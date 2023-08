Selon Bloomberg, Apple s’apprêterait à dévoiler des iPad Pro avec un écran OLED dans le courant de l’année 2024. Une grande première pour une tablette de la marque, cantonnée au LCD depuis son lancement en 2010.

Avec l’iPhone X en 2017, Apple a pris le virage de l’OLED. Cette technologie d’écran, que ses concurrents haut de gamme avaient déjà adopté, apporte beaucoup d’avantages. Taux de contraste presque infini, couleurs plus éclatantes… Difficile de revenir au LCD quand on a goûté à l’OLED, qui est de loin la technologie d’affichage la plus plaisante sur un smartphone.

Et, le reste des produits Apple dans tout ça ? Entre 2017 et 2023, Apple a lancé beaucoup d’iPhone OLED, mais n’a jamais tenté quoi que ce soit dans ses autres catégories (Mac et iPad). Il n’y a que le casque Vision Pro, annoncé en juin 2023, qui utilise une version haut de gamme de l’OLED, mais son positionnement en fait un produit relativement incomparable. Se pose alors une question : pourquoi Apple n’a-t-il pas encore mis d’OLED partout ? Selon Mark Gurman de Bloomberg, qui a publié une newsletter sur Apple le 27 août, comme chaque dimanche, 2024 sera l’année où Apple apportera de l’OLED dans ses « grands » écrans.

Des iPad Pro OLED en 2024

Dans sa newsletter, Mark Gurman analyse la gamme actuelle des iPad. Son constat est le suivant : il y a trop de tablettes chez Apple. L’iPad Pro n’a quasiment pas de différences avec l’iPad Air, ce qui complique ses ventes.

Selon lui, au printemps ou à l’été 2024, Apple devrait changer ça. L’iPad Pro entamerait une révolution, avec deux nouvelles diagonales (11 et 13 pouces), un nouveau clavier avec un trackpad plus grand et, surtout, des dalles OLED. De quoi rendre la lecture d’un film sur iPad aussi qualitative que sur un téléviseur haut de gamme, avec des bandes noires vraiment noires.

L’iPad Pro 2022 utilise un écran mini-LED (LCD). // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Aujourd’hui et depuis 2010, l’intégralité de la gamme des iPad utilise des dalles LCD. L’iPad Pro 12,9 pouces se distingue avec un écran mini-LED, une technologie déclinée du LCD qui utilise différents points lumineux au lieu d’une seule dalle pour le rétroéclairage. Le mini-LED permet d’améliorer le contraste à certains points, mais n’arrive pas à la cheville de l’OLED, qui permet à chaque pixel d’avoir son propre éclairage. Le passage à l’OLED serait déterminant pour les tablettes d’Apple.

Des dalles OLED de cette taille, un problème logistique

Entre le premier iPhone OLED et le premier iPad OLED, il pourrait donc y avoir sept ans. Qu’est-ce qui explique un tel retard ? La raison est sans doute logistique. Pendant plusieurs années, les fabricants d’écrans OLED (Samsung, LG…) se sont concentrés sur les grands et les petits écrans. Il y avait des téléviseurs OLED (au-dessus des 55 pouces) et des montres/smartphones OLED (de 1 à 7 pouces), mais rien au milieu. Avec ses iPad entre 8 et 12,9 pouces, Apple était donc dans l’impasse. Personne ne pouvait lui fournir de dalles OLED adaptées à la taille de ses tablettes.

Depuis 2021, il commence à y avoir du changement. Après avoir découpé des dalles OLED de 55 pouces pour arriver à des téléviseurs plus petits, les constructeurs se sont mis à fabriquer des dalles adaptées aux ordinateurs et aux tablettes. Samsung, Lenovo et Asus ont été les premiers à sortir des tablettes OLED, ce qui a lancé un marché. En 2022, Numerama avait notamment testé la Galaxy Tab S8 Ultra de Samsung qui, avec son écran OLED de 14,6 pouces, était vraiment impressionnante. Jamais un écran de cette taille ne nous avait autant séduit.

La Galaxy Tab S8 Ultra dispose d’un écran OLED assez somptueux. // Source : Numerama

Posons donc la question différemment : pourquoi attendre 2024 pour lancer un iPad OLED, si la technologie existe depuis 2021 ? Pour le coup, ce délai de trois ans correspond aux standards d’Apple, qui est rarement le premier à adopter une technologie. D’abord, parce qu’il contrôle son calendrier, ensuite parce que ses commandes sont les plus grandes, ce qui peut poser des problèmes aux fabricants. Si Apple lance des iPad Pro OLED en 2024, c’est parce qu’un fournisseur est désormais capable de lui fabriquer des dalles en quantité suffisante.

Selon d’autres rumeurs, les MacBook Pro auraient aussi droit à l’OLED dans les prochains mois. Apple pourrait ainsi réserver le LCD à son entrée de gamme, en faisant de l’OLED sa nouvelle valeur sûre sur le haut de gamme. En attendant, les iPhone 15 attendus en septembre 2023 devraient bien perpétuer l’OLED.

