[Deal du jour] Le téléviseur LG OLED65B4 est un modèle polyvalent qui convient aussi bien pour regarder des films et des séries, que pour jouer à des jeux vidéo. Son prix très élevé peut être un frein à l’achat, sauf quand il profite d’une grosse réduction de plus de 600 €.

C’est quoi, cette promotion sur ce téléviseur LG de 65 » ?

Le téléviseur LG OLED65B4 de 65 pouces est vendu 1 999 € à sa sortie. Il est en ce moment proposé sur Amazon au prix de 1 373,07 €, soit une économie de plus de 600 €.

C’est quoi, ce très grand téléviseur OLED ?

Autant le dire tout de suite, tout le monde n’aura pas la place d’accueillir ce téléviseur d’une taille de 65 pouces. Avec sa très grande diagonale de 165 cm, soit tout de même trois baguettes de pain mises bout à bout, ce modèle de LG est plutôt imposant. Il convient donc d’avoir la place nécessaire dans son coin TV, mais aussi le bon meuble. Une fois l’endroit trouvé, assurez-vous aussi d’avoir le recul nécessaire, avec un minimum de 2 m de distance entre votre canapé et le téléviseur. Malgré sa taille, les bordures fines et les pieds discrets permettent au téléviseur de ne pas trop remplir l’espace, du moins visuellement.

Sa dalle OLED d’une résolution 4K offre des contrastes et des noirs parfaits, une très bonne luminosité, et des couleurs vives. Le téléviseur supporte les normes HDR10, HLG et Dolby Vision, pour une image proche d’une expérience cinéma. Vous pourrez regarder des films et des séries dans des conditions optimales, et avec une immersion décuplée par sa grande dalle. Le Dolby Atmos est présent pour un audio de qualité, avec un son puissant et propre et un système sonore 9.1.2. Même si les haut-parleurs sont suffisants, une barre de son ne sera pas de trop pour améliorer l’expérience.

WebOS est une interface élégante et performante // Source : LG

Ce téléviseur LG est-il une bonne affaire à ce prix ?

Même avec 600 € de réduction, ce téléviseur représente toujours un investissement de taille. Mais si vous aviez l’intention d’investir dans un modèle performant, c’est une très bonne affaire pour l’un des meilleurs TV sur le marché. D’autant plus qu’il convient aussi parfaitement pour les jeux vidéo, de quoi vivre l’expérience Silent Hill 2 de la meilleure des manières. Avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz et quatre ports HDMI 2.1, vous pourrez brancher votre Xbox Series ou votre PlayStation 5 et profiter de jeux en 4K à 120 fps. Plusieurs fonctions permettent de réduire les déchirements de l’image et l’input lag.

L’interface maison webOS de LG offre une navigation ergonomique et fluide, à la hauteur des performances du téléviseur. Vous retrouverez l’ensemble des services de SVOD, avec des contenus régulièrement mis en avant de manière pertinente. Les assistants vocaux Google Assistant et Alexa d’Amazon sont disponibles pour lancer un programme au son de votre voix. La fonction Chromecast permet d’envoyer des contenus sur l’écran depuis votre smartphone ou tablette.

