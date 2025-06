Lecture Zen Résumer l'article

Comme la plupart des consoles portables, la Rog Xbox Ally se contente d’un écran LCD. Asus, qui l’a conçue en partenariat avec Microsoft, a dévoilé les motivations de ce choix, alors qu’une dalle OLED offrirait une expérience plus premium.

À l’occasion de sa conférence Xbox Games Showcase 2025, Microsoft a dévoilé la première console portable de son histoire. En réalité, il s’agit d’un PC déguisé en console portable (elle pourra même lire les jeux PlayStation), conçu en partenariat avec Asus. La fiche technique fait rêver, notamment le modèle le plus haut de gamme : la Rog Xbox Ally X, pourvue de la puce Ryzen Z2 Extreme AI.

Il y a néanmoins un point qui pourrait faire jaser : Asus et Microsoft ont opté pour un écran LCD, alors qu’ils auraient pu offrir une expérience encore plus premium avec une dalle OLED. Cette décision est assez commune sur le marché, et on l’a encore vu récemment avec Nintendo et la Switch 2. Asus a finalement repris l’écran de la Rog Ally classique, avec une surface d’affichage de 7 pouces en 1080p, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et la compatibilité VRR. C’est d’ailleurs cette dernière caractéristique qui a poussé la firme à ne pas opter pour l’OLED.

Asus Rog Xbox Ally. // Source : Microsoft

Le VRR, ou variable refresh rate, est une technologie qui permet de synchroniser au mieux le nombre d’images générées, avec le nombre d’images affichées. Cela permet d’améliorer les performances, en matière de fluidité, et de gommer certains défauts (exemple : les déchirures d’écran).

La console Xbox portable cantonnée au LCD à cause du VRR

À l’occasion d’un entretien diffusé sur la chaîne Asus (via WCCFTech le 12 juin 2025), Whitson Gordon, directeur marketing senior du département gaming, a justifié le choix d’un écran LCD pour la Rog Xbox Ally : « On a poussé l’OLED pour nos moniteurs de bureau. Nous aimons l’OLED chez Rog, ce n’est pas un secret, n’est-ce pas ? Mais, sur la Ally, la réalité est différente (…). Nous nous sommes encore penchés sur l’OLED cette année. Nous avons fait de la R&D et conçu des prototypes avec l’OLED, mais nous ne sommes pas encore là où nous voulons si on prend en compte le VRR, et nous ne voulons pas abandonner le VRR. » Pour rappel, Asus vend des téléphones gaming pourvus d’un écran OLED.

Lors de ses expérimentations, Asus a découvert que le VRR sur un écran OLED consomme beaucoup plus d’énergie — ce qui n’est pas bon pour l’autonomie –, en plus de coûter bien plus cher qu’un équivalent LCD. Et à Whitson Gordon d’ajouter : « Selon moi, si un écran ne propose pas le VRR, alors ce n’est pas un bon écran gaming en 2025. »

Autre argument avancé par Whitson Gordon : la place réelle qu’occupera la Rog Xbox Ally dans l’esprit des joueuses et des joueurs. Il argumente : « Quand nous regardons ce que les gens achètent actuellement sur le marché des appareils portables, aussi bien pour nos propres ventes que celles de la concurrence, la fourchette de prix que les gens sont prêts à investir est assez claire, car rappelez-vous, c’est un appareil secondaire pour beaucoup de gens. Ce n’est pas leur appareil principal. » En somme, une Rog Xbox Ally avec un écran OLED VRR ferait exploser le prix, sachant que le modèle actuel coûte déjà cher (900 € pour la Rog Ally X). Encore plus pour un « appareil secondaire ».

