

Un zoom numérique x25 que l’on hâte de tester

Enfin, comment conclure cette prise en main sans parler du nouvel appareil photo de l’iPhone 15 Pro Max. Malheureusement, il s’agit d’une nouveauté réservée au grand modèle, puisqu’elle nécessite plus de place au dos de l’appareil pour cacher un module périscopique. Elle permet au grand smartphone d’Apple d’offrir un zoom optique x5 sans perte de qualité, là où l’iPhone 15 Pro se limite à un zoom optique x3.

Sans surprise, le zoom x5 fonctionne bien (équivalent 120 mm). Il permet de monter jusqu’à un zoom numérique x25, contre x15 auparavant, avec une qualité tout à fait honnête. On reste loin du zoom x100 de Samsung, mais c’est déjà une grande avancée, surtout si la qualité est au rendez-vous. La présence d’une « mini-carte » en dans un coin de l’écran, pour ne pas se perdre dans le zoom, est bienvenue. Apple a eu l’intelligence de suivre Samsung, Google ou Huawei, qui proposent pareil.

En haut à gauche, on peut voir où se trouve le zoom dans l’image entière. // Source : Numerama

Dans le même style, l’application Appareil photo de l’iPhone 15 Pro propose de nouveaux zooms hybrides qui exploitent son capteur de 48 Mpix. Un appui sur le bouton x1 permet de passer entre une vue 24 mm, 28 mm et 35 mm. Des équivalents conçus pour se rapprocher de ce que proposent de vrais appareils photo, sans avoir à zoomer soi-même dans l’écran.

Regardez le zoom. L’option x3 a disparu, mais le x1 propose plusieurs équivalents. // Source : Numerama

Les tests des iPhone 15 bientôt sur Numerama

Et la puce A17 Bionic gravée 3 nanomètres ? Et le Wi-Fi 6E ? Il nous faudra tester les iPhone 15 Pro plus longuement pour nous faire un avis sur ces questions. On vous donne rendez-vous dans les prochains jours, alors que l’iPhone 15 Pro sera commercialisé le 22 septembre.

