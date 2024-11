Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] La nouvelle gamme G4 propose des téléviseurs haut de gamme avec des dalles très lumineuses, pour des images d’une grande qualité. Le grand modèle 65 pouces, aussi à l’aise avec le cinéma que les jeux vidéo, est en promotion pour la Black Friday Week.

C’est quoi, cette promotion sur ce TV premium de LG ?

Le téléviseur OLED LG OLED65G4, d’une taille de 65 pouces, est normalement vendu 2 790 €. Pour la Black Friday Week, il est proposé au prix de 1 790 € sur le site de Darty, et au même prix de 1 790 € sur le site de La Fnac.

Ce téléviseur de LG fait partie de notre guide des meilleurs téléviseurs à acheter en 2024, avec d’autres références.

C’est quoi, ce téléviseur premium ?

Le TV LG OLED65G4 est un modèle élégant, malgré sa taille imposante, d’une diagonale de 165 cm. Le téléviseur est pour le moins épuré, avec un cadre très fin et l’absence de pied. LG a sans doute pensé que sa nouvelle gamme gagnait en prestance à être fixée au mur, ce qui n’est pas faux. Le montage est heureusement facile, et vous aurez toujours la possibilité d’acheter un pied, vendu séparément.

WebOS est une interface élégante et performante // Source : LG

Il embarque une dalle OLED Evo 4K UHD d’une résolution de 3 840 × 2 160 pixels. Elle offre des noirs profonds et des contrastes infinis, ainsi qu’une colorimétrie parfaite. Plusieurs technologies se chargent d’augmenter la luminosité et la netteté, et d’optimiser la résolution. Les formats HDR, Dolby Vision IQ, et HDR10 sont pris en compte, pour des niveaux de détails et de fidélité encore plus élevés. La qualité de la dalle et sa grande taille permettent de retrouver les sensations d’un écran de cinéma, sans le pop-corn qui colle sous les pieds. Notez que la dalle est de plus très peu sujette aux reflets.

Taille de l’écran 65 pouces Définition de l’écran 3840 x 2160 pixels Type de dalle OLED HDR hdr10, dolby-vision Poids 29.1 kg Date de sortie 08/04/2024 Ports HDMI 4 URL du test 1 790 € sur Fnac

À ce prix, ce TV premium est-il une bonne affaire ?

1 800 € pour un téléviseur, même de cette qualité, ça reste bien sûr un prix très élevé. Si vous souhaitez toutefois investir dans l’un des meilleurs modèles actuels, qui ne risque pas de devenir obsolète avant longtemps, c’est une bonne affaire. D’autant plus que son taux de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz et ses quatre entrées HDMI 2.1 permettent de brancher vos consoles de salons et de profiter d’une expérience gaming optimisée. Les technologies VRR (Variable Refresh Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode) s’occupent de réduire la latence et les déchirures de l’image.

Niveau audio, les haut-parleurs délivrent une puissance totale de 60 watts, et peuvent se synchroniser avec une barre de son compatible. Enfin, le OLED65G4 tourne sous webOS 24, un système d’exploitation fluide et intuitif, avec des contenus mis en avant de manière pertinente. Les assistants vocaux Google Assistant et Alexa d’Amazon sont disponibles pour choisir du contenu au son de votre voix.

