Lecture Zen Résumer l'article

Avec NotebookLM, Google a conçu un outil d’intelligence artificielle conçu pour ne fonctionner qu’avec des sources pré-sélectionnées par l’utilisateur. Moins connu que Gemini, NotebookLM permet de poser des questions sur ses propres notes et de trier ses documents avec l’aide d’un LLM. Numerama a rencontré Steven Johnson, son créateur.

Google est un des acteurs majeurs de la guerre de l’intelligence artificielle. Sans ses travaux, l’architecture Transformers, qui permet aux grands modèles de langage de comprendre le langage naturel, n’aurait jamais pu exister. L’entreprise n’a pas été la première à proposer un chatbot basé sur un LLM (ChatGPT l’a devancé), mais a su rebondir rapidement, d’abord avec Google Bard, puis avec Google Gemini.

Si Gemini est souvent présenté comme le seul outil d’intelligence artificielle de Google, la réalité est que l’entreprise dispose de plusieurs technologies, souvent expérimentales, sur sa plateforme Google Labs. Une d’entre elles, NotebookLM, a même été conçue avant ChatGPT. NotebookLM est aujourd’hui devenu un service à part entière, avec une notoriété inférieure à celle de Gemini, mais des usages très différents des solutions concurrentes.

Numerama a rencontré Stephen Johnson, un écrivain passionné de nouvelles technologies débauché par Google pour fonder le service.

C’est quoi, NotebookLM ?

NotebookLM est un outil disponible gratuitement sur le web, à l’adresse notebooklm.google.com. Chaque utilisateur crée un « notebook », ou cahier en français. À l’intérieur, on doit téléverser ses sources manuellement. NotebookLM n’est pas capable de répondre grâce à Internet ou une base de données préétablie, il analyse seulement le contenu que vous acceptez de lui envoyer.

« L’idée initiale était que vous lui donnez les documents qui vous importent et que vous n’avez pas une conversation vague avec un modèle général. Vous avez une conversation axée sur les informations qui vous importent le plus », explique à Numerama son fondateur.

La page d’accueil de NotebookLM, ici avec trois exemples de cahiers. // Source : Numerama

NotebookLM, contrairement à Gemini, ChatGPT ou Grok, dispose d’une interface en trois volets :

À gauche, il y a les sources. Chaque document peut être exploré manuellement, avec une IA qui résume son contenu.

Au milieu, il y a le chatbot. On peut poser des questions à NotebookLM, qui répondra à partir des sources. Chaque réponse est sourcée, avec la possibilité d’ouvrir la preuve dans la colonne de gauche. Des questions sont automatiquement suggérées à partir des sources, ainsi qu’un titre pour le cahier.

À droite, il y a le studio. Ici, NotebookLM propose plusieurs fonctionnalités expérimentales, pour générer des « notes ». Ces notes ne s’effacent pas avec le temps.

L’interface en trois colonnes de NotebookLM. // Source : Numerama

Selon Stephen Johnson, « NotebookLM est un outil pour comprendre les choses. Un traitement de texte sert à écrire un document, Photoshop à éditer des pixels, NotebookLM, lui, aide à donner du sens aux choses que vous essayez de comprendre ». Son objectif n’est pas de vous apprendre des choses, comme les autres chatbots, mais de vous aider à organiser vos pensées et documents.

À qui se destine NotebookLM ?

Selon le concepteur du service, NotebookLM est un outil conçu pour tout le monde. Tous les êtres humains peuvent avoir besoin d’un outil pour organiser des documents.

Dans sa forme actuelle, NotebookLM cible « les professions où résoudre des problèmes ou accomplir des tâches implique de synthétiser des informations éparpillées dans de nombreux documents ». Stephen Johnson mentionne notamment les « journalistes, étudiants, avocats, analystes, responsables marketing et planificateurs d’entreprise ».

Quelles sont les sources compatibles avec NotebookLM ?

Dans son champ « sources », NotebookLM accepte de nombreux types de documents, avec une limite maximale de 300 sources par cahier. Parmi eux :

Du texte, sous la forme d’un copier-coller, d’un Word ou d’un PDF.

Une image, peu importe le format.

Un lien web.

Une vidéo YouTube.

Un document Google Drive.

De l’audio : c’est une de ses forces, NotebookLM peut convertir un enregistrement audio en texte, pour ensuite extraire des citations et résumer le contenu.

L’ajout de sources dans NotebookLM. // Source : Numerama

Quelles sont les fonctions exclusives de NotebookLM ?

Dans son onglet Studio, NotebookLM dispose de fonctionnalités originales, comme d’un mode podcast pour générer une conversation vocale entre deux individus, d’une fonctionnalité timeline pour ordonner des éléments dans un ordre chronologique ou d’un système d’arbre de pensée, pour visualiser des thèmes et leurs connexions. « Nous prévoyons d’ajouter beaucoup de formats supplémentaires dans les prochains mois », promet son créateur.

Les options du mode studio de NotebookLM. // Source : Numerama

Existe-t-il une application NotebookLM ?

Non, NotebookLM est seulement disponible sur le web pour l’instant. Mais quand on interroge Stephen Johnson sur le futur du service, le cocréateur de NotebookLM nous annonce une bonne nouvelle : « Oui, nous avons une application actuellement en test. C’est la demande numéro un des utilisateurs ». Elle devrait être disponible d’ici fin 2025.

Quel est le modèle de langage utilisé par NotebookLM ?

Gemini Flash Thinking, la dernière version du LLM Google capable de raisonner, est aux commandes de NotebookLM. L’outil change régulièrement de modèle : il sert de cobaye à Google avant de déployer ses nouveautés dans son propre service Gemini.

Comment fonctionne la génération de podcast dans NotebookLM ?

Une des fonctionnalités qui a rendu NotebookLM populaire s’appelle Audio Overview. Disponible dans le volet studio, elle permet de transformer des sources en un podcast. NotebookLM écrit un dialogue entre deux personnes, qui discutent du sujet dans le cahier de l’utilisateur. La cible de NotebookLM est les personnes qui veulent apprendre un sujet en écoutant, plutôt qu’en lisant ou en posant des questions. On peut à tout moment interrompre le podcast en lui demandant d’évoquer un sujet, c’est assez magique.

Victime de son succès, la fonctionnalité Audio Overview a depuis été intégrée à Google Gemini.

Pour aller plus loin Un podcast animé par des robots : Google lance un mode étonnant dans Gemini

Quand est-ce que les podcasts seront disponibles en français ?

Malheureusement, Audio Overview ne parle qu’anglais. Une limite technique, explique Stephen Johnson : « les résumés audio utilisent un modèle vocal conversationnel entraîné sur deux personnes qui dialoguent ensemble, pas simplement des voix isolées. Ça capture leur alchimie, leurs interruptions et la fluidité conversationnelle ». L’inventeur de NotebookLM nous explique que différentes voix ont été testées, mais que seul un couple a bien fonctionné. « J’espère qu’ils finiront mariés », ironise-t-il.

Audio Overview ne marche qu’en anglais. // Source : Numerama

Le français sera-t-il bientôt supporté ? « On ne peut pas simplement prendre deux locuteurs et les faire discuter. Les Français s’interrompent différemment de la manière dont les anglophones s’interrompent. Et c’est donc une chose compliquée. Nous travaillons activement sur d’autres langues, mais je pense que les premières qui vont sortir n’incluront malheureusement pas le français », indique Stephen Johnson. Bref, ne vous attendez pas à écouter des podcasts en français générés par une IA en 2025.

Quelle est la différence avec l’abonnement NotebookLM Plus ?

Disponible dans l’abonnement Google One AI Premium, à 22 euros par mois, NotebookLM Plus offre plusieurs avantages par rapport à la version gratuite :

Il permet de générer 5 fois plus de podcasts audio, de requêtes et de notes.

Il permet d’ajouter 300 sources par notebook.

Il augmente le nombre de notebooks par compte à 500, avec 500 requêtes de chat par jour.

Il permet de personnaliser le modèle de langage utilisé et d’orienter le style des réponses.

Il autorise la création de cahiers partagés, dans des équipes pro par exemple.

Vendre des « notebooks » : le projet du créateur de NotebookLM

D’ici la fin de l’année 2025, l’équipe derrière NotebookLM a un grand projet : développer un modèle commercial. Son idée est de vous permettre de vendre un « notebook » avec un accès à un grand nombre de sources, de notes et un chatbot entraîné sur un sujet spécifique. On peut imaginer un coach sportif virtuel par exemple.

« On veut faire des notebooks un nouveau moyen de distribution. Au lieu de simplement publier des livres ou des articles, tu pourrais réunir des ensembles de sources, de notes et de lectures, puis vendre ces notebooks », révèle à Numerama en avant-première le concepteur du service.

La carte mentale est la dernière idée de NotebookLM, chaque lien est exprimé avec un arbre. Un clic permet d’interroger un sujet. // Source : Numerama

NotebookLM est-il amené à fusionner avec Gemini ?

Dans le monde de la tech, Google a la très mauvaise réputation de tuer ses services. NotebookLM est-il condamné au même destin, avec des fonctions progressivement intégrées à Gemini ? « Je pense qu’il y a largement la place pour les deux. Gemini est parfait pour des connaissances générales ou des documents simples, NotebookLM sert pour des projets complexes impliquant plusieurs documents, des chronologies, et un travail approfondi sur le long terme », analyse Stephen Johnson.

Un argument lui donne raison : Google a récemment retiré le statut d’expérience de NotebookLM. L’intégration à l’abonnement Google One AI Premium est aussi un bon signe : NotebookLM va progressivement prendre la lumière, en devant l’outil de notes dopé à l’IA de Google.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !