[Deal du jour] Si votre téléviseur commence à se faire vieux, les soldes d’hiver sont le bon moment d’investir dans des modèles récents à prix doux. La gamme de S90C de Samsung n’est pas la plus abordable, mais cette promotion qui fait baisser le prix sous les 1 000 € tombe bien.

C’est quoi, cette promotion sur ce TV OLED de Samsung ?

Le téléviseur Samsung TQ55S90C de 55″ est normalement vendu 1 799 € à sa sortie. Il est proposé pour les soldes d’hiver au prix de 995 € sur Ubaldi.

C’est quoi, ce téléviseur OLED ?

Samsung sait faire de beaux téléviseurs performants. Le TQ55S90C ne déroge pas à la règle, bien que son design classique ne soit pas sa plus grande qualité. Les bordures fines laissent cependant respirer la dalle OLED anti-reflet, parfaitement lumineuse, et à la colorimétrique et au contraste impeccables.

Il propose une définition 4K de 3 840 x 2 160 pixels et un taux de rafraîchissement de 144 Hz, et est compatible avec les principales normes HDR10, HDR10+ et HDR HLG. La qualité d’image est au rendez-vous, et les soirées cinéma se feront dans les meilleures conditions possibles, avec une image proche de ce que vous pourrez voir dans une salle obscure. Le système sonore 2.1 prend en charge le Dolby Atmos. Une barre de son sera cependant préférable pour optimiser l’audio, d’autant plus que la fonction Q-Symphony synchronise le son du téléviseur avec une barre de son Samsung.

Tizen OS // Source : Samsung

À ce prix, ce téléviseur de Samsung est-il une bonne affaire ?

800 € de moins que son prix initial, c’est forcément une bonne affaire, si vous avez le budget pour un modèle à 1 000 €. Le Samsung n’est pas seulement adapté pour le cinéma et les séries, mais est un excellent téléviseur pour jouer aux jeux vidéo, grâce à ses quatre ports HDMI 2.1. Vous pourrez brancher vos PlayStation 5 et Xbox Series et jouer en 4K 120 FPS dans d’excellentes conditions. Plusieurs fonctions optimisent la fluidité et l’image, et réduisent les déchirures à l’écran.

En ce qui concerne les menus, le système d’exploitation Tizen fait un bon travail pour présenter les applications et les services de SVOD. L’interface est propre et intuitive et simplifie la navigation avec des raccourcis et des propositions de contenu pertinent.

