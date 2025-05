Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Avec ces téléviseurs haut de gamme G4, LG propose une gamme de TV OLED aux performances imbattables. Le modèle 55 pouces est en ce moment à un meilleur prix.

Si vous recherchez un téléviseur performant que vous pourrez garder quelques belles et longues années, il faudra vous tourner vers des modèles haut de gamme. Les téléviseurs G4 de LG se démarquent de la concurrence par leur dalle OLED de très grande qualité et leur polyvalence. Vendus à un prix élevé a leur lancement, ils se trouvent enfin plus abordables avec l’arrivée de la nouvelle génération G5.

Le téléviseur LG OLED55G4 d’une taille de 55 pouces est commercialisé 2 799 € à sa sortie en avril 2024, puis réduit à 1 790 €. Il est en ce moment disponible chez Cdiscount au prix de 1 019 €.

C’est quoi, ce téléviseur LG G4 ?

L’OLED55G4 est un téléviseur élégant au design épuré, avec un cadre très fin autour de la dalle. Notez que le téléviseur n’a pas de pied et doit donc se fixer au mur via un montage est heureusement très simple. Des pieds sont toutefois disponibles en option, pensez simplement à vérifier la compatibilité avec le téléviseur de LG. La dalle OLED Evo 4K UHD, d’une résolution de 3 840 × 2 160 pixels, offre des noirs profonds et des contrastes infinis, ainsi qu’une colorimétrie parfaitement calibrée.

Le TV est compatible avec les formats HDR, Dolby Vision IQ et HDR10, pour des niveaux de détails élevés. La luminosité, déjà excellente, s’accompagne d’une fonction baptisée « Brightness Booster Max », afin d’être optimisée. Niveau audio, le surround virtuel 11.1.2 compatible avec le Dolby Audio et Dolby Atmos fait un bon travail d’immersion. Si vous le pouvez, investir dans une barre de son permettra de gagner en amplitude sonore.

À ce prix, ce TV haut de gamme de LG est-il une bonne affaire ?

1 000 € pour l’un des meilleurs modèles actuels de téléviseurs OLED, c’est une bonne affaire si vous avez le budget pour. Le G4 de LG possède un taux de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz et quatre entrées HDMI 2.1. Vous pourrez donc brancher vos consoles de salon et jouer en 4K à 120 images par seconde. Les technologies VRR (Variable Refresh Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode) réduisent la latence et les déchirures de l’image. Autant pour le cinéma que pour les jeux vidéo, l’expérience est excellente.

Enfin, le OLED55G4 tourne sous webOS 24, un système d’exploitation fluide à l’interface ergonomique. Les contenus sont mis en avant de manière pertinente et les assistants vocaux Google Assistant et Alexa d’Amazon facilitent la navigation.

Les points à retenir sur téléviseur G4 de LG :

La dalle OLED très lumineuse

Compatible Dolby Vision et Dolby Atmos

Quatre entrées HDMI 2.1 et 144 Hz

